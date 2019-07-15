Парк как надо
В Екатеринбурге впервые появился необычный и по-настоящему красивый парк. Уникальное общественное пространство открыли у ТЦ МЕГА. Вместо парковки на площадке перед торговым центром появились шезлонги, скамейки, воркаут и детская зоны, амфитеатр: из натуральных материалов — камня и дерева. «МЕГА-парк» не только удивил екатеринбуржцев красотой и удобством, но и вновь поставил вопрос: когда наконец во всем городе будут делать нормальные зоны отдыха?
ЕТВ нашел в Екатеринбурге фирму Diorit, сотрудники которой придумывают вещи
ничуть не хуже тех, что появились в «МЕГА-парке». Мы поговорили c руководителем
компании Вячеславом Кобелевым о том, как построить общественное пространство,
которое понравится окружающим. Вместе с ним мы вывели четыре правила успешных
концепций, благодаря которым
мэрия архитекторы не обратят на себя гнев
горожан.
Правило № 1. Не экономьте на материалах
Хорошее благоустройство никогда не было и не станет дешевым. Точка. На этом можно закончить объяснять первый нюанс, но мы продолжим. Все рано или поздно ломается, но гораздо лучше, если та же детская площадка внезапно не рухнет на вашего ребенка. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно подходить к работе и подбирать материалы, которые не развалятся через пару лет.
Руководитель Diorit Вячеслав Кобелев рассказывает, что к выпущенной недавно эко-линейке «Тайга» его команда шла два с половиной года. Надо было предусмотреть все: дизайн, конструктив, продумать узлы и соединения. Вячеслав объясняет, есть четкие нормативные требования к горкам, сеткам, качелям. Если выучить их на зубок, можно создать продукт, который будет соответствовать ГОСТ и не станет опасным для вашего чада. Но не менее важная часть — это материалы.
— Наши площадки достаточно дорогие относительно стандартного оборудования, и не все застройщики могут себе это позволить. Но сам вид площадок и то, как они в дальнейшем эксплуатируются, в разы лучше, нежели привычные игровые изделия, — комментирует Вячеслав Кобелев. — Возьмем балансир. Стандартная конструкция стоит до 20 тысяч, наша — примерно 50 тысяч рублей. Но нужно учитывать, что материал здесь используется более долговечный: нержавеющая сталь, лиственница, которая в принципе не убьется никогда. Те детали, которые мы не можем делать из нержавеющих материалов, мы защищаем от коррозии при помощи горячего цинкования.
По словам специалиста, многие российские производители не дают и пять лет гарантии на свое оборудование. У Diorit гарантия — до десяти лет. И потребители со временем стали ценить долговечность и прочность материалов больше, чем низкую стоимость. Тренд на качество перекрыл число нулей в чеке:
— Ни для кого не секрет, что законы, по которым проводятся госзакупки, ставят во главу угла ценник. Нет низкой цены — нет выигрыша. Это является основной причиной того, что мы три года практически не участвуем в госзакупках. Мы работаем с коммерческими, благотворительными организациями либо напрямую с муниципалитетом по прямым договорам. Есть такая возможность: заключать договоры на поставку с некоторыми организациями до определенной суммы.
Правило № 2. Впитывайте тренды
Путешественники, которые останавливались в Москве и Казани, наблюдали, как преобразились эти города за последние несколько лет. Самое время Екатеринбургу перенять этот опыт. На вопрос, как разобраться в том, что для меня — просто темный лес, руководитель Diorit отвечает магическим словом — НАСМОТРЕННОСТЬ:
— Если у вас нет эстетического вкуса, значит, его нужно воспитывать. Воспитывать только, так называемой, насмотренностью. Смотреть, видеть, копировать что-то, еще раз смотреть, ездить, щупать, подписываться на страницы ведущих мировых бюро, наблюдать за парками, которые создаются в разных уголках нашей планеты, обращать внимание на детали.
ЖК «Первый квартал»
Фото: «Брусника»
Вячеслав Кобелев называет четыре архитектурных российских бюро, у которых есть, чему поучиться:
— Ландшафтное бюро AFA,
которое сделало площадку «Салют» в парке Горького в Москве;
— Бюро «Чехарда», которое спроектировало парк у МЕГИ;
— Архитектурное бюро «Дружба» — оно создает площадки, привлекая детей к их обсуждению;
— «Архитектурный десант» из Казани, который тащит на себе буквально все благоустройство в Татарстане.
