Губернатор случайных чисел Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева. Авторы: Мария Войнакова

Случайности не случайны. Такая фраза отлично подходит фаталистам и… политикам. А почему нет? Работа нервная и ответственная. В минуты томительного ожидания , например , президента Владимира Путина , любой начнет искать тайные знаки и необычные совпадения. А если высокий гость задерживается слишком долго — это повод не только заглянуть в календарь , но и обратиться к магии чисел. ЕТВ , шутки ради , решил вспомнить важные цифры в работе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и понять , о чем они говорят.

15 километров

Свердловский губернатор с первого класса любит кататься на велосипеде. Приехав в Екатеринбург , он вернулся к такому способу передвижения и даже поучаствовал в первой гонке « Тур де Шарташ» в 2017 году. Глава региона проехал дистанцию в 15 километров вокруг Шарташа , а после этого — поручил правительству благоустроить окружающий его лесопарк. Теперь там прокладывают велопешеходные дорожки. Губернатор не изменил традиции и проехал вокруг озера и в 2018 году. Получается , намотал 30 километров. А какой пробег у его велотренажера , осталось тайной.

Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

Главное , чему способствует число 30 — это любовь. И этим все сказано.

Пятилетка размытия

В 2017 году по инициативе губернатора Куйвашева , правительство утвердило народную программу развития , названную « Пятилеткой». Если верить плану , то за пять лет Свердловская область должна попасть в тройку регионов — лидеров [то есть светлое будущее должно наступить в 2021 году — прим. ЕТВ]. Продвигаться мы должны красиво — в пять шагов. Развить здравоохранение , поставить интересы семьи превыше всего , позаботиться о старших , превратить школьников в гениев и дать каждому жителю возможность заниматься спортом.

« План победы у нас есть. Вместе мы сделаем Екатеринбург самым благоустроенным и благоприятным для работы и жизни городом России», — писал Куйвашев в программной статье.

Среди стратегических показателей увеличение средней продолжительности жизни до 74 лет , обучение в первую смену , строительство десяти ледовых арен , введение по 1,8 миллиона квадратных метров жилья к 2021 году , благоустройство 40% дворовых территорий региона. », — писал Куйвашев в программной статье.

Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

Число пять олицетворяет новаторские решения и безграничную свободу.

Футбольное прошлое

Во время тестовых матчей чемпионата мира по футболу губернатор Куйвашев выходил на поле и как настоящий спортсмен бил по мячу. Правда пасовать ему пришлось маленькому мальчику , что немного сдерживало внутреннего Роналду. Но губернатор остался доволен. А потом с восторгом смотрел матчи , которые состоялись в Екатеринбурге. И это только малая часть от эмоций , которые принес в город чемпионат мира. Толпы мексиканцев , шляпы перуанцев , желтые шведы-викинги… Чтобы подготовить Екатеринбург к празднику , пришлось потратить 30 миллиардов рублей. Цифра немаленькая , но говорят , что к 2023 году город озолотится еще больше , 300-летие ведь…

Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

Значение цифры три в негативном аспекте проявляется в склонности к унынию всякий раз , когда « праздник жизни» хоть на минуту прекращается.

Хозяин Медной горы

Только представьте самый романтичный подарок из всех возможных: названную в честь вас звезду , планету или затерянный остров в Тихом океане. Есть и более экзотический вариант — дать ваше имя дорогущему изумруду , найденному на Мариинском прииске. Да , именно в этом месте нашли камень , который получил прозвище « губернаторский». Изумруд , весом в один килограмм , признали уникальным и оценили в десять миллионов рублей. Позже он появился на одной из открыток « Почты России». « Нас ждет еще много удивительных находок», — написал Куйвашев. В развитие месторождения должны инвестировать пять миллиардов рублей. Но изумруд в честь губернатора может быть всего один.

Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

Число один наполнено нескончаемой энергией , оно пробуждает новые идеи и скрытые таланты.

За прощение царя

Евгений Куйвашев каждый год ныряет в прорубь на крещение [в статусе губернатора он окунулся в ледяную воду семь раз — прим. ЕТВ]. Водоемы менялись , но православной традиции глава региона не изменял. Для человека , который не боится холода , крестный ход , длинной в 21 километр , вряд ли покажется трудным испытанием. Именно такой маршрут из года в год проходят паломники во время Царских дней. Губернатор отправился в долгий путь от Храма-На-Крови до Ганиной Ямы в 2018 году вместе с патриархом Кириллом. Тогда отмечалось ровно сто лет со дня гибели царской семьи. В остальные ( «некруглые») годы его можно было заметить на вечерней литургии. Она длится около трех часов после полуночи.

Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

Число 21 наделяет человека способностью жертвовать благами во имя общества и дарит чувство самоотверженности.

Молочный ломтик

В 2018 году губернатор придумал новый проект « Стакан уральского молока — каждый день». Планировалось , что в рабочих , студенческих и школьных столовых , а также в детских садах каждому будут наливать по стакану молока. Обязательное условие — надоенное от местных коров. Частично финансировать эту программу планировалось из средств областного бюджета. После этого уральские агрономы поставили новый рекорд — средний удой молока на фуражную корову составил 20 килограммов 50 граммов. Такие результаты показывают только 12 регионов России. Получается , что каждая уральская корова дает 80 стаканов молока. В 2018 году в хозяйствах области было надоено 736 тысяч тонн молока , что на 18,8 тысяч тонн больше показателя 2017 года.

Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

А 80 — это символ мудрости.

Куклы в кукле

Во времена великой борьбы за ЭКСПО–2025 свердловские власти думали над тем , как понятно и эффектно прорекламировать Екатеринбург во всем мире. Идея лежала на поверхности — послом заявки решили сделать русскую матрешку ( которая обрела популярность после всемирной выставки 1900 года). « Самый добрый русский символ», — с теплотой отзывался о ней Евгений Куйвашев. Так и появились 20 огромных кукол: половину из них раскрасили местные дизайнеры , остальных — зарубежные. « Матрешка XXI века должна быть по-настоящему крутой , современной», — аргументировал рождение арт-идеи губернатор. Куклы уехали в Париж и услышали результаты голосования ( Екатеринбург проиграл Осаке) и вернулись в родную гавань. Теперь часть из них можно увидеть у здания конгресс-холла.

Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

Двойка — является символом тайных знаний , а ноль — готовит к путешествиям и будущим свершениям. Есть и негативный смысл — 20 заставляет уйти в мир мечтаний , которые разбиваются о грубую реальность. А как все хорошо начиналось…

Четные яйца

« девятке яиц». К тому времени фотография необычной упаковки превратилась в мем , как нарушающая традиции и скрепы. Губернатор пообещал: « На Урале упаковка будет всегда десять яиц. Нет , я сейчас дам поручение сейчас и будет не менее 12 яиц. Даже не сомневайтесь в этом!» Его заявление о « 12 яйцах» тоже мгновенно стало мемом . В итоге вопрос о том , будет ли кто-нибудь реально выпускать упаковки с дюжиной яиц , остается открытым. На ежегодной пресс-конференции в 2018 году губернатор не смог удержаться от шуток одевятке яиц». К тому времени фотография необычной упаковки превратилась в мемкак нарушающая традиции и скрепы. Губернатор пообещал:

Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

Цифра 12 — это борьба противоположностей. Носитель этого числа является прирожденным лидером , но воспринимает все близко к сердцу.

Ожиданиада

, которые привлекут в Екатеринбург не только толпы туристов , но и федеральные деньги. С ЭКСПО-2025 не вышло , но появилось нечто новое и неизведанное. Екатеринбург получил Универсиаду–2023. Ждать осталось всего четыре года , поэтому власти региона стремительно подготовили план университетской деревни и презентовали его Владимиру Путину. Основные спортивные объекты разместятся в районе Новокольцовский.

Первым проектом , на который губернатор официально попросил деньги в рамках Универсиады стал медицинский центр , который необходим для помощи спортсменам во время соревнований. На его строительство потребуется 800 миллионов рублей. И об этом уже знает глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Осталось только ждать. Но официально все расходы уже посчитали: из федерального бюджета город должен получить 53 миллиона рублей. На эти деньги должны построить студенческий кампус , который перейдет к УрФУ после соревнований. После ЧМ–2018 губернатор продолжил мечтать о крупных проектахкоторые привлекут в Екатеринбург не только толпы туристовно и федеральные деньги. С ЭКСПО-2025 не вышлоно появилось нечто новое и неизведанное. Екатеринбург получил Универсиаду–2023. Ждать осталось всего четыре годапоэтому власти региона стремительно подготовили план университетской деревни и презентовали его Владимиру Путину. Основные спортивные объекты разместятся в районе Новокольцовский.

Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

Цифра 53 ( как и 800) заряжены энергетикой числа восемь. Позитивное значение — это упорство , смелость и великолепное деловое чутье. Кажется , губернатор знает , что делает.

Дни правления

Губернатора Куйвашева утвердили в должности губернатора Свердловской области 29 мая 2012 года. Если выбросить период , когда он руководил регионом в статусе исполняющего обязанности , то получится 2456 дней. По правилам нумерологии , мы должны сложить эти цифры и получить исходное — восьмерку ( 2+4+5+6=17 , 1+7=8).

Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