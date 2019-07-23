Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.
Случайности не случайны. Такая фраза отлично подходит фаталистам и… политикам. А почему нет? Работа нервная и ответственная. В минуты томительного ожидания, например, президента Владимира Путина, любой начнет искать тайные знаки и необычные совпадения. А если высокий гость задерживается слишком долго — это повод не только заглянуть в календарь, но и обратиться к магии чисел. ЕТВ, шутки ради, решил вспомнить важные цифры в работе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и понять, о чем они говорят.
15 километров
Свердловский губернатор с первого класса любит кататься на велосипеде. Приехав в Екатеринбург, он вернулся к такому способу передвижения и даже поучаствовал в первой гонке «Тур де Шарташ» в 2017 году. Глава региона проехал дистанцию в 15 километров вокруг Шарташа, а после этого — поручил правительству благоустроить окружающий его лесопарк. Теперь там прокладывают велопешеходные дорожки. Губернатор не изменил традиции и проехал вокруг озера и в 2018 году. Получается, намотал 30 километров. А какой пробег у его велотренажера, осталось тайной.
Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
Главное, чему способствует число 30 — это любовь. И этим все сказано.
Пятилетка размытия
В 2017 году по инициативе губернатора Куйвашева, правительство утвердило народную программу развития, названную «Пятилеткой». Если верить плану, то за пять лет Свердловская область должна попасть в тройку регионов — лидеров [то есть светлое будущее должно наступить в 2021 году — прим. ЕТВ]. Продвигаться мы должны красиво — в пять шагов. Развить здравоохранение, поставить интересы семьи превыше всего, позаботиться о старших, превратить школьников в гениев и дать каждому жителю возможность заниматься спортом.
«План победы у нас есть. Вместе мы сделаем Екатеринбург самым благоустроенным и благоприятным для работы и жизни городом России», — писал Куйвашев в программной статье.
Среди стратегических показателей увеличение средней продолжительности жизни до 74 лет, обучение в первую смену, строительство десяти ледовых арен, введение по 1,8 миллиона квадратных метров жилья к 2021 году, благоустройство 40% дворовых территорий региона.
Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
Число пять олицетворяет новаторские решения и безграничную свободу.
Футбольное прошлое
Во время тестовых матчей чемпионата мира по футболу губернатор Куйвашев выходил на поле и как настоящий спортсмен бил по мячу. Правда пасовать ему пришлось маленькому мальчику, что немного сдерживало внутреннего Роналду. Но губернатор остался доволен. А потом с восторгом смотрел матчи, которые состоялись в Екатеринбурге. И это только малая часть от эмоций, которые принес в город чемпионат мира. Толпы мексиканцев, шляпы перуанцев, желтые шведы-викинги… Чтобы подготовить Екатеринбург к празднику, пришлось потратить 30 миллиардов рублей. Цифра немаленькая, но говорят, что к 2023 году город озолотится еще больше, 300-летие ведь…
Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
Значение цифры три в негативном аспекте проявляется в склонности к унынию всякий раз, когда «праздник жизни» хоть на минуту прекращается.
Хозяин Медной горы
Только представьте самый романтичный подарок из всех возможных: названную в честь вас звезду, планету или затерянный остров в Тихом океане. Есть и более экзотический вариант — дать ваше имя дорогущему изумруду, найденному на Мариинском прииске. Да, именно в этом месте нашли камень, который получил прозвище «губернаторский». Изумруд, весом в один килограмм, признали уникальным и оценили в десять миллионов рублей. Позже он появился на одной из открыток «Почты России». «Нас ждет еще много удивительных находок», — написал Куйвашев. В развитие месторождения должны инвестировать пять миллиардов рублей. Но изумруд в честь губернатора может быть всего один.
Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
Число один наполнено нескончаемой энергией, оно пробуждает новые идеи и скрытые таланты.
За прощение царя
Евгений Куйвашев каждый год ныряет в прорубь на крещение [в статусе губернатора он окунулся в ледяную воду семь раз — прим. ЕТВ]. Водоемы менялись, но православной традиции глава региона не изменял. Для человека, который не боится холода, крестный ход, длинной в 21 километр, вряд ли покажется трудным испытанием. Именно такой маршрут из года в год проходят паломники во время Царских дней. Губернатор отправился в долгий путь от Храма-На-Крови до Ганиной Ямы в 2018 году вместе с патриархом Кириллом. Тогда отмечалось ровно сто лет со дня гибели царской семьи. В остальные («некруглые») годы его можно было заметить на вечерней литургии. Она длится около трех часов после полуночи.
Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
Число 21 наделяет человека способностью жертвовать благами во имя общества и дарит чувство самоотверженности.
Молочный ломтик
В 2018 году губернатор придумал новый проект «Стакан уральского молока — каждый день». Планировалось, что в рабочих, студенческих и школьных столовых, а также в детских садах каждому будут наливать по стакану молока. Обязательное условие — надоенное от местных коров. Частично финансировать эту программу планировалось из средств областного бюджета. После этого уральские агрономы поставили новый рекорд — средний удой молока на фуражную корову составил 20 килограммов 50 граммов. Такие результаты показывают только 12 регионов России. Получается, что каждая уральская корова дает 80 стаканов молока. В 2018 году в хозяйствах области было надоено 736 тысяч тонн молока, что на 18,8 тысяч тонн больше показателя 2017 года.
Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
А 80 — это символ мудрости.
Куклы в кукле
Во времена великой борьбы за ЭКСПО–2025 свердловские власти думали над тем, как понятно и эффектно прорекламировать Екатеринбург во всем мире. Идея лежала на поверхности — послом заявки решили сделать русскую матрешку (которая обрела популярность после всемирной выставки 1900 года). «Самый добрый русский символ», — с теплотой отзывался о ней Евгений Куйвашев. Так и появились 20 огромных кукол: половину из них раскрасили местные дизайнеры, остальных — зарубежные. «Матрешка XXI века должна быть по-настоящему крутой, современной», — аргументировал рождение арт-идеи губернатор. Куклы уехали в Париж и услышали результаты голосования (Екатеринбург проиграл Осаке) и вернулись в родную гавань. Теперь часть из них можно увидеть у здания конгресс-холла.
Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
Двойка — является символом тайных знаний, а ноль — готовит к путешествиям и будущим свершениям. Есть и негативный смысл — 20 заставляет уйти в мир мечтаний, которые разбиваются о грубую реальность. А как все хорошо начиналось…
Четные яйца
На ежегодной пресс-конференции в 2018 году губернатор не смог удержаться от шуток о «девятке яиц». К тому времени фотография необычной упаковки превратилась в мем, как нарушающая традиции и скрепы. Губернатор пообещал: «На Урале упаковка будет всегда десять яиц. Нет, я сейчас дам поручение сейчас и будет не менее 12 яиц. Даже не сомневайтесь в этом!» Его заявление о «12 яйцах» тоже мгновенно стало мемом. В итоге вопрос о том, будет ли кто-нибудь реально выпускать упаковки с дюжиной яиц, остается открытым.
Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
Цифра 12 — это борьба противоположностей. Носитель этого числа является прирожденным лидером, но воспринимает все близко к сердцу.
Ожиданиада
После ЧМ–2018 губернатор продолжил мечтать о крупных проектах, которые привлекут в Екатеринбург не только толпы туристов, но и федеральные деньги. С ЭКСПО-2025 не вышло, но появилось нечто новое и неизведанное. Екатеринбург получил Универсиаду–2023. Ждать осталось всего четыре года, поэтому власти региона стремительно подготовили план университетской деревни и презентовали его Владимиру Путину. Основные спортивные объекты разместятся в районе Новокольцовский.
Первым проектом, на который губернатор официально попросил деньги в рамках Универсиады стал медицинский центр, который необходим для помощи спортсменам во время соревнований. На его строительство потребуется 800 миллионов рублей. И об этом уже знает глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Осталось только ждать. Но официально все расходы уже посчитали: из федерального бюджета город должен получить 53 миллиона рублей. На эти деньги должны построить студенческий кампус, который перейдет к УрФУ после соревнований.
Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
Цифра 53 (как и 800) заряжены энергетикой числа восемь. Позитивное значение — это упорство, смелость и великолепное деловое чутье. Кажется, губернатор знает, что делает.
Дни правления
Губернатора Куйвашева утвердили в должности губернатора Свердловской области 29 мая 2012 года. Если выбросить период, когда он руководил регионом в статусе исполняющего обязанности, то получится 2456 дней. По правилам нумерологии, мы должны сложить эти цифры и получить исходное — восьмерку (2+4+5+6=17, 1+7=8).
Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
В перевернутом виде эта цифра восемь характеризует бесконечность, а кроме нее нет ничего более совершенного во Вселенной.
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Развлечения
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
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