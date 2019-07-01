Доверяй! Ради безопасности
Как родителям говорить с детьми о безопасности, каким языком?
Часто взрослые не знают ответа, ищут его у психологов, а те тоже связаны по рукам социальными табу. В наше время сложно, практически невозможно говорить о том, как подростку обезопасить себя, чтобы не стать жертвой сексуального преступления. Все разговоры об этом у нас часто ведутся уже после события, в рамках криминальной и судебной хроники. А что делать до? Давать советы «про это» — значит вставать на скользкую дорожку, рисковать навлечь на себя гнев поборников морали и нравственности, которые сочтут любые рекомендации пропагандой распущенности и разврата.
Поэтому тема замалчивается. Но говорить об этом все равно нужно! Вопрос — как? В Екатеринбурге сделали осторожный шаг в этом направлении, открыв в МЕГЕ выставку «Никто не говорит об этом, а вы начните».
Экспозиция представляет собой увеличенные фотографии одноименного комикса, созданного в рамках проекта «Объединяя усилия в защите детей от сексуальной эксплуатации». За время выставки эту брошюру с рисунками художника Константина Дубкова раздают всем желающим.
В комиксе «Никто не говорит об этом, а вы начните», который предназначен для чтения родителями вместе с детьми, доходчиво (и в картинках!) описывают опасные ситуации, от которых не застрахован любой ребенок. Потому что он живой. Он растет. И его невозможно будет контролировать вечно. Так что нужно учиться доверять.
«Это не было моим первым участием в социальных проектах. Но на этот раз задача стояла сложная. Как изобразить то, чего изображать нельзя: употребление алкоголя, наркотиков, сексуальные домогательства. Поэтому в одном из сюжетов злодей, пристающий к девочке на улице карикатурен. Он гибок как змей, окружает ее, но еще не касается, хотя намерение уже можно считать и достроить. Думаю, мне удалось избежать лишней дидактики. А юмористичность рисовки позволила рассказать о серьезных и важных темах доступным языком», — рассказал художник проекта, комиксист Константин Дубков.
Кому-то рекомендации психологов в жанре комикса покажутся излишне наивными и банальными. Для кого-то станут откровением. А кто-то посчитает неуместным сам формат.
Впрочем, судите сами.
Безопасность до трех лет — это контроль
В возрасте до трех лет малыши почти всегда находятся под присмотром мамы, папы или кого-то из родственников. Главная опасность в этом случае — потеря родительского контроля и защиты. Поэтому здесь основной совет банален и прост в выполнении:«Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок не оставался без присмотра. И обязательно научите ребенка не прятаться и говорить твердое „нет“ незнакомцам в любой ситуации: если взрослый предложил посмотреть на ежика (щеночка, котенка), пригласил куда-то».
Личные границы ребенка нельзя нарушать даже родителям
Если до трех лет главную опасность для малыша представляет он сам (а точнее его любознательность), поэтому хорошо работают запреты и буквальные ограничения (если малыш не может забраться на подоконник, он не выпадет из окна), то чем старше становится ребенок, тем больше проблем. И сложнее язык, на котором о них приходится говорить.
Именно табуированность темы, которая не только и не столько связана с сексом как таковым, но с телесностью, была главной сложностью, с которой столкнулись организаторы выставки «Никто не говорит об этом, а вы начните» и одноименного комикса.
Поэтому психологи начали разговор издалека, с азов — с тезиса, что у ребенка старше трех лет уже появляется понимание своих личных границ, которые нужно уважать. В том числе и родителям. А также бабушкам и дедушкам.
Подросткам сложно сказать: «Мама и папа, мне нужна ваша любовь»
В возрасте 7-12 лет дети начинают активно осваивать две новые для себя области жизни. Они выходят в социальные сети и на улицу. Опасности там, в принципе, схожие. Правда говоря об оффлайне, то есть реальности, стоит проследить, что ребенок усвоил важное правило: «Не оставаться один на один с незнакомцем в замкнутом пространстве (подъезде, машине, лифте)».
«Доверие — это самое важное, что надо сохранить в семье родителям и детям в этот период времени. Это основа безопасности ребенка в возрасте 12-15 лет», — советуют авторы выставки «Никто не говорит об этом, а вы начните» и одноименного комикса.
Не запрещайте, а оценивайте риски. Вместе.
С 15 лет у ребенка наступает период личных тайн, связанных, в частности, в влюбленностями. В этом возрасте подростки могут не рассказывать о своих проблемах просто потому, что не хотят лишний раз «тревожить» родителей. Ребенок может находиться в опасности, нуждаться в помощи, но… не попросить о ней.
Чтобы этого не случилось взрослым важно развить и сохранять партнерские отношения со детьми.
«Позвольте вашему ребенку рассказывать вам обо всем. Если вам что-то не нравится, если вы с чем-то не согласны, попробуйте взять себя в руки и выслушать все до конца. А потом вместе проанализировать ситуацию, оценить риски… Вместе!», — советуют авторы выставки «Никто не говорит об этом, а вы начните» и одноименного комикса.
Насколько вы близки со своим ребенком, а он с вами?
Психологи из школы безопасности «Стоп угроза» разработали практический тест, который позволит каждому родителю понять, насколько он хорошо знает, чем живет его ребенок.
Главное, отвечать честно. Всего десять вопросов.
«Чем ближе ваши отношения с ребенком, тем меньше опасностей угрожает ему, а значит, и вам», — советуют эксперты школы «Стоп угроза».
Какой бы ответ вы ни получили, пройдя этот тест, знайте, что вывод его не окончательный. Это не приговор. Напротив, ваш результат — точка старта. Начало работы. Психологи школы «Стоп угроза» говорят об этом так:«Сделайте так, чтобы на каждый из десяти вопросов вы ответили „да“. Это и будет решением многих проблем, с которыми в своей жизни столкнется ваш ребенок (а значит и вы). Именно это в наших родительских силах. И именно такие отношения: доверительные, откровенные, дружеские, полные искреннего внимания к мыслям, чувствам и желаниям ребенка — и есть главная защита от сотней опасностей, какими бы новыми, жуткими и коварными они ни были».