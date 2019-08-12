О чем молчат марафонцы
Застарелые травмы
«Если у спортсмена есть или были какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом, даже очень давно, то на такой дистанции они дадут о себе знать. Добежав до какого-то определенного промежутка, можно вызвать обострение проблем с позвоночником и суставами. Если до марафона были какие-то неприятные ощущения в суставах при физических нагрузках, то лучше не рисковать».
И даже если врач выдал вам справку о том, что вы здоровы и можете бежать марафон, это не значит, что с вами ничего не произойдет.
Правда № 2: для того, чтобы пробежать марафон, вы должны заниматься с тренером. Несмотря на интернет, стопки книг по бегу и фитнес-трекер, самостоятельно подготовиться к 42-километровой дистанции невозможно.
Вам жизненно необходим человек, который поставит правильную технику, расскажет, что ожидать от организма при такой длительной нагрузке, научить с этим справляться и выработать стратегию, благодаря которой именно вы добежите до финиша. А после — поможет восстановиться психологически и физически.
Фото: ЕТВ
Годы подготовки и эмоциональный откат
Фото: ЕТВ
Еда, вода и их приключения
«Несмотря на пункты питания, на них надеяться не надо — марафонцы берут с собой определенный запас воды, определенный запас еды (в виде питательных гелей). Выйдя на дистанцию, ты должен быть готов, что тебе нужно будет есть и пить. В отсутствие еды и воды до финиша спортсмен просто не дойдет: запас энергии истощится, сил не будет. Если случилось так, что воды нет, но спортсмен все-таки чудом добрался до финиша, то сразу нужно идти кв врачу. Бывают очень серьезные случаи с обмороками, обезвоживанием, судорогами», — добавляет Михаил Чулошников.
Правда № 6: еда организаторов может вызвать нежелательные реакции в организме. Если марафон проходит в жару (оптимальной считается температура в 14-16 градусов, но это редко получается), то фрукты для перекуса могут подгнить, что приведет к несварению, болям в желудке или поносу.
«Однажды я съел подгнивший банан, и уже на трассе живот скрутило, захотелось в туалет, но, конечно, ни о каком оборудованном туалете не было и речи, а захватить с собой туалетную бумагу или влажные салфетки я не догадался. Берите их с собой на всякий случай!» — говорит Семен Чирков.
Послефинишные конвульсии
- Восстановить водно-солевой баланс в организме. Спортсмен должен выпить достаточное количество жидкости, и даже не воды, а изотоник. То есть либо изотоник, который есть в продаже в спортивных магазинах, либо в аптеке можно купить ригидрон и разбавить его.
- Поесть. Спустя 30-40 минут нужно поесть легкоусвояемые углеводы, ни в коем случае не жирное пирожное. Например, банан, йогурт, или вообще макароны. Это первый час. В дальнейшем переходить к своей обычной диете.
- Сделать растяжку и массаж. Для борьбы с закислением мышц нужно давать телу физическую нагрузку, иначе оно просто не справится с болевым синдромом.
Фото: ЕТВ
«Есть специальная обувь, безусловно для бега нужно покупать профессиональные кроссовки, но даже они до конца не компенсируют нагрузку из-за асфальта. По резиновому покрытию на стадионе и пересеченной местности бегать — это совсем другая нагрузка, легче, чем по асфальту», — рассказал Максим Чулошников.