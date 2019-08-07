Бизнес на мусоре

Мусорная реформа с 1 января пытается разогнаться как огромный локомотив. Каждый квартал появляются новые отчеты о ликвидированных свалках , новых контейнерах и доблестной работе операторов. Но кроме громких остановок , связанных с переделом мусорного рынка и ростом тарифов , весь этот процесс превратился в призрак , который не дает себя увидеть , но всегда незримо присутствует в виде строчки в квитанциях.





Однако власть говорит , что все так и задумано: изменения происходят прямо сейчас , где-то в нашем сознании. Тающие ледники , утопающие в мусоре леса , лавина из пластика , убивающая все на своем пути… Все это скоро останется в прошлом. Нужно только немного подождать. ЕТВ вместе с министром ЖКХ и энергетики Свердловской области Николаем Смирновым пытается понять , что происходит с мусорной реформой незаметно для глаз прямо сейчас и к чему она приведет.



