Досье знаний: кто ты — ботаник, фантазер или лентяй

Начало учебного года для школьников и их родителей — время сборов, тревог, торжественных линеек и тревожных ожиданий. А вот для остальных жителей Екатеринбурга это повод предаться ностальгии. Сравнить, как было в детстве и как сейчас. Как правило, сравнения эти выходят не в пользу настоящего времени. И появляется искушение заявить: «Да что сейчас эти школьники знают? Элементарных вещей не могут назвать!»

Специально для тех читателей, кто полагает, что нынешние ученики малообразованы, мы предлагаем подумать: «А сами-то каковы? Что знаете из базовой образовательной программы?»

Выбрав под каждым из вопросов теста один из вариантов ответа, вы поймете, какой статус среди учеников у вас бы был, попади вы в школу сейчас.

Готовы к анализу своих знаний? Тогда поехали!