Прожекты Высокинского
О чем мечтает мэр Екатеринбурга и как на это реагируют чиновники, урбанисты и горожане — в материале ЕТВ.
«Мечтать не вредно», — говорят ворчуны и зануды, когда хотят спустить фантазера с небес на землю. Но мы-то знаем, что если бы, например, Дамир Юсупов не мечтал, то не поступил в Бугурусланское училище, не закончил бы его, не стал бы пилотом «Уральских авиалиний» и не спас бы 233 жизни, посадив самолет в кукурузном поле.
Фантазеры двигают прогресс, вдохновляют единомышленников и, конечно, раздражают завистников. И только мечтатели приближают прекрасное будущее, в котором у всех все будет хорошо. Неудивительно, что один из них стал мэром Екатеринбурга.
Александр Высокинский довольно часто мечтает вслух и — это главное! — искренне верит в исполнение своих желаний. ЕТВ вспоминает самые поразительные идеи, высказанные мэром с момента назначения в сентябре 2018 года. А заодно — реакцию на них от его коллег и обычных горожан.
Колесо обозрения
Едва получивший статус мэра Александр Высокинский уже в ноябре 2018 года сделал заявление о том, что в центре города хотел бы видеть… колесо обозрения. Чтобы как в Лондоне. Свою идею тогда он назвал «амбициозной», посчитав, что таким образом городская команда точно оставит след в истории Екатеринбурга.
Реакция горожан на перспективу заполучить колесо обозрения на площади 1905 года или на Плотинке была несколько смазанной. Кроме неловких замечаний о том, что центральная часть города находится в низине и колесо там будет неуместным, никаких эмоций эта идея и не вызвала. Может быть потому, что одновременно с этим заявлением Александр Высокинский сделал еще одно: Ботанику и Академический должна соединить канатная дорога.
Канатная дорога
В том же ноябре 2018 года мэр рассказал, что его команда всерьез просчитывает, нужна ли Екатеринбургу канатная дорога. Как в Нижнем Новгороде, где она соединяет две части города, и Москве, которая запустила ее на Воробьевых горах (правда, она почти сразу сломалась).
Александр Высокинский довольно пространно высказывался по канатной дороге, которая могла бы соединить Ботанику и Академический, потом — Ботанику и Химмаш, потом Академический и Пионерский… Тянуть ее гораздо дешевле, чем трамвайные пути или метрополитен, смотрится футуристично — идеальный вид транспорта.
О канатной дороге довольно скептично высказывался экс-глава комитета по транспорту екатеринбургской администрации Игорь Федотов. В декабре 2018 года в интервью ЕТВ он поделился своими размышлениями.
Я знаю отрицательный опыт использования такой канатной дороги. В той же самой Москве, где ее достаточно долго тянули, и даже с их бюджетом это оказалось дорого.
Канатную дорогу как вид городского транспорта раскритиковал и урбанист Владимир Злоказов, один из авторов проекта новой маршрутной сети. В разговоре с ЕТВ он подробно объяснил свою позицию. «Канатная дорога нужна для того, чтобы связывать локации, которые находятся друг от друга на разной высоте или их разъединяет естественное препятствие (как река в Нижнем Новгороде). В Екатеринбурге нет экстремальных перепадов высот и бурных рек, поэтому канатка сработает здесь только как туристическое развлечение — ведь вагонетки смогут перевозить до двух тысяч человек в час, это даже меньше, чем автобус», — сказал Владимир Злоказов.
Вторая ветка метро
Главной мечтой новоявленного мэра стало метро. Метро как спасение от транспортного коллапса, метро как самая большая мечта любого екатеринбуржца. На которую постоянно не хватает денег — ну неоткуда взять 90 миллиардов рублей. Поэтому Александр Высокинский как рачительный хозяин решил на метро копить: то тут 250 миллионов рублей на проект отложит, то там еще чуть-чуть…
Александр Геннадьевич регулярно возит журналистов и собственных замов по местам будущих станций метрополитена, который, по замыслу мэра, разрастется от ВИЗа до ЖБИ и непременно освободит город от пробок
и хмурых лиц. И, конечно, регулярно вспоминает о метро в самых разных обстоятельствах: будь то очередная заявка на ЭКСПО, Универсиада или просто объезд районов из-за неубранного снега.
