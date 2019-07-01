Доверяй! Ради безопасности

Как родителям говорить с детьми о безопасности, каким языком?

Часто взрослые не знают ответа, ищут его у психологов, а те тоже связаны по рукам социальными табу. В наше время сложно, практически невозможно говорить о том, как подростку обезопасить себя, чтобы не стать жертвой сексуального преступления. Все разговоры об этом у нас часто ведутся уже после события, в рамках криминальной и судебной хроники. А что делать до? Давать советы «про это» — значит вставать на скользкую дорожку, рисковать навлечь на себя гнев поборников морали и нравственности, которые сочтут любые рекомендации пропагандой распущенности и разврата.

Поэтому тема замалчивается. Но говорить об этом все равно нужно! Вопрос — как? В Екатеринбурге сделали осторожный шаг в этом направлении, открыв в МЕГЕ выставку «Никто не говорит об этом, а вы начните».

Экспозиция представляет собой увеличенные фотографии одноименного комикса, созданного в рамках проекта «Объединяя усилия в защите детей от сексуальной эксплуатации». За время выставки эту брошюру с рисунками художника Константина Дубкова раздают всем желающим.

В комиксе «Никто не говорит об этом, а вы начните», который предназначен для чтения родителями вместе с детьми, доходчиво (и в картинках!) описывают опасные ситуации, от которых не застрахован любой ребенок. Потому что он живой. Он растет. И его невозможно будет контролировать вечно. Так что нужно учиться доверять.

«Это не было моим первым участием в социальных проектах. Но на этот раз задача стояла сложная. Как изобразить то, чего изображать нельзя: употребление алкоголя, наркотиков, сексуальные домогательства. Поэтому в одном из сюжетов злодей, пристающий к девочке на улице карикатурен. Он гибок как змей, окружает ее, но еще не касается, хотя намерение уже можно считать и достроить. Думаю, мне удалось избежать лишней дидактики. А юмористичность рисовки позволила рассказать о серьезных и важных темах доступным языком», — рассказал художник проекта, комиксист Константин Дубков.

Кому-то рекомендации психологов в жанре комикса покажутся излишне наивными и банальными. Для кого-то станут откровением. А кто-то посчитает неуместным сам формат.

Впрочем, судите сами.