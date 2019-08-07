Бизнес на мусоре

Министр ЖКХ Николай Смирнов о том, что происходит с мусорной реформой незаметно для глаз.
Авторы:Мария Войнакова
Мусорная реформа с 1 января пытается разогнаться как огромный локомотив. Каждый квартал появляются новые отчеты о ликвидированных свалках, новых контейнерах и доблестной работе операторов. Но кроме громких остановок, связанных с переделом мусорного рынка и ростом тарифов, весь этот процесс превратился в призрак, который не дает себя увидеть, но всегда незримо присутствует в виде строчки в квитанциях.

Однако власть говорит, что все так и задумано: изменения происходят прямо сейчас, где-то в нашем сознании. Тающие ледники, утопающие в мусоре леса, лавина из пластика, убивающая все на своем пути… Все это скоро останется в прошлом. Нужно только немного подождать. ЕТВ вместе с министром ЖКХ и энергетики Свердловской области Николаем Смирновым пытается понять, что происходит с мусорной реформой незаметно для глаз прямо сейчас и к чему она приведет.

«Чистый бизнес»

Чтобы справиться с потоком производимого мусора в Свердловской области должны построить 12 мусоросортировочных комплексов. От сжигания отходов в регионе принципиально отказались — во имя экологии. После глубокой сортировки на полигоны будет попадать меньше мусора, а из-за вторичного использования его будут меньше производить. Николай Смирнов дал и экономическое обоснование такого выбора:

— Почему на Западе строили мусоросжигающие заводы? У них нет территорий для складирования хвостов, какие есть в России, а стоимость газа в разы дороже чем у нас. То есть сжигание мусора с целью выработки тепловой энергии экономически более обосновано. У нас такой способ получения энергии получается почти в восемь раз дороже, чем на ТЭЦ. Также западные заводы строились в конце 60-х, когда был бум роста промышленности и дефицит энергии. Сейчас уже многие страны уходят от сжигания. Но построенные заводы необходимо загружать сырьем. Некоторые страны закупают мусор, чтобы поддерживать производство. Мы идем по более современному пути.

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Кадр из фильма «ВАЛЛ-И»

Фото: kinopoisk.ru

Строить мусоросортировочные заводы будут на деньги частных инвесторов (исключением является только проект в Нижнем Тагиле, на который в тарифе компании-оператора «Рифей» заложена инвестиционная составляющая). Готовых проектов или технологий для них нет — все будет зависеть от предложения. Но бизнесмены, решившие войти в мусорный бизнес через строительство заводов, должны выполнить два условия — отбирать не менее 60% полезных фракций (то есть отправлять на полигоны только 40% от всего объема мусора). Также производство должно быть достаточной мощности, чтобы справиться с переработкой на выбранной территории.

«Это чистый бизнес. Государство несет социальную ответственность, а бизнес должен выстраивать производство. Мы же не говорим, почему государство не строит за счет бюджета металлургические предприятия? Здесь государство будет выступать регулятором тарифа, не допуская его рост», — считает Смирнов.

На сегодняшний день определено только три площадки, на которых появятся заводы, перерабатывающие мусор: в Красноуфимске, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле.


Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области
По остальным мы знаем муниципалитеты и приблизительно район. Но определить конкретный земельный участок можно будет только после изысканий, которые определят глубину, подземных вод, наличие торфа, сыпучих грунтов и т. д.
Николай Смирнов
В начале июля компания «Стандарт Рециклинг Групп» также предложила правительству Свердловской области заключить концессионное соглашение на строительство мусоросортировочного завода на границе Екатеринбурга и Сысерти, мощностью 750 тонн в год. Если проект одобрит министерство инвестиций, компания получит возможность перерабатывать 70% полезной мусорной фракции. Жителям Сысерти и ближайшего поселка Шабровский идея не понравилась. Они считают, что площадка находится природоохранной зоне и протестуют даже не против самого предприятия, а полигона площадью 30 гектаров, который протянется за ним. Также они считают, что транспортную ситуацию усугубит поток мусоровозов.

