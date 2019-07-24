Искусство под подошвой

Горожане очнулись, пригляделись к «полотну» Лампаса и начали делиться своим мнением. А сказать, что оно было абсолютно восторженным, значит соврать. Православные сразу потребовали убрать крест с площади, потому что ходить по нему ногами грешно и «смутительно». Но кроме религиозного мотива у критиков самого масштабного граффити за всю историю Екатеринбурга были и другие соображения. Самые дискуссионные из них возникли как «воспаление искусствоведческого нерва», как болезненная реакция на нечто, идущее вразрез с представлениями о прекрасном. Так родилась главная претензия к работе Покраса Лампаса: «Это вообще не искусство, как и, собственно, ваш Казимир Малевич. То ли дело, Репин и Шишкин, а также вся остальная классика».

И это проблема. Точнее вопрос: готовы ли екатеринбуржцы к авангардному искусству в общественных пространствах? Или лучше привычные произведения? То есть такие у которых есть четкий верх и низ, понятные фигуры и сюжет? Есть и третий вариант, конечно, суть которого еще год назад в своей работе выразил уличный художник Слава ПТРК: Make Russia Grey Again («Сделать Россию снова серой»).