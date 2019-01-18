Еда золотая. Протестируй свой продуктовый
Редакция ЕТВ предлагает сравнить сегодняшние цены на пропитание с теми, что были раньше: до Нового года и десять лет назад.
С 1 января налог на добавленную стоимость вырос с 18 процентов до 20. Все это ударило по ценам. В том числе и на продукты: они поползли вверх. Вопрос — что дальше?
«НДС, как любой косвенный налог, фактически входит в цену товара. Эксперты говорят, что единовременный эффект такого повышения ставки НДС даст инфляции 0,9 или даже один процент. Остальное добавит слабеющий рубль и усиливающаяся монополизация экономики. Поэтому ожидать того, что цены стабилизируются или снизятся, не приходится. Цены будут расти дальше и сверх ожидаемого, прогнозируемого уровня в 4%», — поделился прогнозом экономист, доцент УрГЭУ Константин Юрченко.
В январе Росстат зафиксировал «новогоднее
повышение» цен на продукты в среднем на 1,2%. Казалось бы немного. Но
не стоит забывать, что основное подорожание еды произошло в декабре. И если в
предпраздничной радостной суете многие на это не обратили внимание, то сейчас
вздрогнули: «Сколько-сколько?».
В январе Росстат зафиксировал «новогоднее
повышение» цен на продукты в среднем на 1,2%. Казалось бы немного. Но
не стоит забывать, что основное подорожание еды произошло в декабре. И если в
предпраздничной радостной суете многие на это не обратили внимание, то сейчас
вздрогнули: «Сколько-сколько?».
Основываясь на данных официальной статистики, редакция ЕТВ составила таблицу цен. Выбрав условный набор продуктов, мы сопоставили три позиции:
- в какую сумму обходилось пропитание
десять лет назад (в сентябре 2008 — до того, как настал экономический кризис),
- сколько мы платили за еду до декабрьского повышения (в ноябре 2018 года),
- каковы средние цены сейчас.
Инфографика: ЕТВ
Имея на руках эту таблицу, каждый может высчитать: «А насколько повысил цены мой продуктовый, где я отовариваюсь постоянно»? Редакция ЕТВ упросила задачу читателям. Мы придумали, как вы можете протестировать свой магазин. Для этого вам нужно под каждым из шестнадцати вопросов выбрать ответ, который максимально подходит к цене в вашем супермаркете у дома. А потом получить результат.
Итак — поехали!
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