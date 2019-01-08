Воистину воскрес! Как выжить после новогодних праздников

Врачи и психологи дают екатеринбуржцам советы, как грамотно выйти из январских каникул и быстро вернуться в рабочий ритм.
Авторы:Мария Войнакова
ЕТВ собрал в один текст советы психолога, гастроэнтеролога, диетолога и специалистов, чтобы вы смогли безболезненно и быстро собраться с силами и начали успешно выполнять свой список великих дел на 2019 год.
Ольга Анохина:

«Не шоркайтесь возле холодильника»

диетолог
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Фото: Facebook Ольги Анохиной

Много компонентов в одном блюде, а также много блюд на одном столе тем более в вечернее время — тяжело для пищеварения. Все это точно знают, но почему-то делают. Традиция — это осознанный выбор каждого. Диетологи рекомендуют в таких случаях подкрепиться ферментами вместе с едой (например, «Мезим»), а на ночь, через два-три часа выпить сорбенты (например, «Лактофильтрум»). Это разгрузит пищеварение.

Также нужно соблюдать срок и условия хранения продуктов и нещадно к ним относиться. Готовить на праздничный стол много не нужно. Как только есть возможность двигаться — надо двигаться и проводить праздники как можно более активно, а не шоркаться возле холодильника. После новогоднего вечера нужно потихоньку уменьшать жирную и обильную пищу, начинать есть крупы, злаковые. Диетологи рекомендуют перейти на частое питание с более легкими перекусами. Проблема в том, что желудок растянулся и требует пищи, значит, надо помаленьку что-нибудь закидывать: банан, яблочко или другой фрукт. Дальше обезжиренные творожки и йогурты, диетические фруктово-злаковые батончики.

Если хочется есть — пейте воду. Это сможет занять и обмануть желудок на какое-товремя. Ни в коем случае не нужно голодать, потому что если организм какое-то время ограничен в жирах, то он будет лучше их усваивать. Если снова захочется салатов, то сделайте овощи в нарезке с минимальной заправкой. Даже масло растительное — это жиры. Лучше заменить его сметаной, особенно вкусно с греческим салатом. Фрукты также тяжело усваиваются с основными блюдами, поэтому их лучше использовать как закуску перед полноценным приемом пищи.
Анна Кирьянова:

«Может быть пора сменить работу?»

психолог
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Фото: страница Анны Кирьяновой во «ВКонтакте»

«Ни в чем себе не отказывать» — это плохая стратегия. За десять дней вполне может сформироваться привычка. Наесть килограммы, допиться до непроходящего похмелья и разучиться вовремя вставать — очень легко. Поэтому будем думать о последствиях, о том, что после праздников жизнь продолжается.

Неплохо во время праздников все же понемножку работать. Не обязательно выполнять служебные обязанности. Можно поучить язык, начать заниматься в спортзале, ходить в бассейн, написать рассказ или хотя бы тезисы для него, почитать новое, важное, мотивирующее. Эта деятельность не будет обременительной, но очень потом пригодится.

А на работе не надо сразу бросаться на амбразуру, лучше начинать постепенно, с небольших «порций» труда. И начать с того, что лучше всего и легче всего получается — первые небольшие успехи очень мотивируют и поддерживают. Все надо делать неспеша, это еще называют «бэби-степс» (детские шаги).

Иногда настолько трудно возвращаться на старую работу, настолько невыносима сама мысль, что вы окажетесь в той же атмосфере, с теми же токсичными людьми, что надо прислушаться к этому чувству — может быть, пора сменить работу? Отдых отлично показывает переутомление, дает силы для принятия решения. И на отдыхе неплохо бы просто для интереса посмотреть вакансии, новые позиции, поинтересоваться у знакомых их зарплатой, возможностями — чтобы сравнить.
Вероника Черанева:

«Острые блюда только замедляют утилизацию алкоголя»

гастроэнтеролог
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Фото: страница Вероники Чераневой во «ВКонтакте»

Для большинства из нас новогодние каникулы — это вознаграждение за упорный труд в течение года, когда хочется порадовать и побаловать себя самым простым способом — вкусно покушать и выпить, чтобы расслабиться, снять стресс или просто за компанию.

