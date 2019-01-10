Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок

Согласно распоряжению президента РФ Путина, к 2023 году должны утилизировать 86% коммунальных отходов. Для этого по всей стране должны построить 826 мусороперерабатывающих комплексов. Пять из них появятся на территории Свердловской области. Отходы будут измельчать и превращать в гранулы, чтобы потом их можно было сжечь и выработать электричество.

Даже если этих предприятий еще нет, мусор теперь разрешено вывозить только на сертифицированные полигоны (а их не так уж много). Все, что нельзя вывезти, нужно рекультивировать. Также у всех регионов есть целевые показатели по нацпроекту «Экология».