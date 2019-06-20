Ребенок имеет право на драку

У меня есть дочь. Я родитель. Это классно, приятно и вдохновляет. Но эта радость всегда с довеском страха. Он, однажды возникнув, стал постоянным, привычным бонусом. Его можно рационализировать, но изгнать окончательно не получится никогда. Это как хроническая болезнь, когда единственно верное решение — купировать приступ. Вечный спутник. Не парализующий, конечно. Подконтрольный. Но поднимающий голову всегда, когда ребенок находится вне зоны визуального контроля. Когда он не рядом.

Страх в форме вежливых опасений требует разговора: «А ты знаешь, где твой ребенок? А с кем он общается?». А потом выдает комбо, подкрепленное журналистскими историями (и видео на ютубе) о жестоких детских драках:



«А что если его кто-то обидит? Побьет?»

В сети сейчас можно найти множество рекомендаций педагогов и психологов о том, как себе вести, если ребенок стал жертвой агрессии сверстников, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Но крайне мало советов о том, как не стать жертвой. Социальные рекомендации (особенно для девочек) табуируют саму драку, переводят проблему в плоскость «ты же умница, так не допускай конфликтных ситуаций». И получается при разборе ситуации постфактум, что ребенок становится заведомо виновен. Просто из-за того, что оказался втянут в потасовку. Что же делать?

Парадоксально, но пацифистский (а то и гендерный) стереотип «драка — это недопустимо» может навредить. И есть ситуации, когда потасовка — единственно верный выход.

С таким неожиданным решением я столкнулся, когда в поисках ответов на вопрос «как же снизить риски открытого мира, в который вошел ребенок» я оказался не презентации книги «Безопасность ребенка. Жизнь без страха» Максима Беренова.