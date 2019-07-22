В городе без смога. Это возможно

Как жителям Екатеринбурга избавиться от шума и пыли, не покидая мегаполиса. Редакция ЕТВ искала комфортную среду для жизни и нашла.
Авторы:Семен Чирков

Желание горожанина жить в комфортной среде, как правило, приводит к болезненному выбору «или — или». Жить в коттеджном поселке или в шаговой доступности от центра города и всех его культурных событий? Устроить в квартире сквозняк, открыв в форточку, чтобы проветрить, или потратить деньги на установку бризера? Пить много воды на ночь, промывать нос или заплатить за монтаж системы увлажнения?

Можно «изобрести велосипед». Но зачем? 

Любые решения в пользу технического оснащения своего дома ведут к тратам и хлопотам. И запускают утомительный процесс выбора наиболее эффективного инженерного решения. Причем, иной раз становится ясно, что особенности дома не позволяют достичь желаемого.

Например, вы знали, что дорогостоящий увлажнитель, установленный в квартире, которая имеет хотя бы одну неутепленную стену, может нанести вред? А именно это и может случиться по неумолимым законам физики. Высокая влажность в сочетании с холодной поверхностью даст конденсат, намокание. А там и до плесени недалеко. Покупка и установка приточно-вытяжной вентиляции тоже будет бесполезна, если не провести ремонт. А нужно будет без малого утеплить все стены и заменить старые окна на новые, более герметичные. И в дополнение к этому установить современные батареи отопления с регуляторами подачи тепла.

В общем, люди вправе «изобретать велосипед», оснащая свою квартиру разнообразными устройствами — ионизаторами, озонаторами и увлажнителями воздуха, климатической системой… Да только зачем это дорогостоящее и не всегда эффективное «изобретательство»? Ведь когда хочешь жить в комфортной для здоровья среде, не обязательно пытаться ее создавать самому. Можно узнать, где такую среду уже создали, и поселиться там.

Комфортный микроклимат для каждого

Раньше инженерные системы, поддерживающие воздух в чистоте, и его температуру и влажность — в оптимальных для человека значениях, чаще всего устанавливались в коттеджах. Применимо к многоквартирным домам подобные блага цивилизации считались излишеством, которые значительно удорожают строительство жилья, а значит и итоговую стоимость квартир.

Но мир не стоит на месте. И сейчас инженеры доказали, что единая система приточно-вытяжной вентиляции для многоквартирного дома, построенного с использованием энергосберегающих технологий, — это не роскошь. Это доступная необходимость, которую нужно воплотить. Российские застройщики уже начинают экспериментировать в этом направлении. Более того, подобные проекты уже реализовываются в Екатеринбурге.

Девелоперская компания «Первостроитель» не побоялась реализовать в своем новом проекте современные инженерные решения по созданию энергоэффективного многоквартирного дома с умной системой приточно-вытяжной вентиляции, которая позволяет поддерживать комфортный микроклимат в каждой квартире.


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Окна герметичны. Уличный смог в квартиру не поступает

Понимая, что система приточно-вытяжной вентиляции будет неэффективна, если в комнатах постоянные сквозняки, а зимой — холод, инженеры решили укутать «шубой» дома на «Комсомольской, 67» *. Теплоизоляцию стен усилили в полтора раза в сравнении со стандартом. Также позаботились о том, чтобы погода на улице оказывала минимальное влияние на климат к квартире. Для этого выбрали окна с двухкамерным профилем, заполненным инертным газом аргоном и низкоэмиссионное стекло, которое не пропускает УФ-лучи. Кроме того, окна в домах на «Комсомольской, 67» задуманы как полностью герметичные устройства. Без встроенных клапанов микропроветривания. Свежий воздух будет поступать только через систему приточно-вытяжной вентиляции.

И у такого подхода есть ряд несомненных плюсов.

У подхода, который использовали инженеры, проектируя систему вентиляции для квартир на «Комсомольской, 67», есть ряд несомненных плюсов.

Во-первых, жильцу не нужно будет всякий раз приоткрывать окно, чтобы проветрить комнату (отапливая при этом улицу, кстати, за свои деньги).

Во-вторых, в квартирах на «Комсомольской, 67» будет меньше пыли, вызывающей раздражение, кашель и аллергию. А секрет тут вот в чем. В квартирах обычных домов верхний слой воздуха постоянно перемешивается с уличным через негерметичные (например, приоткрытые) окна, а жара от батарей отопления тем временем генерирует вертикальную тягу от самого пола до потолка. Эта тяга и поднимает пыль, которой вынуждены дышать люди. А в домах на «Комсомольской, 67» поступивший из вентиляции воздух не «утекает» через окно, потому что оно полностью герметично и обладает повышенными теплоизоляционными свойствами, а спокойно смешивается с теплым воздухом от радиаторов. Получается, что если нет сквозняка, то нет и вертикальной тяги от батарей, которая поднимает с пола микроскопическую пыль. Проектируя системы вентиляции, инженеры подобрали оборудование, которое может полностью обновлять воздух в квартире за один час**.

