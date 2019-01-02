Когда придет бодун, что лучше исцелит больное тело: таблетки или еда? На помощь в борьбе с похмельем ЕТВ приглашает экспертов: токсиколога и знатока кулинарии. Авторы: Семен Чирков

, кто хоть раз пил алкоголь. И всем понятно , что самый эффективный способ не испытывать на себе болезненное состояние бодуна — это жить трезво. Но этот совет при своей банальности и скукоте напоминает рекомендацию против неприятных встреч: « Не выходи из комнаты , не совершай ошибку!» А эта статья — не для затворников. Она для тех , кто знает , что за застольное веселье неизбежно придется заплатить. И они готовы к этому. Вопрос только в том , как наиболее безболезненно отдать эти долги.

Разобраться в этом и узнать , как пережить похмелье , редакции ЕТВ помогали главный токсиколог Свердловской области Андрей Чекмарев и кулинарный критик Алексей Ванченко. Похмелье знакомо любомукто хоть раз пил алкоголь. И всем понятночто самый эффективный способ не испытывать на себе болезненное состояние бодуна — это жить трезво. Но этот совет при своей банальности и скукоте напоминает рекомендацию против неприятных встреч:Не выходи из комнатыне совершай ошибку!» А эта статья — не для затворников. Она для техкто знаетчто за застольное веселье неизбежно придется заплатить. И они готовы к этому. Вопрос только в томкак наиболее безболезненно отдать эти долги.

Дьявол , какой сушняк!

Фото: Антиалкогольный плакат СССР

Токсиколог Андрей Чекмарев: Облегчить состояние обезвоживания может любая минеральная вода , которая восстановит электролитический баланс организма. Главное , чтобы она была негазированная , потому что углекислый газ в состоянии похмелья может раздражать слизистую кишечника , что приведет к болям в животе. Но чтобы был эффект минералки , нужно выпить не пару стаканов , а полтора , два литра. Так же поможет регидрон ( лекарственный препарат, восполняющий потерю жидкости и солей при их потере во время диареи — прим. ред.).

Кулинарный критик Алексей Ванченко: Похмелье — это у нас что? Это отравление. И наша цель — привести себя в порядок. С похмелья люди обычно отекают. Это отравленная жидкость скапливается в мягких тканях. Получается, задача любого человека , который решил бороться с похмельем , как минимум — разбавить отраву , попавшую в организм , а как максимум — вывести ядовитую воду, заменив хорошей. Живой. Поэтому , конечно , больше питья. Обязательно — морсы. На клюкве , например. Так же хорошо , как лекарство , помогут всевозможные кисломолочные продукты. Но не кефир даже , а такие как « Тан», « Айран» или кумыс. И , конечно , минералка без газа. А также вполне подойдут безалкогольные энергетики. Чтобы взбодриться.

Все как в романе Жан Поль Сартра

Фото: обложка книги Жан Поль Сартра «Тошнота»

Токсиколог: При похмелье очень часто накатывает тошнота. И наступает потеря аппетита. Этот симптом можно снять таблетками церукала или любыми другими , которые найдутся в домашней аптеке.

Кулинарный критик: Когда разобрались , что пить , когда у вас похмелье , надо понять , что есть. Что разбудит аппетит и придаст сил. В идеале отлично подойдут блюда кавказской кухни. Поэтому, если рестораны открыты , езжайте туда и берите горячий хаш ( армянский суп из баранины — прим. ред.). А если никуда не хочется ехать , то найдите телефон правильной китайской закусочной и закажите на дом кисло-сладкий суп. Это вообще первое блюдо от похмелья. Он очень аппетитный , но по калориям , что очень важно , не особо нагружает и восстанавливает кислотно-щелочной баланс. Конечно , есть и другие « атипохмельные» варианты. Один попроще и поэкстремальнее — ешьте простой рис. Он хорошо абсорбирует яды. Или есть чисто русский вариант — налегайте на холодец. Он , если на наваристом бульоне сделан , тоже хорошо исцеляет.

Ослаб и « обесточен»

Фото: антиалкогольный плакат СССР.

Токсиколог: Снизить травмирующее воздействие похмелья помогает контрастный душ. Организм взбодрится и будет чувствовать себя лучше. А вообще ускорить процесс возврата в здоровое состояние может любая физическая активность. Но следите за артериальным давлением! Кроме этого совсем не лишним при похмелье будет принять заряд витаминов — C и В.

Кулинарный критик: Тяжесть похмелья зависит не только от того , что и сколько вы выпили. Но и от того , что вы ели. Это же естественно. Поэтому спасает обильная , жирная пища. Если вы хорошо закусывали , то и опьянеете не быстро. И на утро болеть будете значительно меньше. Если вообще будете.

Даешь угля!

Токсиколог: На самом деле , по факту , активированный уголь при похмелье не поможет и эффекта не даст. Дело в том , что он не абсорбирует и не выводит ни алкоголь , ни продукты его распада. Но и вреда от него не будет.

Кулинарный критик: Я знаю людей , которые еще до собственно застолья принимают активированный уголь. А он абсорбирует часть алкоголя и снимает негативные эффекты отравления.

А может, « пару капель» для здоровья?

Фото: антиалкогольный плакат СССР

Токсиколог: Опохмеляться алкоголем — опасно. И дело даже не в том , что это может привести к запою. Алкоголь, выпитый , как говорится , на опохмел , может привести к отравлению алкоголем. Первый признак этого — человека начинает клонить в сон. Когда это наступило , лучше как можно скорее выйти из такого состояния. Принять тот же бодрящий душ. А засыпать в этом случае не рекомендуется , потому что пробуждение будет очень тяжелым. И к тому же есть риск задохнуться , если лежать на спине.