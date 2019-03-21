Город и рифма. Ёбург или NY?
Поэты рифмуют улицы с площадями, формируя слепок места. Его душу. Но можете ли вы различить: где про крепость-завод, а где про «Большое Яблоко»?
Сегодня, 21 марта — всемирный День поэзии. Праздник читателей, а также тех, кто складывает слова в рифмы. Тех, кто в душе немного Вергилий. Проводник. Особенно, если его стихотворные строки — про пространство, про город, заархивированные на уровне эмоций.
Екатеринбургу везет. На поэтов. Его улицы, площади, дома и районы стали героями. Вошли в вечность. Им порою не хватает только одного — чтобы про них еще раз почитали.Поэтому в честь Дня поэзии редакция ЕТВ предлагает читателям проверить, насколько им близок Екатеринбург стихотворный. Для результата нужно определить (наугад или как получится), какой именно город описывается в каждой из 13 цитат.
Екатеринбург или Нью-Йорк?
А может, Рим, Питер или Москва?
Проверьте, насколько вам близки стихи о мегаполисах мира.
Итак, поехали!
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