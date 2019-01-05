Щи вари, спасай Россию!

Обед. Тут будет сложней и дольше, но сделать его можно много, чтобы потом есть целую неделю, мне этот суп (а что еще делать на обед?) не надоедает никогда. Конечно, речь о щах. Мой любимый вариант тот, в котором сочетается жизнеутверждающая основательность говяжьего бульона с кисло-сладкой проникновенностью квашеной капусты (оценили пассаж в духе Якова Можаева?). Есть способы сделать хороший говяжий бульон, хитрости с тем, как не дать первой пенке испортить его прозрачность. Но мы тут собрались, во-первых, делать щи, а они пусть и прозрачны на вкус, но мутны на вид. А, во-вторых, нам есть чем заняться в каникулы, диван сам на себе не полежит, книжка сама себя не прочитает, ну и прогулка, после которой так приятно поесть щей, сама вам аппетит не нагуляет.

Ждать первого кипения и ловить пенку ложкой — это оставим на другой день. А мы просто хорошие говяжьи кости с мозгом положим в холодную воду, выбрав кастрюлю пообъемней. Пусть стоит на самой большой конфорке на самом медленном огне, о ней можно забыть, можно даже часов на шесть, хотя разумнее на три. Пусть оно там как-то само булькает понемногу. Если дел нет, огня можно прибавить, чтобы на час-полтора к мясу присоединить чищенную морковь, не чищенную (с золотистой шкуркой) луковицу, душистый перец, гвоздику, или если вы хотите услышать мелодию далекого, но такого похожего по принципу супа фо-бо, скажем, имбирь. Это все потом надо достать и выкинуть, луковицу — лучше в отдельном пакете, она, отдав супу молодость, будет пахнуть ошпаренным бомжом (нет, все-таки, я — не Можаев). Коренья должны отдать аромат, прогреться, но и с ними лучше не доводить бульон до кипения, иначе пострадает мясо, оно и так много своего сока отдает в воду.

В итоге выйдет мутная жидкость, придать товарный вид которой поможет марля, купленная в аптеке за 40 рублей, и дуршлаг: да, достав суповые кости, бульон можно просто отфильтровать. Этот точно быстрей вылавливания пенки, и (опять же) пощадит вкус мяса.

Пока на конфорке вяло варится бульон, в духовке (в горшочке, а лучше в двух) должна страдать капуста. Я осенью не ленился, у меня есть квашеная, ее кислость мне важна, и не надо путать ее с покупной маринованной, хотя горшочек может и маринованную из полиэтиленового пакета сделать королевой. Не важно, квашеная или свежая, важно, чтобы она пережила две стадии пыток — быструю и медленную. То есть сначала прогрелась, потом потомилась. Нам нужно, чтобы она приобрела коричневатый цвет (то есть чтобы началась карамелизация сахаров), а волокна размягчились и частью разрушились. Мой алгоритм прост: сначала на максимуме духовки минут пять-десять, потом пару часов на 180 градусах, а если я ушел нагуливать аппетит, то хоть еще четыре, но при температуре от 70 до 100 градусов. Если есть сомнения, всегда можно заглянуть под крышку, чтобы проверить, нравится вам то, что там происходит, или внушает ужас.