Семь раз плати, один — живи
Несмотря на все усилия властей, жилье в России по-прежнему остается дорогим удовольствием. По данным исследования «РИА Рейтинг», на покупку квартиры свердловская семья в среднем должна копить больше шести лет. При самом благоприятном раскладе. Средний Урал занимает 57 строчку в рейтинге доступности жилья среди регионов РФ. При этом каждая вторая сделка с недвижимостью здесь проходит с привлечением заемных средств.
Однако на такой ответственный шаг, как оформление ипотеки решаются далеко не все, отдавая предпочтение арендному жилью. Но так ли это благоразумно с точки зрения сохранения финансов в долгосрочной перспективе. ЕТВ опросил риэлторов, банкиров и экономистов и попытался ответить на вопрос: «Что выгоднее — ипотека или аренда?»
Плюсы и минусы ипотеки
Рисунок: Mari Ana / pixabay.com
Можно долго шутить о том, что ипотечный кредит скрепляет отношения надежнее, чем штамп в паспорте, но сути это не изменит. К сожалению, сегодня для очень многих людей ипотека — это единственный шанс на приобретение собственной жилплощади. Какие бы страшилки не рисовали противники этого финансового инструмента, невозможно отрицать все его плюсы.
«Прежде всего, это возможность в короткие сроки въехать в собственную квартиру. Пусть она будет в залоге у банка, но именно вы будете ее хозяином, что даст вам право сверлить и красить стены, заводить животных и делать все, чего не позволяют арендодатели. Кроме того, покупка квартиры — это выгодное вложение денег», — говорит риэлтор Екатерина Свиридова.
Финансисты, в свою очередь, напоминают, что кредиторы могут минимизировать суммы переплаты по ипотеке с помощью имущественного вычета, а также участия в льготных программах, например, для молодых семей и военных. «При покупке квартиры с привлечением ипотеки вы можете быть уверены в том, что сделка будет максимально прозрачной. Об этом позаботится служба безопасности банка, так как кредитная организация заинтересована в том, чтобы находящийся в залоге объект не имел обременений», — отмечает ведущий эксперт консалтинговой компании «Консул» Александр Белоглазов.
Среди очевидных минусов ипотеки можно отметить
- существенную переплату,
- риск потерять жилье в случае неисполнения обязательств по кредиту,
- серьезную финансовую нагрузка на семейный бюджет.
Кроме того, ипотека покроет лишь часть суммы, необходимой
для приобретения жилья. Довольно солидную часть средств, 10-30% от стоимости
квартиры, вам придется внести сразу. Также многие не учитывают необходимость
уплаты дополнительных расходов, которые могут существенно увеличить полную
стоимость кредита. К таким расходам относятся издержки на покупку страховых
полисов, оплата оценки приобретаемой недвижимости, госпошлины, услуги
нотариусов и риелторов. Общий их объем может достигать до 10% от суммы заемных
средств.
За и против аренды
Рисунок: Mari Ana / pixabay.com
Аренда жилья на первый взгляд кажется намного более простым решением квартирного вопроса. Однако и у нее есть свои светлые и темные стороны.
«Самым большим плюсом можно назвать мобильность. Вы не привязаны к квартире ничем. Не понравились соседи, плохо работает канализация, свет слишком яркий по утрам в окна бьет — собрали вещи и уехали. При этом не нужно бегать по инстанциям и собирать пакеты документов», — говорит Екатерина Свиридова.
Однако в этой легкости кроются и проблемы. Например, хозяева жилья могут выгнать вас на улицу без объяснения причин. Добавьте к этому необходимость ежемесячно общаться с арендодателями, многие из которых не самые приятные люди, и отдавать им честно заработанные деньги. Ну и классический запрет на устройство арендованного жилья по своему вкусу.
Жилищная математика
Рисунок: Mari Ana / pixabay.com
Попробуем разрубить этот гордиев узел с помощью цифр. Для расчетов возьмем самые благоприятные для желающих обрести жилье или жить с комфортом в съемной квартире цифры.
Допустим, для молодой пары мы покупаем в Екатеринбурге скромную однокомнатную квартиру стоимостью два миллиона рублей. Кредит оформляем на десять лет под 9% годовых. Предположим, что наши герои накопили 300 тысяч рублей, что станет первоначальным взносом. В этом случае сумма ежемесячного платежа составит 21,5 тысячи рублей, а итоговая переплата по кредиту — 884 тысячи рублей. В итоге квартира обойдется в 2,884 миллиона рублей.
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
Если арендовать похожую квартиру за 13 тысяч в месяц, то ежегодно на жилье семья будет тратить 156 тысяч рублей. За десять лет, которые ушли бы на погашение ипотечного кредита, набежит сумма в 1,56 миллиона рублей. Этого бы не хватило на покупку квартиры в уральской столице, но можно было бы копить деньги сверх аренды.
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
Есть и те, кто не решается брать ипотечный кредит (или не может его получить), а жить в съемном жилье не хочет. И если бы все эти годы наши герои жили с родителями и откладывали по 21,5 тысячи рублей на депозитный счет под 4% годовых, то на квартиру они накопили бы за пять лет и восемь месяцев.
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
Это, конечно, очень оптимистичные сценарии. Но цифры можно менять, в суть останется прежней. «Каждый, безусловно, выбирает для себя, но с точки зрения целесообразности покупка квартиры, пусть и с переплатой по ипотеке, видится более разумным вложением денег», — считает Александр Белоглазов.
Правда, рассуждения экспертов — это одно. А нежелание ввязываться в финансовую кабалу, с одной стороны, и стремление не привязываться к месту, с другой, склоняет весы сомнений в сторону аренды. По крайне мере, так считают те, кому еще нет 30-ти. Меняют города и страны, снимают квартиры с мебелью или без, и живут в свое удовольствие, не думая о разумности или вложениях в недвижимость. Но это уже совсем другая история.
Фото: Brigitte Werner/pixabay.com