Аллергия на все

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Разница в том , что , как правило , пищевая аллергия дает мгновенную и очень сильную реакцию — например , анафилактический шок или отек Квинке. Пищевая непереносимость же влияет на ЖКТ и вызывает менее интенсивные , но все же существенные неприятные симптомы: синдром раздраженного кишечника , угревую сыпь , запоры , экзему , депрессию.





Определить , аллергия у вас или пищевая непереносимость может только диагностика. При этом , сейчас существуют методы , которые могут определить аллергию даже в период обострения. Раньше тесты , например , на поллиноз [сезонная аллергия на пыльцу растений, — прим. ЕТВ] нужно было сдавать только в ноябре , когда контакта с аллергеном точно нет.





Симптомы аллергии неспецифичны , поэтому ее легко спутать с другой болезнью.

Несмотря на распространенность аллергиивсе еще очень тяжело определитьчто человек страдает именно ею. Часто ее путают— в этом случае реакцию дает не иммунная системаа желудочно-кишечный тракткоторый не может переварить какой-либо продукт. Но и в томи в другом случае человек будет чувствовать себя плохо: возможны зудголовная больвысыпания.