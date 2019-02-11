Танцы с квитанциями

ЕТВ сравнил тарифный расклад на коммунальные услуги в Екатеринбурге, чтобы понять, за что мы платим.
Авторы:Мария Войнакова
Месяц назад в Екатеринбурге, как и во всей России, началась мусорная реформа. За это короткое время жители успели возмутиться возросшим тарифом на вывоз ТКО, обсудить его с соседями и сходить на протестный митинг в -30 градусов. Причиной социальной активности горожан стало отсутствие видимых изменений: мусорные контейнеры простаивают во дворах на прежнем месте, злополучные черные пакеты забирает все та же «Спецавтобаза». А цифры в квитанциях почему-то поползут вверх — 148 рублей с человека.

Мусорные операторы пожимают плечами: РЭК признала тариф экономически обоснованным? Признала. Значит и возмущений быть не должно. Решение мусорной проблемы предложил полпред Николай Цуканов. Он призвал градоначальников поговорить с людьми и объяснить, откуда берутся цифры на бланках квитанций. На самом деле, разобраться в коммунальных тарифах дело нелегкое. Они как будто специально устроены так, чтобы никто никогда не понял, что скрывается за сложными формулами и дробными цифрами.

ЕТВ решил опередить полпреда и сравнил тарифный расклад на коммунальные услуги в городе, чтобы понять, за что именно мы платим деньги.
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Митинг против мусорной реформы в Екатеринбурге

Фото: Facebook Александра Ивачева

Любой коммунальный тариф представляет из себя многослойный пирог. Общей формулы, которая отражает все его составляющие не существует: у каждой крупной организации свой рецепт. Мусорный тариф рассчитывается не так, как основные коммунальные услуги на содержание жилья. Операторы не поставляют никаких ресурсов, поэтому всю сумму согласует региональная энергетическая комиссия.

Платеж для жителей Екатеринбурга формируется исходя из норматив накопления мусора: 0,213 кубометра с человека в месяц для горожан и 0,261 кубометра для жителей частного сектора. Эта сумма умножается на тарифную ставку, то есть на сумму, которая нужна «Спецавтобазе» на перевозку одного кубометра отходов — сейчас это 697,76 рубля. Перемножив две цифры, мы получаем число на квитанции: 148,6 рубля, проживая в своих квартирах и 182,1 рубля в своем доме. Вроде бы простое уравнение для младшеклассников.

Все споры ведутся именно из-за тарифной ставки (697,76 рублей), которая кардинально отличается у разных мусорных операторов. У «Спецавтобазы» в нее входит шесть составляющих. Больше половины ожидаемо занимают затраты на транспортировку отходов, то есть оплату работы подрядчика, которого нанял оператор. В деньгах — это 426,5 рублей за кубометр. На втором месте по затратам находится налог — 116, 29 рублей. Почти столько же денег уходит на выставление счетов. Полный мусорный расклад выглядит так.
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Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ

В тариф «Спецавтобазы» заложена инвестиционная составляющая — 1,97 рубля из каждых полученных 697,76. Это так называемый вклад в «светлое будущее», то есть в мусороперерабатывающие комплексы, которые должны построить через четыре года. Сумма вроде бы небольшая, но если умножить на 1,5 миллиона человек, которые мусорят в Екатеринбурге, то получится уже восьмизначное число. А если учесть, что «Спецавтобаза» обслуживает 34 муниципалитета…

А вот оператор Северной зоны «Рифей» сделал ставку на инвестиции: под них отводят треть тарифа — 323, 21 рубля при стоимости вывоза кубометра мусора в 845,87 рубля. Это и стало причиной митингов против мусорной реформы. Ящик Пандоры открыл депутат Госдумы Алексей Балыбердин, который сообщил о высокой инвестиционной составляющей в тарифе «Рифея». Завышенным тариф посчитал и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Администрация потребовала пересмотра у председателя РЭК, министра ЖКХ и вице-губернатора. После этого свердловскими мусорными тарифами заинтересовалась антимонопольная служба. Проведение проверки уже согласовала областная прокуратура.

Однако оператор западной зоны ТБО «Экосервис», собирающий за кубометр мусора 713,57 рубля, вообще не закладывает в тариф инвестиционную составляющую. А «Рифей» сильно экономит на транспортировке мусора — 317,2 рубля за кубометр. Странности, да и только. Григорий Вихарев, депутат годумы Екатеринбурга внезапно возглавивший МУП «Спецавтобаза» попытался объяснить эти странности так: «Мы с вами сегодня формируем завтрашний день. Инвестиционные составляющие заложены в тарифе. Нас ждет счастливое будущее, но сегодня мы не можем сказать, что будет в перспективе».
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Кто мы? Инвесторы. Так могут отвечать все, кто оплачивает коммунальные услуги. Инвестиционная составляющая есть не только в мусорном тарифе, без нее погибло бы все коммунальное хозяйство. Не секрет, что трубы по всей России изношены на 80%. Из бюджетов различных уровней каждый год выделяют деньги на их замену, но этого все равно оказывается недостаточно.

В тарифе на холодную воду «Водоканала», инвестиционная составляющая занимает примерно 20%. До 2007 года в него закладывались только возможные потери: то есть ремонт труб, которые уже прорвало. После была принята программа по обновлению фонда, и начали копить.

Деньги нужны на:
  • модернизацию хлорных объектов фильтровальных станций,
  • очистку озера Задохня и Верх-Исетского пруда,
  • сроительство сушильного цеха, который позволит избавиться от иловых осадков (на нее выделяют деньги из областного бюджета),
  • реконструкцию южной аэрационной станции — девять миллиардов рублей,
  • ремонт водопровода

Остальная часть тарифа — это эксплуатационные расходы: подъем воды из водохранилища, ее очистка и транспортировка. Цена может регулироваться даже от внешних факторов, например, в засушливый год приходится перекачивать воду из Челябинска.

На ремонт водопровода ежегодно тратится около миллиарда рублей, еще 720 миллионов нужно на содержание фильтровальной станции, 500 — на содержание транспортного предприятия. Полный перечень основных расходов, заложенных в тариф, выглядит так.
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Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ

Чтобы улучшить качество воды в трубах и свести количество аварий к минимуму, нужно ежегодно перекладывать 60 километров сетей. Сейчас денег хватает только на 15 километров, сообщили в МУП «Водоканал». Чтобы выполнить план, цену за кубометр воды пришлось бы увеличить в три раза, где 50% будет занимать инвестиционная составляющая.

Сейчас коммунальные тарифы ежегодно увеличиваются примерно на 4%. (чтобы остановить рост инфляции поднимают НДС). Увеличиться в последующие годы должны и тарифы на мусор. Министр ЖКХ Николай Смирнов обещал, что цена вырастет не более, чем на шесть процентов. Если этой суммы не будет хватать мусорным операторам, то возмещать ее будут из областного бюджета. Чтобы избежать этого, на федеральном уровне рассматривают вариант изменения в налоговый кодекс, чтобы освободить операторов от НДС совсем. Тогда тариф снизится на 20%.

Когда остановится рост тарифов, пока неизвестно. Для этого должна начаться масштабная модернизация. Но все снова упирается в деньги. Будем наблюдать и считать дальше.
Фото на входе: Мария Войнакова, ЕТВ
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Авторы:
Мария Войнакова
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Полезняк, Мусор, в котором я живу, Екатеринбург, коммунальщики, коммунальные тарифы, деньги, Водоканал, мусорная реформа, мусор, ЖКХ, Николай Цуканов
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