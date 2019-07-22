В городе без смога. Это возможно
Желание горожанина жить в комфортной среде, как правило, приводит к болезненному выбору «или — или». Жить в коттеджном поселке или в шаговой доступности от центра города и всех его культурных событий? Устроить в квартире сквозняк, открыв в форточку, чтобы проветрить, или потратить деньги на установку бризера? Пить много воды на ночь, промывать нос или заплатить за монтаж системы увлажнения?
Можно «изобрести велосипед». Но зачем?
Любые решения в пользу технического оснащения своего дома
ведут к тратам и хлопотам. И запускают утомительный процесс выбора наиболее
эффективного инженерного решения. Причем, иной раз становится ясно, что
особенности дома не позволяют достичь желаемого.
Например, вы знали, что дорогостоящий увлажнитель, установленный в квартире, которая имеет хотя бы одну неутепленную стену, может нанести вред? А именно это и может случиться по неумолимым законам физики. Высокая влажность в сочетании с холодной поверхностью даст конденсат, намокание. А там и до плесени недалеко. Покупка и установка приточно-вытяжной вентиляции тоже будет бесполезна, если не провести ремонт. А нужно будет без малого утеплить все стены и заменить старые окна на новые, более герметичные. И в дополнение к этому установить современные батареи отопления с регуляторами подачи тепла.
В общем, люди вправе «изобретать велосипед», оснащая свою квартиру разнообразными устройствами — ионизаторами, озонаторами и увлажнителями воздуха, климатической системой… Да только зачем это дорогостоящее и не всегда эффективное «изобретательство»? Ведь когда хочешь жить в комфортной для здоровья среде, не обязательно пытаться ее создавать самому. Можно узнать, где такую среду уже создали, и поселиться там.
Комфортный микроклимат для каждого
Раньше инженерные системы, поддерживающие воздух в чистоте, и его температуру и влажность — в оптимальных для человека значениях, чаще всего устанавливались в коттеджах. Применимо к многоквартирным домам подобные блага цивилизации считались излишеством, которые значительно удорожают строительство жилья, а значит и итоговую стоимость квартир.Но мир не стоит на месте. И сейчас инженеры доказали, что единая система приточно-вытяжной вентиляции для многоквартирного дома, построенного с использованием энергосберегающих технологий, — это не роскошь. Это доступная необходимость, которую нужно воплотить. Российские застройщики уже начинают экспериментировать в этом направлении. Более того, подобные проекты уже реализовываются в Екатеринбурге.
Девелоперская компания «Первостроитель» не побоялась реализовать в своем новом
проекте современные инженерные решения по созданию энергоэффективного
многоквартирного дома с умной системой приточно-вытяжной вентиляции, которая
позволяет поддерживать комфортный микроклимат в каждой квартире.
Понимая, что система приточно-вытяжной вентиляции будет неэффективна, если в комнатах постоянные сквозняки, а зимой — холод, инженеры решили укутать «шубой» дома на «Комсомольской, 67» *. Теплоизоляцию стен усилили в полтора раза в сравнении со стандартом. Также позаботились о том, чтобы погода на улице оказывала минимальное влияние на климат к квартире. Для этого выбрали окна с двухкамерным профилем, заполненным инертным газом аргоном и низкоэмиссионное стекло, которое не пропускает УФ-лучи. Кроме того, окна в домах на «Комсомольской, 67» задуманы как полностью герметичные устройства. Без встроенных клапанов микропроветривания. Свежий воздух будет поступать только через систему приточно-вытяжной вентиляции.
И у такого подхода есть ряд несомненных плюсов.
У подхода, который использовали инженеры, проектируя систему вентиляции для квартир на «Комсомольской, 67», есть ряд несомненных плюсов.
Во-первых, жильцу не нужно будет всякий раз приоткрывать окно, чтобы проветрить комнату (отапливая при этом улицу, кстати, за свои деньги).
Во-вторых,
в квартирах на «Комсомольской, 67» будет меньше пыли, вызывающей раздражение,
кашель и аллергию. А секрет тут вот в чем. В квартирах обычных домов верхний
слой воздуха постоянно перемешивается с уличным через негерметичные (например,
приоткрытые) окна, а жара от батарей отопления тем временем генерирует
вертикальную тягу от самого пола до потолка. Эта тяга и поднимает пыль, которой
вынуждены дышать люди. А в домах на «Комсомольской, 67» поступивший из вентиляции воздух не «утекает»
через окно, потому что оно полностью герметично и обладает повышенными теплоизоляционными
свойствами, а спокойно смешивается с теплым воздухом от радиаторов. Получается,
что если нет сквозняка, то нет и вертикальной тяги от батарей, которая
поднимает с пола микроскопическую пыль. Проектируя системы вентиляции, инженеры подобрали оборудование, которое может полностью обновлять воздух в квартире за один час**.
Воздух одинаково свеж на всех этажах
Принято считать, что чем выше этаж, тем чище воздух в квартире, потому что уличная взвесь пыли и выхлопных газов достаточно тяжела и концентрируется близко к поверхности земли. Поэтому логично предполагать, что между четвертым-пятым и шестнадцатым этажами разница в свежести воздуха довольно существенна, даже если установить бризер (не говоря уже о естественном проветривании через приоткрытые окна).
Однако дома на «Комсомольской, 67», в том числе, обладают особенностью, которая ломает, делая несущественной, эту связь между высотой положения над городскими улицами и качеством микроклимата спальне и гостиной. В жилом квартале «Комсомольская, 67» качество воздуха во всех квартирах одинаковое и не зависит от этажа. А все потому, что установки по забору воздуха в приточно-вытяжной вентиляции находятся на крыше здания. И уже оттуда, с высоты, через фильтры, задерживающие пыль и пыльцу, нагнетаемый вентиляторами воздух поступает по каналам в размещенные на каждом этаже установки рекуперации, а потом уже — в каждую квартиру. Одновременно с поступлением свежего воздуха по этой же системе из квартир удаляется «отработанный» воздух.
Важную роль в этой процессе вентиляции домов на «Комсомольской, 67» играют установки рекуперации, которые поддерживают в квартирах оптимальные режим температуры и влажности. Рекуператор — это техническое устройство, принцип работы которого основан на возврате части тепловой энергии за счет эффекта теплообмена. В рекуператоре нагретый воздух, который выводится из квартиры, встречается с поступающим в жилые помещения холодным свежим и отдает ему свое тепло, нагревая бесконтактным способом. Если же на улице жара, то все работает точно так же только в «зеркальном» порядке. Когда за окном (которое, напомним, герметично и частично отражает, удерживает солнечные лучи) стоит зной, то в квартире благодаря теплоизоляции сохраняется комфортная прохлада. И горячий воздух, забираемый с улицы, отдает лишнее тепло воздуху, выводимому из квартиры, температура которого значительно ниже.
Извне не проникнет ни зной, ни холод, ни запах
Говоря коротко, благодаря рекуператору в квартирах ЖК «Комсомольская, 67» сохраняется тот уровень комфортной температуры, которую установят сами жильцы. А задать температурный режим можно благодаря тому, что все батареи, установленные в квартирах, оснащены регуляторами нагрева, уровень которого можно менять.
Фото: ЕТВ
Кстати, сочетание повышенной теплоизоляции квартиры, приточно-вытяжной вентиляции, оснащенной рекуператором, и радиаторов, нагрев которых можно регулировать, приводит к тому, что жильцам не нужно переплачивать за отопление. Это позволит снизить коммунальные платежи примерно на 30%***
Такой вот приятный бонус к комфортному микроклимату.
Говоря о микроклимате, стоит упомянуть, что квартиры домов на «Комсомольской, 67» защищены не только от холода и смога, но и от других вызывающих дискомфорт воздействий среды: шума и запаха.
Герметичные окна становятся той преградой, которая позволит вам спокойно спать, даже если за окном проезжает мусоровоз или азартно играют в мяч дети. Что касается резких посторонних запахов, то с этой проблемой не понаслышке знакомы жители обычных домов, оснащенных естественной вентиляцией. Ситуация, когда весь подъезд знает, в какой квартире сегодня жарят селедку, а где красят стены, в таком случае знакома и стандартна. Но в домах на «Комсомольской, 67» этой проблемы не будет. А все потому что в каждую квартиру этого жилого комплекса подается отдельный изолированный канал вентиляции.
Возвращаясь к тому, с чего начинали статью, можно сказать, что выбор между коттеджем в экологически чистом лесу и квартирой в многоэтажном доме неподалеку от центра города перестал быть очевидным. За городом, конечно, хорошо. Но сейчас, как выяснилось, в Екатеринбурге уже есть дома, которые совмещают в себе комфортный микроклимат загородной усадьбы и возможность жить в ритме мегаполиса и быть в курсе всех его культурных событий.
* Реклама. Предложение ограничено, публичной офертой не
является. Подробную информацию можно получить в центре продаж недвижимости
«Первостроитель» по телефону (343) 375-99-99, ул. Мира, 41 ООО «АН «Мира 39».
Застройщик — ООО «Специализированный застройщик», строительство по 214-ФЗ.
Проектная декларация размещена на сайте www.kom67.ru и на сайте наш. дом.рф
**По данным расчетов специалистов компании «Первостроитель» и технических характеристик оборудования.
*** По сравнению со стоимостью коммунальных услуг сопоставимой квартиры многоквартирного жилого дома на ул. Мира, 41