Приступить к строительству этого завода можно будет только если он попадет в территориальную схему. Для этого нужно не только получить поддержку правительства, но и провести экспертизу территории. Протесты вызвал и проект мусоросортировочного комплекса под Красноуфимском. После переговоров вице-губернатор Сергей Бидонько рассказал, что инициативная группа была уверена, что на площадке будут строить мусоросжигающий завод, который принесет с собой неприятный запах. По его словам, жителей смогли убедить, что отходы будут только сортировать.
Внимание! Много мусора!
Хоп! Мусорок
Танцы с квитанциями
Мусорная проформа
До конца года должны определить еще три площадки, на которых появятся мусоросортировочныезаводы, поиск остальных оставят на следующий год. Строительство комплексов должны завершить в течение пяти лет. До этого момента мусор будут складировать на полигоны, которые использовались раньше: переходный период ввели, когда стало ясно, что экологичных площадок у нас слишком мало. Министр ЖКХ уверен, что «время у нас есть» и полигоны продержатся до появления заводов и города не накроет мусорная лавина: «Мы прекрасно понимаем, что необходимо начать поэтапное строительство заводов возле крупных городов — где больше всего мусора. Начало выборки полезных фракций (для переработки) снизит нагрузку на полигон».
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Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

Стандартный мусоросортировочный комплекс обычно включает в себя измельчитель, который должен разрубить крупный мусор, например, старую мебель. Затем вся масса отходов разделяется в барабане на две фракции. В крупную обычно попадают куски пластика, металла, дерева и резины, а в мелкой остается мусор и органика. Также на предприятии должна быть сортировочная платформа, где полезные компоненты отделяют вручную. Чтобы найти металл, потоки мусора должны пропустить через магнитный сепаратор. В конце концов оставшаяся часть мусора на конвейере отправляется под пресс. После этого полезные компоненты должны продавать предприятиям, а остальные — складировать на полигон.

Стоимость запуска такого производства оценивают минимум в 1,5 миллиарда рублей. Инвестор вкладывает средства, а в обмен получает мусор со всей территории, которую обслуживает. Чтобы строить мусоросортировочные комплексы было выгодно, отобранные отходы должны пользоваться спросом. Иначе могут возникнуть проблемы, как у одного из тюменских операторов.
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Кадр из фильма «ВАЛЛ-И»

Фото: kinopoisk.ru

«Практически единственный вид вторсырья, который имеет спрос на рынке, — это ПЭТ-бутылка. Есть у нас и потребители стекла. И нескольких видов пленки. По всей остальной номенклатуре, которую можно было бы отбирать, к сожалению, производств по стране практически нет», — отмечает директор компании ТЭО Константин Фрумкин.

Министр Николай Смирнов сообщил, что стеклобой не удалось продать из-за неприспособленности завода: они не могли выполнить требования по цветности и размеру гранул. Сейчас производство отрегулировали и наконец смогли сбыть этот вид сырья. Хотя пока что пристроить только пять компонентов отсортированного мусора.

Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области
Мы учимся у тех, кто идет впереди, чтобы не повторять ошибок. Проблемы со сбытом будут во всех субъектах, потому что отрасли для сбыта нет. Мы точно знаем, что предприятия на территории региона точно закроют выборку пластика. Мы знаем, куда поставлять бумагу и картон, какие предприятия готовы покупать стеколобой и RDF-топливо. По остальным видам переработанного мусора рассчитываем, что инвесторы параллельно со строительством комплексов будет организовывать переработку отсортированных фракций
Николай Смирнов

Но почему к мусорной реформе, которая должна так сильно изменить экологическую обстановку в регионе и во всей стране, пришли только сейчас? Николай Смирнов считает, что главным сдерживающим фактором была нагрузка на население в виде роста тарифов. Это и правдо стало главной причиной для протестов против мусорной реформы. Проблемы с начислением услуги остаются до сих пор. Операторы начинали работать по неактуальной базе данных, поэтому счета приходили не на тот адрес, не тому человеку. Позже компании воспользовались услугами рассчетных центров («Спецавтобаза», например, отказалась от его услуг только месяц назад).

