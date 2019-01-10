Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок

Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.
Авторы:Мария Войнакова
С момента запуска мусорной реформы прошло уже десять дней. Мусорного коллапса в масштабах страны пока не произошло, но сам проект все еще вызывает вопросы и недоумение. Пугают новые цифры, которые через пару недель появятся в квитанциях, три всадника мусорных оператора, на которых возложена великая миссия избавить регион от несанкционированных свалок и проекты мусороперерабатывающих заводов, в появление которых верится с трудом. Чтобы развеять туман над свалками и помойками, ЕТВ ответил на ряд самых важных вопросов про мусорную реформу.
1
Откуда взялись три мусорных оператора?

Согласно официальной формулировке, региональный оператор по обращению с ТКО — это юридическое лицо, которое обязано заключать договоры на оказание своих услуг с собственниками мусора. Благодаря этим контрактам все мешки должны бесследно исчезать с контейнерных площадок. Год назад министерство ЖКХ Свердловской области провело конкурсный отбор и подписало соглашение с тремя компаниями, которые и стали мусорными операторами в регионе. Каждый работает на своей территории: в Восточной зоне с центром в Екатеринбурге «Спецавтобаза», в Северной с центром в Нижнем Тагиле «Рифей», а в Западной с центром в Первоуральске — «Экосервис». Статус регионального оператора присвоен им на 12 лет.

2
Что должны делать мусорные операторы?

Региональный оператор должен позаботиться о сборе мусора, переместить его, обработать, захоронить и обезвредить. Но вот ответственность мусорных компаний начинается только с того момента, когда отходы погрузили в мусоровоз. То есть содержать в чистоте контейнерные площадки должны собственники квартир и земельных участков. Изначально планировалось, что мусорные операторы избавят Россию от несанкционированных свалок. Мол, им же выгоднее собрать больше кубометров мусора и получить больше денег. Это также является экономией для местных администраций: раньше за счет местного бюджета вывозили мусор у жителей частных домов и ликвидировали свалки.

3
Сколько стоит чистая жизнь? Не томите

Расчет за вывоз мусора перейдет из графы «жилищные платежи» в «коммунальные», и взимать деньги будут с каждого прописанного в квартире человека. В каждой зоне действует свой тариф, который рассчитывается из норматива накопления мусора на человека (для жителей Екатеринбурга это 0,213 кубометра в месяц, а для жителей частного сектора — 0,261 кубометра) и ценника, установленного регоператором. Согласно установленному тарифу, в месяц жители столицы Урала будут платить 148,6 рубля, проживая в своих квартирах, и 182,1 рублей — в своем доме.

4
Но в моей квартире живет только котик…

Если в вашей квартире на самом деле никто не живет, то нужно подтвердить это справками из паспортного стола. Если в квартире никто не прописан, то плата будет начисляться по количеству ее собственников.

5
Я зарабатываю, прописывая сотни иностранцев. Мне придет огромный счет?

Директор «Спецавтобазы» Григорий Вихарев обещал, что реформа обойдется без абсурда, поэтому проблемы с такими собственниками будут решаться в индивидуальном порядке: сначала через управляющую компанию, а потом через суд.

6
Я живу в частном доме. У меня безотходное потребление…
Платить за новую услугу будут все, включая жителей частных домов и садоводческих товариществ. Мусор будут вывозить по факту, даже если договор не заключен. Жители частных домов могут присоседиться к чужой контейнерной площадке (нужно только получить у ее владельца письменное разрешение). Можно купить и поставить свой контейнер для мусора. Чтобы о нем не забывали, место его установки нужно обсудить с Роспотребнадзором. Есть вариант паковать отходы в специальные пакеты мусорного оператора: пакет проекта «Мусор в белом» на 110 литров стоит 37 рублей.
7

Что делать, если у меня боязнь контейнеров?

Страх нужно преодолеть. При отказе выбрасывать мусор в предусмотренный для этого контейнер можно получить штраф за нарушение экологических и санитарных требований. Предпринимателям придется заплатить за нарушения до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 250 тысяч.
8

Теперь мусор придется сортировать?

Сначала поговаривали о том, что мусор придется сортировать по семи контейнерам, но позже от этой идеи отказались из-за ленивых жителей многовартирников. Однако этот вопрос остается на усмотрение региональных операторов: «Экосервис» решил отдельно собирать органический мусор. А вот «Рифей» и «Спецавтобаза» просто заключили договоры с уже существующими перевозчиками, которые забирают пластик из старых сеток. Денег на покупку новых контейнеров для пластика, как говорят директора предприятий, пока нет.

9

Мой мусор второй день распаковывают голуби. Начался мусорный коллапс?

На самом деле мусор должны вывозить по утвержденному графику. Если температура воздуха ниже -5 градусов, то мешки будут забирать раз в три дня. Если потеплее, то уже каждый день. Это касается городских жителей. Графики вывоза мусора из частного сектора должны составить региональные операторы, разместить у себя на сайте и развесить на доске с объявлениями. Дачные товарищества согласовывают график при заключении договора с оператором.

10
Мусорная реформа — это вообще про экологию?

Согласно распоряжению президента РФ Путина, к 2023 году должны утилизировать 86% коммунальных отходов. Для этого по всей стране должны построить 826 мусороперерабатывающих комплексов. Пять из них появятся на территории Свердловской области. Отходы будут измельчать и превращать в гранулы, чтобы потом их можно было сжечь и выработать электричество.

Даже если этих предприятий еще нет, мусор теперь разрешено вывозить только на сертифицированные полигоны (а их не так уж много). Все, что нельзя вывезти, нужно рекультивировать. Также у всех регионов есть целевые показатели по нацпроекту «Экология».

11
Нас ждет светлое будущее?

Оказалось, что сертифицированных полигонов в нашей стране недостаточно, поэтому регионам решили дать пару лет на адаптацию. В это время операторы смогут и дальше пользоваться любыми свалками. В обязательном порядке такую отсрочку получили Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Для остальных — по выбору. В Свердловской области пока не приняли решение, но директор «Спецавтобазы» Григорий Вихарев заявлял, что у нас и так все хорошо.

12
Если у меня возникли проблемы мусорного характера. Куда звонить?

Все региональные операторы уже запустили «горячие линии» по обращению с отходами: жители восточной зоны с центром в Екатеринбурге могут обратиться в «Спецавтобазу» по номеру 8-800-775-00-96.

В Нижнем Тагиле будет заправлять «Рифей» — 8-800-250-60-06.

А в западной зоне с центром в Первоуральске —«Экосервис»: телефон 8-800-100-89-54.

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Полезняк, мусор, мусорная реформа, Екатеринбург
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