Воистину воскрес! Как выжить после новогодних праздников
«Не шоркайтесь возле холодильника»
Фото: Facebook Ольги Анохиной
«Может быть пора сменить работу?»
Фото: страница Анны Кирьяновой во «ВКонтакте»
«Острые блюда только замедляют утилизацию алкоголя»
Фото: страница Вероники Чераневой во «ВКонтакте»
«Через пару дней станет легче»
Фото: страница Евгения Идолова во «ВКонтакте»
Если вы всю праздничную неделю ни в чем себе не отказывали, то это хорошо: вы наконец-то отдохнули от работы. Однако даже если все каникулы вы только и делали, что пропадали в спортклубе, на горнолыжных склонах и банях с массажем, то и этот вариант наскучит. Человеку нужно дело, цель.
Ели же у вас нет искры, нет двигателя, вас мучает бессонница и головная боль, то это может служить серьезным признаком для беспокойства. Боль может возникать как защитная реакция, которая указывает, что в жизни нужно что-то менять. Может быть это станет сигналом к смене места работы. Хотя может оказаться, что человеку не подходит вообще никакая работа. У таких людей не сформированы понятия о материальных благах. За время праздника такой инфантильный способ существования может обостриться и человек станет, например, игроманом. В таком случае ему стоит обратиться к психологу.
На рабочем месте первую неделю будет тяжело, но главное не бить тревогу, а сказать себе, что все будет хорошо и через пару дней станет легче. Никто же не просит у человека, который только вернулся с праздников, квартальный отчет. Все потихоньку возвращаются в прежний ритм. Можно помочь себе зеленым чаем и лимоном, но главное — это позитивный настрой.
«В голове много важных и нерешенных вопросов»
Фото: страница Сергея Труфанова во «ВКонтакте»