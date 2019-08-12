О чем молчат марафонцы

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В конце концов , сама подготовка к первому марафону полностью меняет жизнь и кажется , что осталось дело за малым — пробежать те самые 42 километра. Если вам повезет , и ваша подготовка будет основательной , техника бега поставлена правильно , еды и воды хватит и ни одна старая травма не напомнит о себе , то вы добежите до заветной таблички « Финиш». Но есть много других вариантов , некоторые из них просто не очень приятные , а некоторые — смертельно опасные. Все предсказать невозможно , а о некоторых вещах вообще не говорят — ни тренеры , ни другие марафонцы.





По следам марафона « Европа-Азия» ЕТВ составил список неожиданных или наоборот очень тривиальных проблем , с которыми вы столкнетесь , если решитесь на дистанцию в 42 километра. До , во время и после. А как с ними справиться нам рассказали руководитель городского центра спортивной медицины Максим Чулошников и опытный бегун-марафонец , журналист ЕТВ Семен Чирков.

Вчера Екатеринбург пробежал марафонЕвропа-Азия». И с каждым годом в городе становится все больше как техкто так и не решается выйти на дистанцию в 42 километратак и техкто загорается этой идеей и готов готовиться весь следующий год. Они бегают по паркампокупают первуюпрофессиональную» пару кроссовокходят в школу бега и находят единомышленников. И в этом нет ничего дурногодаже наоборот: спорт дисциплинируетвносит порядок в хаотичную повседневность и меняет привычки. Делает здоровее.