Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Согласно официальной формулировке, региональный оператор по обращению с ТКО — это юридическое лицо, которое обязано заключать договоры на оказание своих услуг с собственниками мусора. Благодаря этим контрактам все мешки должны бесследно исчезать с контейнерных площадок. Год назад министерство ЖКХ Свердловской области провело конкурсный отбор и подписало соглашение с тремя компаниями, которые и стали мусорными операторами в регионе. Каждый работает на своей территории: в Восточной зоне с центром в Екатеринбурге «Спецавтобаза», в Северной с центром в Нижнем Тагиле «Рифей», а в Западной с центром в Первоуральске — «Экосервис». Статус регионального оператора присвоен им на 12 лет.
Региональный оператор должен позаботиться о сборе мусора, переместить его, обработать, захоронить и обезвредить. Но вот ответственность мусорных компаний начинается только с того момента, когда отходы погрузили в мусоровоз. То есть содержать в чистоте контейнерные площадки должны собственники квартир и земельных участков. Изначально планировалось, что мусорные операторы избавят Россию от несанкционированных свалок. Мол, им же выгоднее собрать больше кубометров мусора и получить больше денег. Это также является экономией для местных администраций: раньше за счет местного бюджета вывозили мусор у жителей частных домов и ликвидировали свалки.
Расчет за вывоз мусора перейдет из графы «жилищные платежи» в «коммунальные», и взимать деньги будут с каждого прописанного в квартире человека. В каждой зоне действует свой тариф, который рассчитывается из норматива накопления мусора на человека (для жителей Екатеринбурга это 0,213 кубометра в месяц, а для жителей частного сектора — 0,261 кубометра) и ценника, установленного регоператором. Согласно установленному тарифу, в месяц жители столицы Урала будут платить 148,6 рубля, проживая в своих квартирах, и 182,1 рублей — в своем доме.
Если в вашей квартире на самом деле никто не живет, то нужно подтвердить это справками из паспортного стола. Если в квартире никто не прописан, то плата будет начисляться по количеству ее собственников.
Директор «Спецавтобазы» Григорий Вихарев обещал, что реформа обойдется без абсурда, поэтому проблемы с такими собственниками будут решаться в индивидуальном порядке: сначала через управляющую компанию, а потом через суд.
Что делать, если у меня боязнь контейнеров?
Теперь мусор придется сортировать?
Сначала поговаривали о том, что мусор придется сортировать по семи контейнерам, но позже от этой идеи отказались из-за ленивых жителей многовартирников. Однако этот вопрос остается на усмотрение региональных операторов: «Экосервис» решил отдельно собирать органический мусор. А вот «Рифей» и «Спецавтобаза» просто заключили договоры с уже существующими перевозчиками, которые забирают пластик из старых сеток. Денег на покупку новых контейнеров для пластика, как говорят директора предприятий, пока нет.
Мой мусор второй день распаковывают голуби. Начался мусорный коллапс?
На самом деле мусор должны вывозить по утвержденному графику. Если температура воздуха ниже -5 градусов, то мешки будут забирать раз в три дня. Если потеплее, то уже каждый день. Это касается городских жителей. Графики вывоза мусора из частного сектора должны составить региональные операторы, разместить у себя на сайте и развесить на доске с объявлениями. Дачные товарищества согласовывают график при заключении договора с оператором.
Согласно распоряжению президента РФ Путина, к 2023 году должны утилизировать 86% коммунальных отходов. Для этого по всей стране должны построить 826 мусороперерабатывающих комплексов. Пять из них появятся на территории Свердловской области. Отходы будут измельчать и превращать в гранулы, чтобы потом их можно было сжечь и выработать электричество.
Даже если этих предприятий еще нет, мусор теперь разрешено вывозить только на сертифицированные полигоны (а их не так уж много). Все, что нельзя вывезти, нужно рекультивировать. Также у всех регионов есть целевые показатели по нацпроекту «Экология».
Оказалось, что сертифицированных полигонов в нашей стране недостаточно, поэтому регионам решили дать пару лет на адаптацию. В это время операторы смогут и дальше пользоваться любыми свалками. В обязательном порядке такую отсрочку получили Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.
Для остальных — по выбору. В Свердловской области пока не приняли решение, но директор «Спецавтобазы» Григорий Вихарев заявлял, что у нас и так все хорошо.
Все региональные операторы уже запустили «горячие линии» по обращению с отходами: жители восточной зоны с центром в Екатеринбурге могут обратиться в «Спецавтобазу» по номеру 8-800-775-00-96.
В Нижнем Тагиле будет заправлять «Рифей» — 8-800-250-60-06.
А в западной зоне с центром в Первоуральске —«Экосервис»: телефон 8-800-100-89-54.