Но чтобы Екатеринбург внезапно преобразился, городу нужен человек-двигатель. На наш взгляд, им мог бы выступить Сергей Капков, который занимался парком Горького в Москве. Когда Капков стал директором зеленой зоны, плату за вход в парк отменили, а территорию облагородили. Но вместо того, чтобы ехать в Екатеринбург, человек-двигатель отправился в Первоуральск. Он разработает для города комплексную программу развития. А нам придется искать других специалистов, которых, как говорит Вячеслав, в Екатеринбурге достаточно много: «Не стоит недооценивать потенциал нашей архитектурной академии».
В уральской столице идет переходный период, считает Вячеслав Кобелев. У общества есть запрос на новое, но это новое появится только в 2020-21 годах, потому что разработка проекта — кропотливый и долгий процесс. Вспомните, что команда Diorit два с половиной года шла к эко-линейке. Так же обстоят дела с любыми хорошими концепциями благоустройства. Но тогда возникает вопрос: что делать спустя два-три года, когда людям захочется иного?
— На самом деле это не совсем так. Есть определенные тренды благоустройства, которые все равно снимаются с Запада. И очень четко прослеживается этот процесс. Сейчас тенденции можно быстро поймать, потому что идет глобализация. Информацию достаточно легко найти везде. Какие-то выставки, конференции. Если вы следите за этим, то можете быстро ловить эти тренды и применять их в процессе работы над конкретным проектом.
ЖК «Макаровский квартал»
Фото: соцсети Diorit
Одним из основных направлений в работе Diorit являются детские площадки. И уже сейчас дизайнеры компании могут с уверенностью сказать, что увлечет ребят, а что погубит в них страсть к игре. Берите на заметку:
— Смысловые вещи, вид которых стандартизирован, будь то машинка, кораблик или игровой комплекс в виде башенок, меньше завлекают детей. Интерес к такому оборудованию быстро остывает. И другое дело — неопределенные формы, которые можно наделять различными игровыми функциями. Они дают больше возможностей для фантазирования. Игровая ценность у маленького бревна и большого комплекса может быть одинаковой (а иногда даже первое превосходит второе). Бревно может служить лодкой, переправой, серфом, еще чем-нибудь, а большой комплекс может быть только горкой.
Правило № 3. Соблюдайте баланс
В погоне за трендами важно не переусердствовать, иначе зона отдыха превратится в груду бессмысленных и чудаковатых форм, на которых будет невозможно ни сидеть, ни играть. Площадка станет своеобразным могильником, в котором конструкции скоротают свои дни быстро и печально. Поэтому при разработке концепции советуем соблюдать баланс. В тех же детских площадках важны два аспекта: игровая ценность и срок эксплуатации. Между этими вещами нужно найти золотую середину, которая даст оборудованию и максимальный срок эксплуатации, и высокую игровую ценность.
Вячеслав Кобелев считает, что необходимо разделять пространства на массовые и уникальные. И слово «массовый» не значит плохой. Чтобы создать тренд, архитекторам приходится попотеть. Такой титанический труд зачастую рискует оказаться напрасным.
— Мне кажется, нам лучше сделать качественно, нежели создать тренд. Создание тренда — это то же самое, что мода. Платье от кутюр не всегда становится тем, что можно носить в реальности. В благоустройстве, вероятно, такая же штука. Можно сделать крутую конструкцию, но копировать ее в массовое производство никогда не получится.
Качество — это и удобство, и красота, уточняет эксперт.
— Я не говорю про стандартные площадки. Должно быть хорошее зонирование, нормальная уличная мебель, продуманные детские площадки, зоны отдыха, в которых приятно проводить время, настроенные пешеходные связи, удобная велосипедная инфраструктура, безбарьерность, чтобы можно было пройти с коляской, с ребенком. Здесь наиболее важна продуманность, а не задача — создать какой-то супер шедевр. В этом случае нужно идти по пути «хорошо и красиво», а не уникально.
