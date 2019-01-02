Когда придет бодун, что лучше исцелит больное тело: таблетки или еда?
На помощь в борьбе с похмельем ЕТВ приглашает экспертов: токсиколога и знатока кулинарии.
Похмелье знакомо любому, кто хоть раз пил алкоголь. И всем понятно, что самый эффективный способ не испытывать на себе болезненное состояние бодуна — это жить трезво. Но этот совет при своей банальности и скукоте напоминает рекомендацию против неприятных встреч: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку!» А эта статья — не для затворников. Она для тех, кто знает, что за застольное веселье неизбежно придется заплатить. И они готовы к этому. Вопрос только в том, как наиболее безболезненно отдать эти долги.
Разобраться в этом и узнать, как пережить похмелье, редакции ЕТВ помогали главный токсиколог Свердловской области Андрей Чекмарев и кулинарный критик Алексей Ванченко.
Дьявол, какой сушняк!
Фото: Антиалкогольный плакат СССР
Токсиколог Андрей Чекмарев: Облегчить состояние обезвоживания может любая минеральная вода, которая восстановит электролитический баланс организма. Главное, чтобы она была негазированная, потому что углекислый газ в состоянии похмелья может раздражать слизистую кишечника, что приведет к болям в животе. Но чтобы был эффект минералки, нужно выпить не пару стаканов, а полтора, два литра. Так же поможет регидрон (лекарственный препарат, восполняющий потерю жидкости и солей при их потере во время диареи — прим. ред.).
Кулинарный критик Алексей Ванченко: Похмелье — это у нас что? Это отравление. И наша цель — привести себя в порядок. С похмелья люди обычно отекают. Это отравленная жидкость скапливается в мягких тканях. Получается, задача любого человека, который решил бороться с похмельем, как минимум — разбавить отраву, попавшую в организм, а как максимум — вывести ядовитую воду, заменив хорошей. Живой. Поэтому, конечно, больше питья. Обязательно — морсы. На клюкве, например. Так же хорошо, как лекарство, помогут всевозможные кисломолочные продукты. Но не кефир даже, а такие как «Тан», «Айран» или кумыс. И, конечно, минералка без газа. А также вполне подойдут безалкогольные энергетики. Чтобы взбодриться.
Все как в романе Жан Поль Сартра
Фото: обложка книги Жан Поль Сартра «Тошнота»
Токсиколог: При похмелье очень часто накатывает тошнота. И наступает потеря аппетита. Этот симптом можно снять таблетками церукала или любыми другими, которые найдутся в домашней аптеке.
Кулинарный критик: Когда разобрались, что пить, когда у вас похмелье, надо понять, что есть. Что разбудит аппетит и придаст сил. В идеале отлично подойдут блюда кавказской кухни. Поэтому, если рестораны открыты, езжайте туда и берите горячий хаш (армянский суп из баранины — прим. ред.). А если никуда не хочется ехать, то найдите телефон правильной китайской закусочной и закажите на дом кисло-сладкий суп. Это вообще первое блюдо от похмелья. Он очень аппетитный, но по калориям, что очень важно, не особо нагружает и восстанавливает кислотно-щелочной баланс. Конечно, есть и другие «атипохмельные» варианты. Один попроще и поэкстремальнее — ешьте простой рис. Он хорошо абсорбирует яды. Или есть чисто русский вариант — налегайте на холодец. Он, если на наваристом бульоне сделан, тоже хорошо исцеляет.
Ослаб и «обесточен»
Фото: антиалкогольный плакат СССР.
Токсиколог: Снизить травмирующее воздействие похмелья помогает контрастный душ. Организм взбодрится и будет чувствовать себя лучше. А вообще ускорить процесс возврата в здоровое состояние может любая физическая активность. Но следите за артериальным давлением! Кроме этого совсем не лишним при похмелье будет принять заряд витаминов — C и В.
Кулинарный критик: Тяжесть похмелья зависит не только от того, что и сколько вы выпили. Но и от того, что вы ели. Это же естественно. Поэтому спасает обильная, жирная пища. Если вы хорошо закусывали, то и опьянеете не быстро. И на утро болеть будете значительно меньше. Если вообще будете.
Даешь угля!
Токсиколог: На самом деле, по факту, активированный уголь при похмелье не поможет и эффекта не даст. Дело в том, что он не абсорбирует и не выводит ни алкоголь, ни продукты его распада. Но и вреда от него не будет.
Кулинарный критик: Я знаю людей, которые еще до собственно застолья принимают активированный уголь. А он абсорбирует часть алкоголя и снимает негативные эффекты отравления.
А может, «пару капель» для здоровья?
Фото: антиалкогольный плакат СССР
Токсиколог: Опохмеляться алкоголем — опасно. И дело даже не в том, что это может привести к запою. Алкоголь, выпитый, как говорится, на опохмел, может привести к отравлению алкоголем. Первый признак этого — человека начинает клонить в сон. Когда это наступило, лучше как можно скорее выйти из такого состояния. Принять тот же бодрящий душ. А засыпать в этом случае не рекомендуется, потому что пробуждение будет очень тяжелым. И к тому же есть риск задохнуться, если лежать на спине.
Кулинарный критик: Самое главное — не пытаться лечить подобное подобным. Такие эксперименты ни к чему хорошему не приведут. Знаете, все эти «поправимся пивком», «сто грамм водочки на опохмел» — не работают. Они просто опять вводят организм в состояние опьянения. И алкоголь выступает уже как обезболивающее. Но он не лечит похмелье! А лишь отодвигает его. Но похмелье неотвратимо. И в этом случае оно будет жестче. Подумайте, оно вам надо?
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