Воздух одинаково свеж на всех этажах

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Принято считать, что чем выше этаж, тем чище воздух в квартире, потому что уличная взвесь пыли и выхлопных газов достаточно тяжела и концентрируется близко к поверхности земли. Поэтому логично предполагать, что между четвертым-пятым и шестнадцатым этажами разница в свежести воздуха довольно существенна, даже если установить бризер (не говоря уже о естественном проветривании через приоткрытые окна).

Однако дома на «Комсомольской, 67», в том числе, обладают особенностью, которая ломает, делая несущественной, эту связь между высотой положения над городскими улицами и качеством микроклимата спальне и гостиной. В жилом квартале «Комсомольская, 67» качество воздуха во всех квартирах одинаковое и не зависит от этажа. А все потому, что установки по забору воздуха в приточно-вытяжной вентиляции находятся на крыше здания. И уже оттуда, с высоты, через фильтры, задерживающие пыль и пыльцу, нагнетаемый вентиляторами воздух поступает по каналам в размещенные на каждом этаже установки рекуперации, а потом уже — в каждую квартиру. Одновременно с поступлением свежего воздуха по этой же системе из квартир удаляется «отработанный» воздух.

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Схема работы установки рекуперации

Важную роль в этой процессе вентиляции домов на «Комсомольской, 67» играют установки рекуперации, которые поддерживают в квартирах оптимальные режим температуры и влажности. Рекуператор — это техническое устройство, принцип работы которого основан на возврате части тепловой энергии за счет эффекта теплообмена. В рекуператоре нагретый воздух, который выводится из квартиры, встречается с поступающим в жилые помещения холодным свежим и отдает ему свое тепло, нагревая бесконтактным способом. Если же на улице жара, то все работает точно так же только в «зеркальном» порядке. Когда за окном (которое, напомним, герметично и частично отражает, удерживает солнечные лучи) стоит зной, то в квартире благодаря теплоизоляции сохраняется комфортная прохлада. И горячий воздух, забираемый с улицы, отдает лишнее тепло воздуху, выводимому из квартиры, температура которого значительно ниже.

Извне не проникнет ни зной, ни холод, ни запах

Говоря коротко, благодаря рекуператору в квартирах ЖК «Комсомольская, 67» сохраняется тот уровень комфортной температуры, которую установят сами жильцы. А задать температурный режим можно благодаря тому, что все батареи, установленные в квартирах, оснащены регуляторами нагрева, уровень которого можно менять.

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Новая система вентиляции позволяет экономить на плате за ЖКХ ***

Фото: ЕТВ

Кстати, сочетание повышенной теплоизоляции квартиры, приточно-вытяжной вентиляции, оснащенной рекуператором, и радиаторов, нагрев которых можно регулировать, приводит к тому, что жильцам не нужно переплачивать за отопление. Это позволит снизить коммунальные платежи примерно на 30%***

Такой вот приятный бонус к комфортному микроклимату.

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В квартирах свежо и тихо, несмотря на уличный шум

Говоря о микроклимате, стоит упомянуть, что квартиры домов на «Комсомольской, 67» защищены не только от холода и смога, но и от других вызывающих дискомфорт воздействий среды: шума и запаха.

Герметичные окна становятся той преградой, которая позволит вам спокойно спать, даже если за окном проезжает мусоровоз или азартно играют в мяч дети. Что касается резких посторонних запахов, то с этой проблемой не понаслышке знакомы жители обычных домов, оснащенных естественной вентиляцией. Ситуация, когда весь подъезд знает, в какой квартире сегодня жарят селедку, а где красят стены, в таком случае знакома и стандартна. Но в домах на «Комсомольской, 67» этой проблемы не будет. А все потому что в каждую квартиру этого жилого комплекса подается отдельный изолированный канал вентиляции.

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В квартирах на «Комсомольской, 67» нет проблемы посторонних запахов

Возвращаясь к тому, с чего начинали статью, можно сказать, что выбор между коттеджем в экологически чистом лесу и квартирой в многоэтажном доме неподалеку от центра города перестал быть очевидным. За городом, конечно, хорошо. Но сейчас, как выяснилось, в Екатеринбурге уже есть дома, которые совмещают в себе комфортный микроклимат загородной усадьбы и возможность жить в ритме мегаполиса и быть в курсе всех его культурных событий.

* Реклама. Предложение ограничено, публичной офертой не является. Подробную информацию можно получить в центре продаж недвижимости «Первостроитель» по телефону (343) 375-99-99, ул. Мира, 41 ООО «АН «Мира 39». Застройщик — ООО «Специализированный застройщик», строительство по 214-ФЗ. Проектная декларация размещена на сайте www.kom67.ru и на сайте наш. дом.рф

**По данным расчетов специалистов компании «Первостроитель» и технических характеристик оборудования.

*** По сравнению со стоимостью коммунальных услуг сопоставимой квартиры многоквартирного жилого дома на ул. Мира, 41

Авторы:
Семен Чирков
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Полезняк, вентиляция, дома, строительство
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