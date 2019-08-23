Все, кто меня знает, подтвердят, что я человек предельно серьезный. Зануда и педант, который всегда говорит правду.

Поэтому просто поверьте.

Несколько дней назад мне на рабочую почту стал приходить спам от неизвестного. Он не назвал себя, но начал так: «Здравствуйте! Не могу связаться со своими коллегами в вашем мире. Ни один из известных мне смотрителей башни не отвечает. Может, вы смогли бы помочь?»

Заинтригованный, я написал в теле письма «слушаю». И кликнул на кнопку «отправить».

В ответ мне посыпался спам, отдающий откровенным бредом. Но я заинтересовался. Дело в том, что если продраться через умозаключения автора письма, слепленные из теорий математика Дэвида Дойча с его «Структурой реальности» и вульгарной фантастики лукьяненского «Черновика», то выходило что у нашего Екатеринбурга есть брат-близнец в параллельной Вселенной. Альтернативный Свердловск. И незнакомец, который вышел со мной на контакт, как раз его житель.

Собственно, серия его писем ко мне состояла из цитат новостной хроники об альтернативном Свердловске. В них не было ничего фантастического, но все было не так как у нас. Все было… зеркально что ли.

Я напряг свою память и понял, что у нашего Екатеринбурга и альтернативного Свердловска есть общие узловые точки, перекрестки, проходя через которые, каждый город выбирал свой путь. И получал свое отличие.

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Связь с собеседником из альтернативного Свердловска была ужасной. Какие-то файлыкоторые он крепил к своим письмамне открывалиськакие-то распаковывались в буквенный шумне подающийся расшифровке. Еще хуже дело было с иллюстрациями. Но кое-что о городе в параллельной Вселенной мне удалось прочесть. Этим я решил поделиться с вамидорогие читатели. А для удобства после каждой цитаты из новостной хроники альтернативного Свердловска я добавил свое объяснение. Указал на общие точки развития наших городов. На развилки. Ответив на вопрос: