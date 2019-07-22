В городе без смога. Это возможно

Любые решения в пользу технического оснащения своего дома ведут к тратам и хлопотам. И запускают утомительный процесс выбора наиболее эффективного инженерного решения. Причем, иной раз становится ясно, что особенности дома не позволяют достичь желаемого.



Например, вы знали, что дорогостоящий увлажнитель, установленный в квартире, которая имеет хотя бы одну неутепленную стену, может нанести вред? А именно это и может случиться по неумолимым законам физики. Высокая влажность в сочетании с холодной поверхностью даст конденсат, намокание. А там и до плесени недалеко. Покупка и установка приточно-вытяжной вентиляции тоже будет бесполезна, если не провести ремонт. А нужно будет без малого утеплить все стены и заменить старые окна на новые, более герметичные. И в дополнение к этому установить современные батареи отопления с регуляторами подачи тепла.

В общем, люди вправе «изобретать велосипед», оснащая свою квартиру разнообразными устройствами — ионизаторами, озонаторами и увлажнителями воздуха, климатической системой… Да только зачем это дорогостоящее и не всегда эффективное «изобретательство»? Ведь когда хочешь жить в комфортной для здоровья среде, не обязательно пытаться ее создавать самому. Можно узнать, где такую среду уже создали, и поселиться там.