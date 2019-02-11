Танцы с квитанциями
Фото: Facebook Александра Ивачева
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
- модернизацию хлорных объектов фильтровальных станций,
- очистку озера Задохня и Верх-Исетского пруда,
- сроительство сушильного цеха, который позволит избавиться от иловых осадков (на нее выделяют деньги из областного бюджета),
- реконструкцию южной аэрационной станции — девять миллиардов рублей,
- ремонт водопровода
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
Чтобы улучшить качество воды в трубах и свести количество аварий к минимуму, нужно ежегодно перекладывать 60 километров сетей. Сейчас денег хватает только на 15 километров, сообщили в МУП «Водоканал». Чтобы выполнить план, цену за кубометр воды пришлось бы увеличить в три раза, где 50% будет занимать инвестиционная составляющая.
Сейчас коммунальные тарифы ежегодно увеличиваются примерно на 4%. (чтобы остановить рост инфляции поднимают НДС). Увеличиться в последующие годы должны и тарифы на мусор. Министр ЖКХ Николай Смирнов обещал, что цена вырастет не более, чем на шесть процентов. Если этой суммы не будет хватать мусорным операторам, то возмещать ее будут из областного бюджета. Чтобы избежать этого, на федеральном уровне рассматривают вариант изменения в налоговый кодекс, чтобы освободить операторов от НДС совсем. Тогда тариф снизится на 20%.