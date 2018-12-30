Дед Мороз подкинул проблем. Что делать, если…

Детский психолог Ксения Адушкина: Тут есть несколько вариантов. Мы можем, например, сразу сказать, что самые главные в жизни ребенка люди — это мама и папа. Поэтому один из них, например папа, играет роль Деда Мороза. Если же мы хотим сохранить веру ребенка в чудо, то тогда нужно что-то придумать. Можно сказать, что Деде Мороз есть, но он сильно-сильно занят. И не может прийти ко всем лично. Поэтому папа и вызвался помочь зимнему волшебнику. А сам Дедушка обязательно заглянет, но именно в новогоднюю ночь.

Ученик гимназии № 47 Михаил Панкратьев: Нужно говорить, что Дед Мороз есть не смотря ни на что. И не думать о том, на кого он похож. Просто не думать об этом. Верить, что он похож на себя.

Заведующая детсадом № 223 Ирина Басова: Конечно, Деду Морозу-папе стоит вести себя так, чтобы ребенок не догадался, кто скрывается за снежной бородой. А если ребенок что-то заподозрил, нужно постараться убедить ребенка, что он ошибся, что ему показалась. Ведь папа — это папа. А Дед Мороз — зимний волшебник.



Актер, который сам «дедморозит» каждый декабрь, Никита Дидковский: Ну, это, можно сказать, самое легкое: все дело в том, что дедушка мороз чрезвычайно занятой — шутка ли, всех детей успеть навестить за одну ночь!.. Поэтому у него есть уполномоченные помощники, и папа — один из них. только тссс! Никому не рассказывай!

Ресторатор, мама Евгения Левандовская: Недавно были на хоккее с ребенком. И он как раз заметил, что Дед Мороз, который пришел всех поздравить, — это чей-то папа. В этой ситуации нет ничего страшного. Я просто пояснила, что настоящий Дед Мороз приходит ночью. А мужчина просто нарядился Дедом Морозом в честь праздника, и потому что ему нравится дарить подарки.