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За день до этого события в Екатеринбург приехали министр промышленность РФ Денис Мантуров и главный гость прошлогодней выставки — вице-премьер Дмитрий Козак. Они быстро стали любимцами иностранных журналистов и приковывали к себе взгляды во время выступлений ( они ведь еще и о природе волнуются , судя по разговорам на GMIS). Хотя это не удивительно: статные , с хитрецой в глазах. Сразу видно — власть , как она есть.





Гидом по выставке для высоких гостей стал губернатор Евгений Куйвашев. На мероприятиях выглядел очень деловым и сдержанным. О происходящем вокруг отчитывался в соцсетях: попросил екатеринбуржцев не обращать внимания на ограничения , связанные с обеспечением безопасности перзадента и рассказал , что воспользуется визитом главы государства , чтобы попросить совета. На заседаниях каждый день бывал и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский — философ и мечтатель у которого в запасе есть много удивительных историй. Он своему стилю не изменял.

Во-первыхна просторахИннопрома» можно увидеть власть во всех ее проявлениях. В этом году промышленной выставке исполнилось десять лет. По такому случаю в Екатеринбург съехались первые лица государства. Главным мужчинойкоторый побывал наИннопроме», стал президент Владимир Путин. Он изучил стенды на второй день выставки9 июля. Побродить по площадке вместе с ним у вас бы не вышлоно почувствовать близость с властью — вполне бы получилось.