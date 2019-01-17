Полезняк на ЕТВ. Газовый вопрос

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Для таких случаев есть волшебный пункт постановления правительства , который позволяет газовым службам отключать абонентов , если есть « угроза возникновения аварии , утечек газа или несчастного случая».





У вас есть способы обезопасить себя от нерадивого соседа. Первый сработает , если вы вот прямо сейчас учуяли газ , и пахнет не у вас. Вам нужно позвонить газовикам и в полицию , рассказав о проблеме. До приезда экстренных служб возьмите на себя миссию спасителя , откройте дверь подъезда и предупреждайте соседей об утечке , чтобы они не пользовались огнем и электричеством. По приезде бригада составит акт утечки газа. После этого вам нужно будет объединиться с соседями и собрать подписи , чтобы отключить от газа нерадивого квартировладельца. Заявление нужно будет зарегистрировать в УК или ТСЖ , а потом отнести в газовую службу и к участковому.





Кроме того , газовики могут отключить любую квартиру от газа , если сотрудники служб не попали в нее больше двух раз подряд. Сначала собственнику высылают первое предупреждение , потом второе. Если специалисты так и не проверят оборудование , то не раньше , чем через 60 дней после первого уведомления , квартиру отключат от газа.









Страшный сон жителя любого многоквартирника — это неадекватный соседкоторый включил газ и забыл об этом. Или уснул. Или ушел из дома. В общемсоздал угрозу.