«Итоги работы первого полугодия показали недоработки как в законодательной сфере, так и в операционной деятельности на уровне регионов. Авральный режим работы привел к тому, что региональные операторы и их агенты начали свою работу без учета достоверных сведений о количестве лиц, проживающих в жилых помещениях. Соответственно в платежных документах жители зачастую видели недостоверные сведения, что только усугубляло ситуацию», — цитирует полпреда президента по УрФО Николай Цуканов «Областная газета».

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Кадр из фильма «ВАЛЛ-И»

Фото: kinopoisk.ru

Через полгода реформы последовало снижение тарифа. Для жителей Екатеринбурга, который обслуживает «Спецавтобаза» он сократился на 30%: Итоговая сумма в месяц составит 101,04 рубля на человека, для частного сектора — 80,2 рубля в месяц. Отдельный тариф для жителей многоквартирников за пределами Екатеринбурга — 90,13 рубля. «Спецавтобаза» сообщила, что работа с новыми суммами доставляет«определенные трудности», и пошла судиться с региональной энергетической комиссией, которая снизила тариф. Николай Смирнов считает, что предпосылок для того, чтобы какая-то из компаний операторов канула в небытье пока нет. Но снижение тарифа все-таки скажется на их работе.
Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области
Это приведет к снижению инвестиционной активности операторов. Если раньше они тысячами закупали контейнеры — а мы знаем, что на закупку можно потратить не более одного процента от тарифа — то снижение тарифа заставит сократить расходы. Но свои обязательства они продолжают выполнять
Николай Смирнов

Параллельно со строительством сортировочных комплексов, регион должны переводить на раздельный сбор мусора. В планах пока отделять органические отходы от неорганических. Сейчас прорабатывают вопрос о том, снизить тариф для жителей, которые готовы сортировать свой мусор. Хотя Николай Смирнов уверен, что этот процесс пока запускать рановато.

«Представьте, что жители всем домом сортируют мусор. А лишь один пришел и вывалил в контейнер с пластиком картофельные очистки. Работа всех насмарку. Даже на Западе, где с начала реформы прошло уже более 30 лет, порядка 10% граждан не сортируют мусор. Они готовы платить штрафы, но все равно этим не занимаются. У нас процесс должен пойти быстрее, потому мы не можем ждать. Но ожидать резкого перехода к всеобщему раздельному сбору мусора в ближайшие годы не стоит. Для начала нужно вести образовательную работу, в первую очередь с детьми. Кто выносит мусор в семьях? Школьники. Поэтому готовятся образовательные программы, которые помогут изменить сознание».

После протестов, которые вызвали мусорные тарифы, рассматривали вариант перехода на оплату по факту. То есть платить бы пришлось не за норматив потребления отхода на одного взрослого человека, а тот пакет, который ты выкинул в контейнер. Министр Николай Смирнов предлагает воздержаться и от такого варианта.

Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области
Это не панацея. И считаю, что к такому варианту надо относиться очень аккуратно, особенно на первом этапе. Если мы говорим человеку, что он будет платить только за тот мусор, что он положил в контейнер, велика вероятность, что часть мусора будет лежать не в контейнерах. В лучшем случае — в контейнере соседнего дома, в худшем — где-нибудь в траве или урне. Наша задача навести порядок, чтобы ликвидировать предпосылки создания новых свалок. А неразумный переход на оплату по факту может не привести к нужному результату
Николай Смирнов

Министр считает, что заставить людей серьезнее относиться к сортировке мусора может только осознание надвигающейся экологической катастрофы. В той же Европе мыть бутылки и срывать с них этикетки перед тем, как отправить в мусорный мешок, начали после того, как закончилось место на полигонах: «Пока в сознании большинства россиян такой опасности нет. К сожалению, многие говорят: Мы готовы сортировать, если нам будут за это платить“. А посыл мы готовы сортировать, чтобы не загрязнять окружающую среду“, к сожалению, пока ни на кого не действует».

Мусор, в котором я живу
В Свердловской области, как и во всех регионах России, с 1 января 2019 года должна начаться мусорная реформа. Не обошлось без мелких и крупных скандалов. Поправит ли регион экологическую ситуацию?
Авторы:
Мария Войнакова
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Полезняк, Мусор, в котором я живу, переработка мусора, тарифы, ЖКХ, Екатеринбург, Свердловская область , мусорная реформа, мусор, Николай Смирнов, Николай Смирнов
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