Массовые площадки хороши тем, что их может заказать любой. Они отлично впишутся во двор жилого дома, в детский сад, в территорию у торгового центра или в дачную зону отдыха. Уникальные постройки создавать труднее. Опять же делать уникальным любое пространство в городе не обязательно. Иначе оно просто перестанет быть таковым. Вместе с тем, неповторимые площадки всегда будут уступать в скорости их проектирования и реализации. А в случае, если вы поторопитесь, еще и в качестве. Поэтому вау-проекты рекомендуют оставлять для знаковых общественных пространств, где есть время подумать и бюджет, чтобы реализовать задуманное.
Правило № 4. Делите зоны ответственности
На первом курсе в общежитии я попросила свою соседку сварить макароны. Вместо ожидаемого согласия в ответ прилетел вопрос «их же в холодную воду бросать?» Представляю, как бы она «сварила» их, если бы не уточнила рецепт. Позднее соседка все-таки научилась готовить макароны, но на это потребовалось время. К чему это? Подобная ситуация прекрасно иллюстрирует то, что происходит в проектировании парков, скверов и игровых зон, если за них берутся не те люди = не эксперты.
Каждый должен заниматься тем, что он умеет. Если соседка лучше моет полы, пускай берет на себя эту обязанность. Если дизайнер больше разбирается в скамейках, пусть работает в этом напрвлении. Разделение зон ответственности — одна из гарантий того, что ваша концепция выживет. Можно, конечно, восклицать, что проектировщики всему научатся. Но если в быту у вас есть время для этого, то в плане благоустройства не всегда. Поэтому гораздо эффективнее объединять разных специалистов в рамках одного проекта, говорит Вячеслав Кобелев.
— Процесс модернизации общественных пространств в Екатеринбурге только начался. И то, что делалось до этого, делалось неосмысленно. Я надеюсь, что проекты, которые сейчас реализуются, все-таки уйдут в прошлое. И новые решения будут предлагать те люди, которые, как говорится, собаку съели. Для каких-то озеленительных моментов станут привлекать специалистов из области подбора растений, их зонирования. Для строительства площадок — других людей. Именно кооперация узкоспециализированных профессионалов в рамках одного проекта, мне кажется, принесет серьезный эффект. За все время это делали очень мало. Проектировщики сами расставляли оборудование, не задумывались о роли растений в благоустройстве и использовали зачастую самый дешевый и молодой посадочный материал. Это тупик. Надо работать более точечно.
И чем грамотнее будут подобраны эксперты, тем больше шансов, что концепция станет не только сказочно красивой, но и комфортной для людской жизни.
На словах кажется, что для привлекательной зоны отдыха вполне хватит правил, которые вы прочитали. Учиться, фонтанировать идеями, искать баланс между одним и другим, быть ответственным. К сожалению или к счастью, грамотной организации пространства можно и нужно учиться всю жизнь, особенно, если вы хотите чувствовать этот постоянно меняющийся организм. В таком положении находится мэрия Екатеринбурга, от которой на 100% зависит, каким видят город его жители. Наша администрация боится менять старые, устоявшиеся схемы и потому не использует возможности современных архитекторов в должной мере. Но, если верить руководителю Diorit, мэрия все же решается двинуться в сторону инноваций:
— Запрос на нестандартное оборудование есть, в том числе у администрации города, что похвально. Очень много запросов идет в детские садики и школы. Пока это все на стадии проектов, но могу сказать, что они качественно стали лучше. Они стали разнообразнее и интереснее. Нет типовых площадок. Проектировщики стараются закладывать интересное игровое решение.
Мы сейчас работаем с администрацией города в рамках консультаций по проектам, идеям, которые реализуют в дальнейшем. Даже если их реализуем не мы, уже хорошо, что проекты будут принципиально нового уровня.
Но, как мы уже знаем, за реализацией дело встанет лишь через пару-тройку лет после того, как идею внесут в проект. А пока горожане сидят и ждут, что Екатеринбург неожиданно преобразиться. И это обязательно (или нет) случится, ведь в 2023 году нам принимать иностранных гостей.
В материале представлены проекты Diorit
Фото на главной и в тексте: Diorit, «Брусника», PRINZIP