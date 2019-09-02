Досье знаний: кто ты — ботаник, фантазер или лентяй

Кем бы вы были в школе, если оценить вас по уровню базовых знаний общеобразовательной программы? Тест ЕТВ.
Авторы:Семен Чирков

Начало учебного года для школьников и их родителей — время сборов, тревог, торжественных линеек и тревожных ожиданий. А вот для остальных жителей Екатеринбурга это повод предаться ностальгии. Сравнить, как было в детстве и как сейчас. Как правило, сравнения эти выходят не в пользу настоящего времени. И появляется искушение заявить: «Да что сейчас эти школьники знают? Элементарных вещей не могут назвать!»

Специально для тех читателей, кто полагает, что нынешние ученики малообразованы, мы предлагаем подумать: «А сами-то каковы? Что знаете из базовой образовательной программы?»

Выбрав под каждым из вопросов теста один из вариантов ответа, вы поймете, какой статус среди учеников у вас бы был, попади вы в школу сейчас.

Готовы к анализу своих знаний? Тогда поехали!
Фото: stux / pixabay.com
Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Лаборатроллия, тест, образование, День знаний, Екатеринбург, школа, 1 сентября
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