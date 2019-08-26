Прожекты Высокинского

«

,

,

,

,

,

,

,

«

,





Фантазеры двигают прогресс , вдохновляют единомышленников и , конечно , раздражают завистников. И только мечтатели приближают прекрасное будущее , в котором у всех все будет хорошо. Неудивительно , что один из них стал мэром Екатеринбурга.





Александр Высокинский довольно часто мечтает вслух и — это главное! — искренне верит в исполнение своих желаний. ЕТВ вспоминает самые поразительные идеи , высказанные мэром с момента назначения в сентябре 2018 года. А заодно — реакцию на них от его коллег и обычных горожан.

», — говорят ворчуны и занудыкогда хотят спустить фантазера с небес на землю. Но мы-то знаемчто если бынапримерДамир Юсупов не мечталто не поступил в Бугурусланское училищене закончил бы егоне стал бы пилотомУральских авиалиний» и не спас бы 233 жизнипосадив самолет в кукурузном поле.