Реальность такова, что деньги на строительство метро (75-90 миллиардов рублей) взять неоткуда, кроме как из федерального бюджета. Минтранс оформит транш только если у Екатеринбурга будет готовый актуальный проект второй ветки, он стоит минимум миллиард рублей. Такую сумму город не может найти в одночасье, область же пока только устно поддерживает инициативу.
Общественники считают разговоры о второй ветке пиаром, потому что строительство метро безусловно поддерживается горожанами. Даже повышение цены на проезд до 32 рублей не вызвало особых волнений. В то время как модернизация наземного общественного транспорта — вопрос очень болезненный и грозит репутационными потерями, а то и протестами. Вспомнить только историю с отменой маршрутки № 024, которую в итоге пришлось заменить аж двумя муниципальными автобусами.
К тому же, направление запад-восток поддерживается двумя центральными магистралями Екатеринбурга — проспектом Ленина и улицей Малышева, поэтому с транспортной доступностью проблем нет. А если сделать на них выделенные полосы для общественного транспорта (что гораздо дешевле, чем копать метро), то перемещаться по городу будет комфортнее.
Возможно, именно потому, что маршрут второй ветки метро легко выполняет уже существующий общественный транспорт, а нагрузку несут самые большие улицы, в повестке появилась…
Третья ветка метро
Все началось с «Бажовской». Александр Геннадьевич вспомнил о той станции-призраке на 8 Марта — Большакова, строительство которой заморозили еще в 2003 году. С тех пор землю над станцией отдали в частные руки, и получить ее обратно никак не получается. Только если владелец не согласится ее вернуть добровольно. Но ради метро мэр готов на все! Так что пару месяцев назад в Екатеринбурге началась кампания по возвращению земли над «Бажовской» в муниципальную собственность.
А недавно, во время очередного пресс-тура по объектам метрополитена, Высокинский даже презентовал обновленную трассировку третьей ветки метро. Пересадочным узлом между зеленой (первой) и синей (третьей) ветками как раз должна стать «Бажовская». Синяя ветка соединит юго-западную (Академический) и северо-восточную (Пионерский) части Екатеринбурга. Поэтому, конечно, «Бажовскую» нужно срочно вернуть.
А недавно, во время очередного пресс-тура по объектам метрополитена, Высокинский даже презентовал обновленную трассировку третьей ветки метро. Пересадочным узлом между зеленой (первой) и синей (третьей) ветками как раз должна стать «Бажовская». Синяя ветка соединит юго-западную (Академический) и северо-восточную (Пионерский) части Екатеринбурга. Поэтому, конечно, «Бажовскую» нужно срочно вернуть.
Мало кто помнит, что раньше узловой делали «Геологическую», у которой в середине платформы даже есть спуск вниз, навеки огороженный заборчиком…
Пока что словосочетание «третья ветка метро» воспринимается в городе как фантастика. Да и как иначе — Екатеринбургу все еще не дали денег даже на второю, а тут уже третья.
Урбанист Владимир Злоказов считает, что именно третья ветка должна стать приоритетной для строительства — все-таки направление запад-восток хорошо обслуживает наземный транспорт, а вот уехать напрямую с юго-запада на северо-восток проблематично.
В остальном же проблема с третьей веткой та же, что и со второй — денег на нее нет и пока не предвидится.
Гранитная набережная
В своих мечтах Александр Высокинский представляет Екатеринбург похожим как минимум на Санкт-Петербург. И поэтому обычная деревянная набережная (каковой ее делают по проекту КБ «Стрелка») ему совсем не нравится — уж слишком простенько. То ли дело гранит! И чтобы на века! Потому что Александр Геннадьевич — приверженец классики, как он сам о себе сказал.
