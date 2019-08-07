Бизнес на мусоре
«Чистый бизнес»
Чтобы справиться с потоком производимого мусора в Свердловской области должны построить 12 мусоросортировочных комплексов. От сжигания отходов в регионе принципиально отказались — во имя экологии. После глубокой сортировки на полигоны будет попадать меньше мусора, а из-за вторичного использования его будут меньше производить. Николай Смирнов дал и экономическое обоснование такого выбора:
— Почему на Западе строили мусоросжигающие заводы? У них нет территорий для складирования хвостов, какие есть в России, а стоимость газа в разы дороже чем у нас. То есть сжигание мусора с целью выработки тепловой энергии экономически более обосновано. У нас такой способ получения энергии получается почти в восемь раз дороже, чем на ТЭЦ. Также западные заводы строились в конце 60-х, когда был бум роста промышленности и дефицит энергии. Сейчас уже многие страны уходят от сжигания. Но построенные заводы необходимо загружать сырьем. Некоторые страны закупают мусор, чтобы поддерживать производство. Мы идем по более современному пути.
Фото: kinopoisk.ru
Строить мусоросортировочные заводы будут на деньги частных инвесторов (исключением является только проект в Нижнем Тагиле, на который в тарифе компании-оператора «Рифей» заложена инвестиционная составляющая). Готовых проектов или технологий для них нет — все будет зависеть от предложения. Но бизнесмены, решившие войти в мусорный бизнес через строительство заводов, должны выполнить два условия — отбирать не менее 60% полезных фракций (то есть отправлять на полигоны только 40% от всего объема мусора). Также производство должно быть достаточной мощности, чтобы справиться с переработкой на выбранной территории.
«Это чистый бизнес. Государство несет социальную ответственность, а бизнес должен выстраивать производство. Мы же не говорим, почему государство не строит за счет бюджета металлургические предприятия? Здесь государство будет выступать регулятором тарифа, не допуская его рост», — считает Смирнов.
Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
Фото: kinopoisk.ru
«Практически единственный вид вторсырья, который имеет спрос на рынке, — это ПЭТ-бутылка. Есть у нас и потребители стекла. И нескольких видов пленки. По всей остальной номенклатуре, которую можно было бы отбирать, к сожалению, производств по стране практически нет», — отмечает директор компании ТЭО Константин Фрумкин.
Министр Николай Смирнов сообщил, что стеклобой не удалось продать из-за неприспособленности завода: они не могли выполнить требования по цветности и размеру гранул. Сейчас производство отрегулировали и наконец смогли сбыть этот вид сырья. Хотя пока что пристроить только пять компонентов отсортированного мусора.
Но почему к мусорной реформе, которая должна так сильно изменить экологическую обстановку в регионе и во всей стране, пришли только сейчас? Николай Смирнов считает, что главным сдерживающим фактором была нагрузка на население в виде роста тарифов. Это и правдо стало главной причиной для протестов против мусорной реформы. Проблемы с начислением услуги остаются до сих пор. Операторы начинали работать по неактуальной базе данных, поэтому счета приходили не на тот адрес, не тому человеку. Позже компании воспользовались услугами рассчетных центров («Спецавтобаза», например, отказалась от его услуг только месяц назад).
«Итоги работы первого полугодия показали недоработки как в законодательной сфере, так и в операционной деятельности на уровне регионов. Авральный режим работы привел к тому, что региональные операторы и их агенты начали свою работу без учета достоверных сведений о количестве лиц, проживающих в жилых помещениях. Соответственно в платежных документах жители зачастую видели недостоверные сведения, что только усугубляло ситуацию», — цитирует полпреда президента по УрФО Николай Цуканов «Областная газета».
Фото: kinopoisk.ru
Параллельно со строительством сортировочных комплексов, регион должны переводить на раздельный сбор мусора. В планах пока отделять органические отходы от неорганических. Сейчас прорабатывают вопрос о том, снизить тариф для жителей, которые готовы сортировать свой мусор. Хотя Николай Смирнов уверен, что этот процесс пока запускать рановато.
«Представьте, что жители всем домом сортируют мусор. А лишь один пришел и вывалил в контейнер с пластиком картофельные очистки. Работа всех насмарку. Даже на Западе, где с начала реформы прошло уже более 30 лет, порядка 10% граждан не сортируют мусор. Они готовы платить штрафы, но все равно этим не занимаются. У нас процесс должен пойти быстрее, потому мы не можем ждать. Но ожидать резкого перехода к всеобщему раздельному сбору мусора в ближайшие годы не стоит. Для начала нужно вести образовательную работу, в первую очередь с детьми. Кто выносит мусор в семьях? Школьники. Поэтому готовятся образовательные программы, которые помогут изменить сознание».
После протестов, которые вызвали мусорные тарифы, рассматривали вариант перехода на оплату по факту. То есть платить бы пришлось не за норматив потребления отхода на одного взрослого человека, а тот пакет, который ты выкинул в контейнер. Министр Николай Смирнов предлагает воздержаться и от такого варианта.
Министр считает, что заставить людей серьезнее относиться к сортировке мусора может только осознание надвигающейся экологической катастрофы. В той же Европе мыть бутылки и срывать с них этикетки перед тем, как отправить в мусорный мешок, начали после того, как закончилось место на полигонах: «Пока в сознании большинства россиян такой опасности нет. К сожалению, многие говорят: „Мы готовы сортировать, если нам будут за это платить“. А посыл „мы готовы сортировать, чтобы не загрязнять окружающую среду“, к сожалению, пока ни на кого не действует».