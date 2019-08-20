Аллергия на все
ЕТВ вместе с «УГМК-Здоровье» развенчивает мифы об аллергии и рассказывает, можно ли ее вылечить и как избежать рецидивов.
Жизнь в мегаполисе — это очень удобно: круглосуточные супермаркеты и доставка, большие зарплаты (сравнительно), лучшие школы, университеты и больницы, возможность выбрать жилье — перечислять можно бесконечно. За эти блага человек платит здоровьем. В нашем проекте «Болезни цивилизации» вместе с нашим партнером, клиникой «УГМК-Здоровье», мы разбираемся с тем, как среда обитания влияет на жителя мегаполиса, развенчиваем мифы о самых распространенных болезнях и ищем способы их избежать.
Первое, с чем мы будем разбираться, — это аллергия. По данным врачей, сейчас разными ее формами болеет до 30% населения Екатеринбурга. Это каждый третий. Поэтому важно понимать, что вообще из себя представляет аллергия и можно ли ее вылечить. Разобраться в этом нам помог аллерголог-иммунолог Сергей Шуварин.
Что такое аллергия?
Истинная аллергия — это неадекватный ответ иммунной системы на какой-либо аллерген: орехи, эпителий кошки или собаки, пылевой клещ, пыльца определенных растений. Организм стремится избавиться от аллергена, поэтому человек начинает чихать и кашлять, у него слезятся глаза, отекают веки, появляются высыпания на коже.
Смерть от аллергии — явление очень редкое, особенно в XXI веке, но вы должны знать, что некоторые ее виды развиваются стремительно и приводят к приступам удушья или анафилактическому шоку.
Аллергия — болезнь чистоты или грязи?
Екатеринбургские урбанисты часто отмечают то, как плохо мэрия убирает город. Прошлой зимой все тротуары были в непроходимых сугробах, а дороги после обильного снегопада часто превращались в каток — снег успевал растаять, пока коммунальщики до него добирались. Вопрос об уборке часто поднимал общественник Алексей Беззуб, он прямо обвинял чиновников в бездействии.
Беззубу вторил урбанист Дмитрий Москвин. Он отмечал, что неубранный снег превращается в грязь, которая высыхает летом и перевоплощается в пыль. И оседает в легких, вызывая приступы кашля, удушья и аллергии.
Вместе с тем существует представление о том, что аллергия, наоборот, развивается из-за того, что в городах слишком чисто, иммунитет как бы «простаивает» и от скуки начинает атаковать сам себя. Отсюда же растет убеждение, что если маленькому ребенку завести домашнее животное, кошку или собаку, то это автоматически избавит его от аллергии.
Аллерголог Сергей Шуварин скептически относится к идее заводить маленькому ребенку питомца.
Сергей Шуварин
аллерголог-иммунолог
У маленьких детей слабый и реактивный иммунитет, который опознает эпителий животного как угрозу. Из-за этого вероятность заполучить аллергию на любимую кошку или собаку гораздо выше.
О том, что аллергия — это болезнь чистоты, спрашивает каждый второй, но это неправда. Дома должно быть убрано: помыт пол, протерты поверхности, чтобы не скапливалась пыль. При этом не нужно доводить обстановку до стерильности, ведь мы и сами не стерильны — на поверхности нашей кожи живут микроорганизмы.
А вот влияние грязи на появление аллергии трудно переоценить, считает врач и отмечает, что ингаляционные виды болезни находятся на первом месте по распространенности. В городской грязи в зависимости от сезона можно обнаружить разные виды аллергенов: весной — споры плесени, летом — пыльцу растений.
Аллергии более подвержены дети — как раз из-за слабого и реактивного иммунитета. Но и во взрослом возрасте можно заполучить болезнь, просто потому что аллерген имеет свойство накапливаться в организме и вызывать реакцию спустя годы жизни в одном и том же городе или употребления в пищу одного и того же продукта.
На что у меня аллергия?
Несмотря на распространенность аллергии, все еще очень тяжело определить, что человек страдает именно ею. Часто ее путают с пищевой непереносимостью — в этом случае реакцию дает не иммунная система, а желудочно-кишечный тракт, который не может переварить какой-либо продукт. Но и в том, и в другом случае человек будет чувствовать себя плохо: возможны зуд, головная боль, высыпания.
Разница в том, что, как правило, пищевая аллергия дает мгновенную и очень сильную реакцию — например, анафилактический шок или отек Квинке. Пищевая непереносимость же влияет на ЖКТ и вызывает менее интенсивные, но все же существенные неприятные симптомы: синдром раздраженного кишечника, угревую сыпь, запоры, экзему, депрессию.
Определить, аллергия у вас или пищевая непереносимость может только диагностика. При этом, сейчас существуют методы, которые могут определить аллергию даже в период обострения. Раньше тесты, например, на поллиноз [сезонная аллергия на пыльцу растений, — прим. ЕТВ] нужно было сдавать только в ноябре, когда контакта с аллергеном точно нет.