Мечта Высокинского о гранитной набережной в петровском стиле не нашла поддержки в архитектурном сообществе. КБ «Стрелка» заявило, что дорогой камень не впишется в весьма скромный бюджет, выделенный на реконструкцию.
Соавтор концепции набережной Евгений Волков посоветовал Александру Геннадьевичу взять пример с Сергея Собянина [мэр Москвы, — прим. ЕТВ] и передать право решать, как будут выглядеть общественные пространства, профессионалам. А журналист и урбанист Сергей Ермак напомнил, что проект благоустройства, предложенный КБ «Стрелка» и разработанный местными бюро «ОСА» и In.Form, прошел несколько общественных обсуждений и одобрен горожанами.
Вантовый мост
А где гранитная набережная, там и вантовый мост. Как в Тюмени, Владивостоке или даже Сан-Франциско. Александр Высокинский мечтает построить такой через ВИЗовский пруд с правого берега (где планировалась деревня ЭКСПО) на Сортировку.
Красиво, масштабно, хоть открытки рисуй — все как любит мэр Екатеринбурга.
Строительство моста будет обосновано только в том случае, если на правом берегу пруда зародится жизнь. До ноября 2018 года была надежда, что там построят ЭКСПО-сити, в котором также будет жилой комплекс. Но заявка Екатеринбурга заняла только второе место, уступив японской Осаке, а Универсиада, которую мы все-таки получили, плавно переехала на Новокольцовский тракт и в Академический.
Пока же представить ситуацию, в которой жителям Сортировки понадобилось поехать на правый берег ВИЗовского пруда (где нет ничего, кроме частных домов), невозможно, считает урбанист Владимир Злоказов.
Скоростная электричка
Впрочем, у Новокольцовского, который забрал у ВИЗа-Правобережного деревню Универсиады, тоже есть проблемы с транспортной доступностью. Поэтому Александр Геннадьевич мечтает пустить туда скоростную электричку, которая соединит новый микрорайон с Академическим, где тоже построят объекты студенческих соревнований.
Сесть в поезд около конгресс-холла, с ветерком пронестись по Екатеринбургу, мечтательно глядя в окно, и выйти на Академика Сахарова — вот это будет красивым решением транспортных проблем.
К идее пустить железнодорожный транспорт по Екатеринбургу скептически относятся экс-вице-мэр Илья Борзенков и урбанист Владимир Злоказов. Дело в том, что для электрички нужно будет строить специальную и очень дорогую инфраструктуру и вырубать деревья в парках, через которые проложили маршрут. К тому же опыт аэроэкспресса (построенного к саммиту ШОС) и городской электрички (существующей, скорее, для имиджа) говорит о том, проект может провалиться.
Из Кольцово можно протянуть трамвай от существующей ветки на юге Екатеринбурга — от Ботаники. А добраться оттуда в Академический не составит проблемы, особенно если организовать развязку на Объездной — Амундсена. Это будет стоить дешевле, чем инфраструктура для железнодорожного транспорта.
Подлодка как арт-объект
Мы завершаем нашу подборку одной из самых милых мечт Александра Высокинского. В марте 2019 года мэр отправился в Мурманскую область, где встретился с моряками подшефного крейсера «Екатеринбург». Он поблагодарил их за работу, а домой вернулся с новой идеей. Александр Геннадьевич захотел украсить Городской пруд рубкой подлодки. Об этом он доверительно рассказал на закрытом заседании в мэрии, но такую мечту не утаить.
Арт-объект может расположиться в районе лодочной станции — за Макаровским мостом.
Тут даже и возразить нечего. Александр Геннадьевич, везите рубку подлодки, будет красиво!
Как вы увидели, мечтать наш мэр умеет. Исполнятся его желания или нет — мы пока не знаем. Но, конечно, будем внимательно за этим следить.
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