Дед Мороз подкинул проблем. Что делать, если…
Фото: ЕТВ
Дед Мороз — это папа
Иллюстрация: ЕТВ
Детский психолог Ксения Адушкина: Тут есть несколько вариантов. Мы можем, например, сразу сказать, что самые главные в жизни ребенка люди — это мама и папа. Поэтому один из них, например папа, играет роль Деда Мороза. Если же мы хотим сохранить веру ребенка в чудо, то тогда нужно что-то придумать. Можно сказать, что Деде Мороз есть, но он сильно-сильно занят. И не может прийти ко всем лично. Поэтому папа и вызвался помочь зимнему волшебнику. А сам Дедушка обязательно заглянет, но именно в новогоднюю ночь.
Ученик гимназии № 47 Михаил Панкратьев: Нужно говорить, что Дед Мороз есть не смотря ни на что. И не думать о том, на кого он похож. Просто не думать об этом. Верить, что он похож на себя.
Заведующая детсадом № 223 Ирина Басова: Конечно,
Деду Морозу-папе стоит вести себя так, чтобы ребенок не догадался, кто
скрывается за снежной бородой. А если ребенок что-то заподозрил, нужно
постараться убедить ребенка, что он ошибся, что ему показалась. Ведь папа — это
папа. А Дед Мороз — зимний волшебник.
Актер, который сам «дедморозит» каждый декабрь, Никита Дидковский: Ну, это, можно сказать, самое легкое: все дело в том, что дедушка мороз чрезвычайно занятой — шутка ли, всех детей успеть навестить за одну ночь!.. Поэтому у него есть уполномоченные помощники, и папа — один из них. только тссс! Никому не рассказывай!
Ресторатор, мама Евгения Левандовская: Недавно были на хоккее с ребенком. И он как раз заметил, что Дед Мороз, который пришел всех поздравить, — это чей-то папа. В этой ситуации нет ничего страшного. Я просто пояснила, что настоящий Дед Мороз приходит ночью. А мужчина просто нарядился Дедом Морозом в честь праздника, и потому что ему нравится дарить подарки.
Дед Мороз — это чья-то тетя
Рисунок: ЕТВ
Психолог: Когда ребенку стало очевидно, что Дед Мороз — вовсе не дедушка, а чья-то тетя, то выход один. Нужно признать, что эта женщина в костюме — просто человек. Но действующий по просьбе зимнего волшебника, который, конечно, существует, но уже давно, например, не встречается с детьми сам, а поручает это своим верным помощникам. Это будет даже полезно, чтобы ребенок знал: все люди в алых и синих кафтанах — не волшебники, а люди. Которые выполняют волю Деда Мороза.
Школьник: Не знаю. Тогда сразу станет понятно, что это не Дед Мороз, а какая-то тетя! И на это уже нельзя будет закрыть глаза. Непростая ситуация.
Заведующая детсадом: А как
ребенок узнает? По сережкам? Хороший грим всегда поможет. А вообще, это,
конечно, сложно представить, чтобы Дед Мороз и — женщина. Такое практикуется в
яслях, когда дети совсем маленькие. Но там и в деда мороза знакомая им женщина
переодевается сразу при них, чтобы они не пугались. Во всех остальных случаях
женщине лучше вообще не стоит браться за роль Деда Мороза. Потому что объяснить
ребенку, почему Дед Мороз вдруг женщина, невозможно совсем. Так что к
празднованию Нового года нужно подойти со всей ответственностью, чтобы не
разрушать его веру в чудеса.
Актер: Надо заметить, такие случаи все-таки относительно редки. Схема действий приблизительно такая: обязательно вовлечь ребенка в тайну, мол, он один из тех немногих, кто знает, что жена Деда Мороза, она же Бабушка Метель, тоже помогает разносить подарки и поздравлять ребят!
Мама: Та же история, что и с Дедом Морозом, который чей-то папа. Ничего
страшного в том, чтобы объяснить ребенку: добрые люди любят наряжаться под Новый год. И чьи-то тети в том числе. Но это совсем не значит, что Дед Мороз
ненастоящий, что его нет.
