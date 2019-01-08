Воистину воскрес! Как выжить после новогодних праздников

Много компонентов в одном блюде , а также много блюд на одном столе тем более в вечернее время — тяжело для пищеварения. Все это точно знают , но почему-то делают. Традиция — это осознанный выбор каждого. Диетологи рекомендуют в таких случаях подкрепиться ферментами вместе с едой ( например, « Мезим»), а на ночь , через два-три часа выпить сорбенты ( например, « Лактофильтрум»). Это разгрузит пищеварение.





Также нужно соблюдать срок и условия хранения продуктов и нещадно к ним относиться. Готовить на праздничный стол много не нужно. Как только есть возможность двигаться — надо двигаться и проводить праздники как можно более активно , а не шоркаться возле холодильника. После новогоднего вечера нужно потихоньку уменьшать жирную и обильную пищу , начинать есть крупы , злаковые. Диетологи рекомендуют перейти на частое питание с более легкими перекусами. Проблема в том , что желудок растянулся и требует пищи , значит , надо помаленьку что-нибудь закидывать: банан , яблочко или другой фрукт. Дальше обезжиренные творожки и йогурты , диетические фруктово-злаковые батончики.



