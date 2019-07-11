Самые красивые лица «Иннопрома»: власть, бизнес и любовь
ЕТВ рассказывает, кого жители Екатеринбурга могут встретить только четыре дня в году.
Раз в год концентрация мужчин в строгих костюмах в Екатеринбурге резко увеличивается. Сначала они заполняют пространство вокруг, а затем и зеленые автобусы, которые везут их в павильоны ЭКСПО-центра. Вы спросите, зачем? Да чтобы они хоть одним глазком взглянули на промышленную выставку «Иннопром». Как сказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, «на выставках можно познакомиться и поговорить, чего все-таки пока нельзя сделать в интернете». Участники этому совету отлично следуют. ЕТВ собрал самые яркие лица «Иннопрома», чтобы вы знали, кого можно встретить в Екатеринбурге только четыре дня в году.
Во-первых, на просторах «Иннопрома» можно увидеть власть во всех ее проявлениях. В этом году промышленной выставке исполнилось десять лет. По такому случаю в Екатеринбург съехались первые лица государства. Главным мужчиной, который побывал на «Иннопроме», стал президент Владимир Путин. Он изучил стенды на второй день выставки, 9 июля. Побродить по площадке вместе с ним у вас бы не вышло, но почувствовать близость с властью — вполне бы получилось.
За день до этого события в Екатеринбург приехали министр промышленность РФ Денис Мантуров и главный гость прошлогодней выставки — вице-премьер Дмитрий Козак. Они быстро стали любимцами иностранных журналистов и приковывали к себе взгляды во время выступлений (они ведь еще и о природе волнуются, судя по разговорам на GMIS). Хотя это не удивительно: статные, с хитрецой в глазах. Сразу видно — власть, как она есть.
Гидом по выставке для высоких гостей стал губернатор Евгений Куйвашев. На мероприятиях выглядел очень деловым и сдержанным. О происходящем вокруг отчитывался в соцсетях: попросил екатеринбуржцев не обращать внимания на ограничения, связанные с обеспечением безопасности перзадента и рассказал, что воспользуется визитом главы государства, чтобы попросить совета. На заседаниях каждый день бывал и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский — философ и мечтатель у которого в запасе есть много удивительных историй. Он своему стилю не изменял.
Власть, конечно, может быть интересной. Но внимание ее представителей к стендам обычно ограничено в пространстве и времени. Другое дело — участники «Иннопрома», которые прибыли в Екатеринбург, чтобы поработать или показать себя (что для некоторых — одно и то же). В этом году в павильонах было представлено множество национальных экспозиций. Главная — у Турции. Но по кафельному полу курсировали не только представители этой страны, но и арабские шейхи, гости из африканских стран, американцы, европейцы. Поговорить с ними смогли бы не все, но никто же не запрещает полюбоваться.
Главный интерес к выставке все же проявляли представители российских компаний. Часть из них полностью отдалась работе: с серьезным видом они изучали многочисленные брошюры, подписывали «рамочные» соглашения и «висели» на телефоне. Зато для ценителем костюмов, галстуков и делового стиля в целом, на «Иннопроме» было безгарничное пространство для восхищения, удивления и подражания. Можно было, например, отследить тренды. Только посмотрите на пиджаки (а иногда и галстуки) «Иннопрома»…
Разнообразие в нарядах продемонстрировали и женщины «Иннопрома». В павильонах можно было встретить не только бизнес-вумен в необычных нарядах, но и морячек, стюардесс и даже инопланетянок. Были и совсем внеземные женщины-роботы и галограмы.
На самом деле, «Иннопром» — это маленькая жизнь. В ней есть место любви, дружбе и трудностям, которые обязательно нужно преодолеть. Так что оценивать выставку стоит не по красоте костюмов, а по эмоциям, которые дарит участникам то самое общение и экспозиции, которые позволяют на минутку заглянуть в будущее.
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