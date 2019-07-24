Искусство под подошвой
Супрематический крест Покраса Лампаса, который покрыл площадь Первой пятилетки, ворвался в федеральную повестку.
Поначалу, работа художника, которую он выполнил в рамках фестиваля «Стенограффия» была интересна лишь любителям уличного искусства. Они писали восхищенные (и вполне заслуженные) комментарии в социальных сетях и ставили лайки. А потом эту грандиозную и, что важно, согласованную картину попытались заасфальтировать деятели из отдела районного благоустройства. Защитники Покраса Лампаса и его супрематического креста схватились за голову и, давя в себе крики «Это же вандализм!», пресекли попытки испортить екатеринбургский оммаж Казимиру Малевичу. Тогда-то и грянул скандал на всю страну.
Фото: Street Art Museum / Музей стрит-арта
Горожане очнулись, пригляделись к «полотну» Лампаса и начали делиться своим мнением. А сказать, что оно было абсолютно восторженным, значит соврать. Православные сразу потребовали убрать крест с площади, потому что ходить по нему ногами грешно и «смутительно». Но кроме религиозного мотива у критиков самого масштабного граффити за всю историю Екатеринбурга были и другие соображения. Самые дискуссионные из них возникли как «воспаление искусствоведческого нерва», как болезненная реакция на нечто, идущее вразрез с представлениями о прекрасном. Так родилась главная претензия к работе Покраса Лампаса: «Это вообще не искусство, как и, собственно, ваш Казимир Малевич. То ли дело, Репин и Шишкин, а также вся остальная классика».
И это проблема. Точнее вопрос: готовы ли екатеринбуржцы к авангардному искусству в общественных пространствах? Или лучше привычные произведения? То есть такие у которых есть четкий верх и низ, понятные фигуры и сюжет? Есть и третий вариант, конечно, суть которого еще год назад в своей работе выразил уличный художник Слава ПТРК: Make Russia Grey Again («Сделать Россию снова серой»).
Фото: Слава ПТРК
И знаете, супрематический крест в этом случае будет выглядеть весьма понятно и органично. Впрочем, смотрите (и судите) сами.
Площадь 1905 года для Джексона Поллока
Площадь у Дворца Молодежи для Ричарда Пузетт-Дарта
Площадь Обороны для Пита Мондриана
Площадь субботников для Михаила Ларионова
Картину «Лучистая колбаса и
скумбрия» русского авангардиста Михаила Ларионова мы попытались вписать на
площади Субботников. Почему? Потому что она странная. И соответствует эклектичному
пространству, которое с одной стороны образует православный хам, с другой — Дворец
культуры, в котором регулярно проводятся танцевальные постановки в жанре
контемпорари, с третьей — промзона.
«Если мы желаем написать буквально то, что видим, то и должны написать сумму отраженных от предмета лучей. Но чтобы получить целиком сумму лучей именно желаемого предмета, нам надо волею выделить только данный предмет, так как к нам в глаз вместе с лучами воспринимаемого предмета попадают отраженные рефлективные лучи части других близлежащих предметов», — утверждает в своем манифесте Михаил Ларионов.
Надеемся, после этого высказывания художника наш выбор
будет более понятен. А если нет, то мы хотя бы честно пытались.
Площадь Советской армии для Василия Кандинского
Шедевр Василия Кандинского «Желтое
Красное, Синее» хранится в Центре Жоржа Помпиду в Париже. Накрыв репродукцией картины
свободные пространства площади Советской Армии, мы отдадим дань уважения десантникам. И вот
почему… Василий раскрыл для зрителя смысл своей работы. И она, как оказалось, описывает судьбу ветеранов локальных войн.
Вот что пишет сам художник в своей теоретической работе «О
духовном в искусстве»:
«Желтый цвет — как человек, полный устремленности и энергии, которому внешние обстоятельства препятствуют их проявить. Желтый цвет — типично земной цвет. Красный цвет, несмотря на всю энергию и интенсивность, производит определенное впечатление почти целеустремленной необъятной мощи. В этом кипении и горении — главным образом, внутри себя и очень мало во вне — наличествует так называемая мужская зрелость. Синий цвет — есть цвет торжественный, сверх земной углубленности. Это следует понимать буквально: на пути к этому „сверх“ лежит „земное“, которого нельзя избежать. Все мучения, вопросы, противоречия земного должны быть пережиты. Никто еще их не избежал».
Площадь Кирова для Марка Ротко
Если, глядя на фото, вы думаете, что пространство перед
памятником русскому революционеру Сергею Кирову расписали маляры, то вы отчасти
правы. Но только отчасти. На самом деле эта работа — дань уважения картине Марка Ротко «Центр белый»,
которая, между прочим, в 2007 году ушла анонимному русскому (!) коллекционеру
за 72,8 миллиона долларов.
Эта работа — образчик беспредметного абстракционизма. Немаловажную роль здесь играет цена, за которую она была продана и куплена. А что касается смысла, то Марк Ротко (в отличие от Василия Кандинского) сам не предлагал зрителям однозначные трактовки своих цветовых решений. Так что понимайте, как хотите.