А я вас знаю, мне смешно

Не знаю как за страну, но Екатеринбург сейчас переживает такие времена, когда любая уличная активность воспринимается невовлеченным в нее горожанами через призму параноидального недоверия. В лучшем случае считается, что это чей-то политический (или какой-то иной) пиар, а значит заведомо за деньги и поэтому фу-фу-фу. В худшем акция воспринимается как маргинальный, привычный, а от того рутинный и скучный демарш «Бабы Яги, которая вечно против, потому что отрабатывает печеньки Госдепа».

Такое отношение легко понять, потому что практически все городские сходки, шествия и митинги — это либо прогосударственный официоз, на который сгоняют студентов и бюджетников, либо заведомо протестные (бессмысленные и беспощадные как русский бунт) выходки оппозиции.

И вообще, городская медиаповестка последних полутора месяцев (главным образом из-за ситуации с проектом постройки храма Святой Екатерины на месте сквера у театра драмы) чуть ли не прямым текстом диктует: «Определяйся с кем ты! Прояви свою гражданскую позицию! Ты за храм или против? За сквер или за стройку?».

И от этого уже почти все горожане устали. Да так, что хочется сказать: «Я не хочу решать, за красных мне быть или за белых. Я хочу тусоваться!»

В общем, что делать тем, кто желает погулять по улицам, испытать чувство единения в потоке людей, радость первомая, но не стремится идти на официальную демонстрацию с протокольными, типографскими лозунгами? Кто брезгует «мараться о политоту?»

Что делать тем, кто жаждет творческого, художественного действия (или просто — подурачиться с друзьями)?

Как раз для этого и создается Монстрация. Она объединяет желающих выйти на улицы и переформировывает их потенциальную протестную активность (если таковая была) в мирное русло массовой прогулки по городу с шутками и смехом. То есть в карнавал, запрос на который в обществе есть и до сих пор не снят.

Конечно, остается фундаментальный вопрос: а зачем это?



Да ровно затем, зачем люди едут на природу, чтобы пожарить шашлыки, выпить-закусить, или отправляются на сплав.

Монстрация — безопасный выход из рутины, это разрушение черно-белого дискурса и выход из повседневности через смех и принятие многообразия мира (если умничать), это просто прикольно и весело (если по правде).

Потому что первое мая — это праздник.