Если вы решили не ограничиваться бокалом шампанского под бой курантов, не нужно смешивать разные алкогольные напитки. Различные примеси в напитках из разного сырья дают сильную и разностороннюю нагрузку на печень, что резко снижает способность организма перерабатывать алкоголь и продукты его распада. Закуска должна быть умеренной, с пищевыми волокнами. Острые блюда только замедляют утилизацию алкоголя. На следующий день пейте больше жидкости: минеральную воду без газа, кисломолочные напитки, яблочный сок, зеленый чай, отвар шиповника, компот из кураги, рыбный бульон, ешьте больше овощей, богатых калием и магнием: кабачки, шпинат, брокколи, салат. Не лишними будут и витамины группы В. Любые препараты для печени должен назначать специалист.

Обильная пища, избыток жиров, дефицит клетчатки и избыток поваренной соли приводят к обострению гастрита, холецистита, панкреатита. Чтобы облегчить работу нашей поджелудочной железе, замените колбасы на куриную грудку, телятину или индейку, вместо жарения, пассеровки в масле или кляра — запекайте, тушите, готовьте на гриле. После периода застолий ограничьте количество соли до 4-6 г в сутки, также я рекомендую проводить неголодные разгрузочные дни для своеобразного детокса: яблочно-гречневый, рыбный (рыба + овощи), кефирно-творожный и др.

Евгений Идолов

«Через пару дней станет легче»

психотерапевт
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Фото: страница Евгения Идолова во «ВКонтакте»

Если вы всю праздничную неделю ни в чем себе не отказывали, то это хорошо: вы наконец-то отдохнули от работы. Однако даже если все каникулы вы только и делали, что пропадали в спортклубе, на горнолыжных склонах и банях с массажем, то и этот вариант наскучит. Человеку нужно дело, цель.

Ели же у вас нет искры, нет двигателя, вас мучает бессонница и головная боль, то это может служить серьезным признаком для беспокойства. Боль может возникать как защитная реакция, которая указывает, что в жизни нужно что-то менять. Может быть это станет сигналом к смене места работы. Хотя может оказаться, что человеку не подходит вообще никакая работа. У таких людей не сформированы понятия о материальных благах. За время праздника такой инфантильный способ существования может обостриться и человек станет, например, игроманом. В таком случае ему стоит обратиться к психологу.

На рабочем месте первую неделю будет тяжело, но главное не бить тревогу, а сказать себе, что все будет хорошо и через пару дней станет легче. Никто же не просит у человека, который только вернулся с праздников, квартальный отчет. Все потихоньку возвращаются в прежний ритм. Можно помочь себе зеленым чаем и лимоном, но главное — это позитивный настрой.

Сергей Труфанов

«В голове много важных и нерешенных вопросов»

тренер по развитию
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Фото: страница Сергея Труфанова во «ВКонтакте»

Решение уйти »в отрыв» на все праздники мы принимаем умом, который хочет на время каникул получить »отпуск» и перестать нести ответственность за ваше будущее. Если возникает такое желание — значит, в повседневной жизни вы держите в голове множество важных, но не решенных вопросов, повышающих уровень стресса и вызывающих реакцию »я в домике». А расплачивается за такое решение ваше тело, которому тоже нужно восстановиться.

Последние дни перед выходом на работу лучше посвятить уборке и неспешному планированию ближайших дел — это станет для организма терапевтической дозой рабочего режима, своего рода прививкой перед возвращением в офис. А вот в первый рабочий день займитесь тем, что вас вдохновляет, чтобы нейтрализовать гормоны стресса гормоном счастья. Помните, что в мире есть и плохие, и хорошие стороны, поэтому на работе стоит концентрироваться на том, что вас по настоящему радует в вашем коллективе.

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