Дедов Морозов сразу несколько
Рисунок: ЕТВ
Психолог: Стоит сказать, что это помощники Деда Мороза. Нужные для того, чтобы успеть разнести подарки всем-всем-всем детям. А если ребенку уже есть 8-10 лет, то можно его самого спросить: а как он сам интерпретирует эту ситуацию. И вместе сочинить сказку.
Школьник: Надо сказать, что это просто братья. Братья Деды Морозы. Ничего необычного.
Заведующая детсадом: Это легко. Сказать, что он один не справляется. И поэтому у Деда Мороза есть помощники. Их и увидел ребенок.
Актер: Все та же история. Это просто помощники дедушки. Также тут можно рассказать еще и про то, что в каждой стране свой новогодний герой, у нас дед Мороз, в Америке — Санта Клаус, в Финляндии — Йоулупукки и так далее. И каждый с удовольствием помогает своим коллегам, развозя подарки по чужим краям и странам.
Мама: Если Дед Морозов несколько, значит, это парад. Люди просто радуются и празднуют. Каждый так может. Люди играют в Дедов Морозов, потому что это здорово. Они таким образом встречают Новый год.
Дед Мороз — пьяный
Рисунок: ЕТВ.
Психолог: Я помню случай, когда такой Дед Мороз пришел на утренник, сел на стул возле елочки и сказал: «Дети, веселитесь, играйте пока сами. А я что-то устал».
Школьник: Бывает. И надо Деду Морозу от этого отвыкать. Срочно.
Заведующая детсадом: Дедушка устал.
Актер: Это, пожалуй, самое ужасное. Ума не приложу, как оправдать такое. «Дедушка просто устал, с ног валится, еще бы, такая хлопотная работа», — возможный вариант. Есть надежда, что не все мальчики и девочки знают, что это вообще за состояние такое — «пьяный»; но и тут, конечно, не стоит забывать, что дети гораздо прозорливей, чем могут казаться.
Мама: Не знаю, честно. Желаю, чтобы никто не столкнулся с такой ситуацией. Потому что это плохо.
Дед Мороз не пришел
Рисунок: ЕТВ
Психолог: Нужно сказать ребенку: «Дед Мороз, конечно, приходил и подарок подарил. Но ты так сладко спал, что он погладил тебя по голове, но будить не решился».
Школьник: Если Дед Мороз не пришел, то он виноват. Тогда кому-то другому придется подарки дарить.
Заведующая детсадом: Нужно сказать, что Дед Мороз обязательно приходил. Но не застал. Приходил как раз в тот момент, когда малыш уже уснул. Не стал его будить и тихонько оставил подарки под елкой.
Актер: Самое главное, на мой взгляд — не просто оправдать дедушку («не успел, много работы», «заболел», «олени устали, не доехал»), но и, опять же, вовлечь ребенка в выдумку, сделать его ее частью: мол, дедушка знает, что ты сообразительный малый, поэтому он специально не пришел — он решил устроить тебе испытание! Сделай то-то и то-то, потом не забудь повесить на елку вот это, и тогда завтра, ровно во столько-то часов, в морозильной камере появится подарок! Ребенок все делает, а на следующий день в морозилке вместо подарка — записка с еще одним заданием, уже от самого Деда Мороза, адресованная лично ему! И эту историю, которая приведет к подарку, можно развивать и дальше. Дети — ребята далеко не глупые, но желание играть, быть частью происходящего чаще всего все-таки перевешивает их возможный скептический настрой.
Мама: Чтобы такого не случилось, мы каждый год заказываем Деда Мороза к себе домой. Уж он-то точно настоящий! Ну, а если такой возможности нет, то есть ведь «горячая линия». Ребенок, который верит в чудо, всегда может позвонить по телефону и спросить все, что хочется узнать. И убедиться, что Дед Мороз — есть!