Парк как надо

Хорошее благоустройство никогда не было и не станет дешевым. Точка. На этом можно закончить объяснять первый нюанс, но мы продолжим. Все рано или поздно ломается, но гораздо лучше, если та же детская площадка внезапно не рухнет на вашего ребенка. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно подходить к работе и подбирать материалы, которые не развалятся через пару лет.

Руководитель Diorit Вячеслав Кобелев рассказывает, что к выпущенной недавно эко-линейке «Тайга» его команда шла два с половиной года. Надо было предусмотреть все: дизайн, конструктив, продумать узлы и соединения. Вячеслав объясняет, есть четкие нормативные требования к горкам, сеткам, качелям. Если выучить их на зубок, можно создать продукт, который будет соответствовать ГОСТ и не станет опасным для вашего чада. Но не менее важная часть — это материалы.

— Наши площадки достаточно дорогие относительно стандартного оборудования, и не все застройщики могут себе это позволить. Но сам вид площадок и то, как они в дальнейшем эксплуатируются, в разы лучше, нежели привычные игровые изделия, — комментирует Вячеслав Кобелев. — Возьмем балансир. Стандартная конструкция стоит до 20 тысяч, наша — примерно 50 тысяч рублей. Но нужно учитывать, что материал здесь используется более долговечный: нержавеющая сталь, лиственница, которая в принципе не убьется никогда. Те детали, которые мы не можем делать из нержавеющих материалов, мы защищаем от коррозии при помощи горячего цинкования.