Семь раз плати, один — живи

Можно долго шутить о том, что ипотечный кредит скрепляет отношения надежнее, чем штамп в паспорте, но сути это не изменит. К сожалению, сегодня для очень многих людей ипотека — это единственный шанс на приобретение собственной жилплощади. Какие бы страшилки не рисовали противники этого финансового инструмента, невозможно отрицать все его плюсы.

«Прежде всего, это возможность в короткие сроки въехать в собственную квартиру. Пусть она будет в залоге у банка, но именно вы будете ее хозяином, что даст вам право сверлить и красить стены, заводить животных и делать все, чего не позволяют арендодатели. Кроме того, покупка квартиры — это выгодное вложение денег», — говорит риэлтор Екатерина Свиридова.

Финансисты, в свою очередь, напоминают, что кредиторы могут минимизировать суммы переплаты по ипотеке с помощью имущественного вычета, а также участия в льготных программах, например, для молодых семей и военных. «При покупке квартиры с привлечением ипотеки вы можете быть уверены в том, что сделка будет максимально прозрачной. Об этом позаботится служба безопасности банка, так как кредитная организация заинтересована в том, чтобы находящийся в залоге объект не имел обременений», — отмечает ведущий эксперт консалтинговой компании «Консул» Александр Белоглазов.

Среди очевидных минусов ипотеки можно отметить

существенную переплату ,

риск потерять жилье в случае неисполнения обязательств по кредиту ,

серьезную финансовую нагрузка на семейный бюджет.