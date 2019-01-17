Полезняк на ЕТВ. Газовый вопрос
Что нужно знать потребителям и как не стать жертвой взрыва.
В России с разницей в две недели произошли две трагедии — обрушение домов в Магнитогорске (Челябинская область) и Шахтах (Ростовская область). И в том, и в другом случае причиной стал взрыв бытового газа. На волне всеобщей паранойи депутаты Госдумы начали наперебой предлагать запретительные законопроекты (вроде перехода с газа на электричество), которые якобы спасут россиян от подобных случаев.
ЕТВ разобрался в законах, регулирующих газовое потребление в России, и отвечает на самые частые вопросы, которые звучат на кухнях, фейсбуках и в СМИ последние две недели.
1
Могу ли я отказаться от газа в своей квартире?
Это возможно. Для того, чтобы отказаться от газового снабжения, нужно написать заявление сначала в УК или ТСЖ (зависит от формы управления домом), а потом — в газовую организацию, в Екатеринбурге это «Екатеринбурггаз».
Если вы делаете это с мыслью заменить газовую плиту электрической, то дальше нужно связаться с энергетической компаний, обслуживающей ваш дом. Там вам, скорее всего, скажут, что существующая проводка не выдержит электрическую плиту, требующую напряжения в 380V, нужно будет проложить новую. Ценник на это мероприятие — десятки тысяч рублей.
После того, как технически установка электроплиты станет реальной, нужно будет заключить договор по отдельному тарифу. Приготовьтесь, что счет за электричество возрастет в разы.
2
Могу ли я заказать регулярный осмотр газового оборудования?
Согласно постановлению правительства РФ, газовое оборудование в домах и квартирах проверяется каждый год. Раньше перерыв между приходом газовиков составлял три года, но теперь вы можете видеть их чаще. Если у оборудования истек срок эксплуатации, то газовые службы могут продлить его.
Проверка тяги в вентиляции и дымоходов должна проходить не реже, чем три раза в год, делать ее должны лицензированные службы.
Этого достаточно, чтобы газовое оборудование работало безопасно.
3
Хочу передвинуть газовую плиту. Можно?
Нет, нельзя. Положение газовой плиты учитывается в плане квартиры, который регистрирует БТИ, поэтому передвижение будет считать перепланировкой. Ее нужно согласовывать, и в этом случае не только с БТИ, но и с газовой компанией. Помните, что за самовольное подключение оборудования, его замену и использование сломанных приборов вам выпишут штраф. При этом вы ставите под угрозу жизнь не только своих домочадцев, но и всего дома.
4
Можно ли заменить газовые плиты на электрические во всем городе?
Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин после трагедии в Магнитогорске предложил заменить все газовые плиты на электрические. Технически поменять газовые плиты на электрические возможно, только очень дорого и долго. Мы уже описывали, какую процедуру придется прийти (даже если в массовом порядке), чтобы сделать замену. Это выльется в огромные затраты — как разовые (по замене проводки и покупке оборудования), так и постоянные (счета за электричество).
5
У меня пластиковые окна. Они повлияют на размер разрушений при взрыве?
Исследования, о которых говорил проректор Московского государственного строительного университета Михаил Лейбман, подтверждают, что пластиковые окна делают помещения более герметичными. Из-за этого во время взрыва бытового газа разрушения больше. Но это не значит, что их не будет при деревянных ставнях. Взрыв в любом случае разрушит квартиру.
6
Что делать с забывчивыми соседками, которые не выключают газ?
Страшный сон жителя любого многоквартирника — это неадекватный сосед, который включил газ и забыл об этом. Или уснул. Или ушел из дома. В общем, создал угрозу.
Для таких случаев есть волшебный пункт постановления правительства, который позволяет газовым службам отключать абонентов, если есть «угроза возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая».
У вас есть способы обезопасить себя от нерадивого соседа. Первый сработает, если вы вот прямо сейчас учуяли газ, и пахнет не у вас. Вам нужно позвонить газовикам и в полицию, рассказав о проблеме. До приезда экстренных служб возьмите на себя миссию спасителя, откройте дверь подъезда и предупреждайте соседей об утечке, чтобы они не пользовались огнем и электричеством. По приезде бригада составит акт утечки газа. После этого вам нужно будет объединиться с соседями и собрать подписи, чтобы отключить от газа нерадивого квартировладельца. Заявление нужно будет зарегистрировать в УК или ТСЖ, а потом отнести в газовую службу и к участковому.
Кроме того, газовики могут отключить любую квартиру от газа, если сотрудники служб не попали в нее больше двух раз подряд. Сначала собственнику высылают первое предупреждение, потом второе. Если специалисты так и не проверят оборудование, то не раньше, чем через 60 дней после первого уведомления, квартиру отключат от газа.
7
Я почувствовал запах газа. Что делать?
На месте нерадивого соседа запросто можете оказаться вы — если, например, внезапно сломается какая-то часть оборудования. Что делать в таких ситуациях, чтобы не довести до трагедии? Во-первых, нужно перестать использовать все газовые приборы и перекрыть поступление ресурса в квартиру. Во-вторых, открыть все окна и проветрить помещение. В-третьих, позвонить в газовую службу по телефону 04. Ни в коем случае не курите и не пользуйтесь электричеством, если почувствовали запах газа.
Если запах газа вы почувствовали в подъезде, подвале, улице или во дворе, то постарайтесь как можно скорее вызвать экстренные службы по телефону 04 и увести людей из опасной зоны. Для помещений также организуйте проветривание.
8
Ко мне ломятся проверить газовое оборудование. Это не лжегазовики?
Проверять газовое оборудование могут только те, с кем заключен договор собственников жилья. То есть компании, имеющие лицензии. В Екатеринбурге — «Екатеринбурггаз».
Информация о грядущей проверке должна появиться за неделю и быть доведена до всех жильцов многоквартирного дома. Перед проверкой сотрудник газовой службы обязательно должен показать удостоверение и четко назвать организацию, которую представляет. После того, как пройдет обследование оборудования, он занесет сведения о проверке в вашу газовую книжку и, если нужно, даст рекомендации.
Проверка газового оборудования оплачивается заказчиком — ТСЖ или УК, которые представляют жильцов. То есть чаще всего непосредственно вы платить не должны. Информацию об этом можно уточнить в УК или ТСЖ.
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