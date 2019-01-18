Еда золотая. Протестируй свой продуктовый

В январе Росстат зафиксировал «новогоднее повышение» цен на продукты в среднем на 1,2%. Казалось бы немного. Но не стоит забывать, что основное подорожание еды произошло в декабре. И если в предпраздничной радостной суете многие на это не обратили внимание, то сейчас вздрогнули: «Сколько-сколько?».



Основываясь на данных официальной статистики, редакция ЕТВ составила таблицу цен. Выбрав условный набор продуктов, мы сопоставили три позиции:



в какую сумму обходилось пропитание десять лет назад ( в сентябре 2008 — до того , как настал экономический кризис),



, сколько мы платили за еду до декабрьского повышения ( в ноябре 2018 года),



каковы средние цены сейчас.

