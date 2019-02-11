Танцы с квитанциями

Любой коммунальный тариф представляет из себя многослойный пирог. Общей формулы , которая отражает все его составляющие не существует: у каждой крупной организации свой рецепт. Мусорный тариф рассчитывается не так , как основные коммунальные услуги на содержание жилья. Операторы не поставляют никаких ресурсов , поэтому всю сумму согласует региональная энергетическая комиссия.





Платеж для жителей Екатеринбурга формируется исходя из норматив накопления мусора: 0,213 кубометра с человека в месяц для горожан и 0,261 кубометра для жителей частного сектора. Эта сумма умножается на тарифную ставку , то есть на сумму , которая нужна « Спецавтобазе» на перевозку одного кубометра отходов — сейчас это 697,76 рубля. Перемножив две цифры , мы получаем число на квитанции: 148,6 рубля , проживая в своих квартирах и 182,1 рубля в своем доме. Вроде бы простое уравнение для младшеклассников.