Симптомы аллергии неспецифичны, поэтому ее легко спутать с другой болезнью.
Инфографика: Виталий Калистратов, ЕТВ
Аллергия по симптомам часто похожа на ОРВИ, только протекает без температуры, а также на язву желудка, которая тоже может вызывать крапивницу. Чтобы поставить точный диагноз, нужно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.
Сергей Шуварин
аллерголог-иммунолог
Запущенные аллергии приводят к разным последствиям: от анафилактического шока и астмы до проблем с кожей и хроническим воспалением слизистых оболочек.
Из-за затяжной аллергии снижается иммунитет, организм уже не может в полную силу противостоять вирусам и микробам. Поэтому аллергики тяжело переносят грипп, не говоря уже о более серьезных инфекциях.
Самых распространенных типов аллергии всего пять: 1) поллиноз (реакция на пыльцу растений), 2) аллергия на эпителий животных, 3) аллергия на клещей домашней пыли и 4) аллергия на плесень, 5) пищевая аллергия.
Первый тип — сезонно выраженный, обычно проявляется в мае–августе и сходит на нет с приходом осени. Второй возникает по двум причинам: а) большая распространенность домашних животных (люди просто часто их заводят и, соответственно, часто с ними сталкиваются, из-за чего накапливается аллерген), б) особое строение эпидермального белка любимых котов и собак. При этом, обратите внимание, на самцов аллергия обычно сильнее, чем на самок — из-за половых гормонов животных.
Третий тип особенно неприятен, потому что источник аллергии — в собственном доме. Придется избавиться от ковров и декоративных подушек, которые могут быть убежищем для клеща, а все остальное содержать в чистоте, проводя регулярную влажную уборку. Аллергия на пылевого клеща обычно обостряется осенью и зимой, потому что летом паразит основательно размножается. Плесень же может разрастаться вообще где угодно, поэтому страдающим четвертым типом аллергии нелегко и дома, и на улице.
Пятый тип, пищевая аллергия, часто приводит к самым тяжелым последствиям: человек с реакцией на орехи может съесть продукт со следами орехов и отправиться в больницу с анафилактическим шоком или отеком Квинке.
Инфографика: Виталий Калистратов, ЕТВ
Определить свой аллерген бывает очень сложно — особенно, если речь идет о пищевой или сезонной аллергии. Можно попробовать исключать все по порядку, но, как говорит Сергей Шуварин, «есть шанс в конце остаться на гречке и воде, а причину так и не найти». Сдать анализы быстрее и безопаснее.
Как лечиться будем?
В группу риска попадают дети тех родителей-аллергиков, но и у малышей, которые родились у людей без аллергии в анамнезе, есть шанс заболеть. Аллерголог Сергей Шуварин дал родителям несколько рекомендаций для профилактики аллергии у детей:
- проходить вакцинацию
- ограничить доступ к аллергенам (не заводить животных, не давать в пищу «опасные» продукты)
- соблюдать принципы правильного питания
- регулярно проходить осмотр у врача
Если аллергия вас все-таки настигла или вы страдаете ею с детства и хотите избавиться, то лечение существует. Это аллерговакцинация — врач с постоянной периодичностью вводит вам небольшую дозу аллергена, сделанного в стерильных условиях. У человека формируется устойчивость, которая позволяет болезни выйти в стадию ремиссии.
Правда, этот метод работает не для всех типов. Например, вакцины не существует от пищевой аллергии. По словам Сергея Шуварина, разработать такой препарат очень сложно, к тому же он может быть токсичен. Зато вакцинация отлично показала себя в борьбе с аллергией на животных и плесень, а также некоторыми видами поллиноза. Обычно инъекции ставят раз в неделю в течение нескольких месяцев, а после делают поддерживающие уколы раз в полгода или больше.
Инфографика: Виталий Калистратов
При пищевой аллергии единственный вариант лечение — элиминация (исключение) провоцирующего продукта, а также его следов в употребляемой пище. То же самое касается аллергии на животных, если нет возможности или желания проходить вакцинацию. Иногда случается так, что реакция на животное появилась после того, как оно прожило с вами несколько лет, из-за этого будет эмоционально тяжело отдавать его. Но иногда выбор стоит между животным и астмой.
Также существует третий вариант лечения — симптоматический. По словам Сергея Шуварина, врачи прибегают к нему, когда нужно снять дискомфорт (или критическое состояние) и взять время на анализ ситуации. Дальнейшими рекомендациями врача могут быть либо исключение аллергена, либо аллерговакцинация — но уже после анализов и консультаций с другими специалистами (например, может понадобиться осмотр у гастроэнтеролога).
Об аллергии важно знать: ее можно и — это главное — нужно лечить. Поэтому мы предлагаем вам пройти тест от нашего партнера «УГМК-Здоровье» и определиться, есть ли у вас признаки аллергии и нужна ли вам консультация с врачом. Также у нас есть специальный промокод
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