Город и рифма. Ёбург или NY?

Сегодня, 21 марта — всемирный День поэзии. Праздник читателей, а также тех, кто складывает слова в рифмы. Тех, кто в душе немного Вергилий. Проводник. Особенно, если его стихотворные строки — про пространство, про город, заархивированные на уровне эмоций.

Екатеринбургу везет. На поэтов. Его улицы, площади, дома и районы стали героями. Вошли в вечность. Им порою не хватает только одного — чтобы про них еще раз почитали.

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Екатеринбург или Нью-Йорк?





А может , Рим , Питер или Москва?





, насколько вам близки стихи о мегаполисах мира.

Итак , поехали!

Проверьтенасколько вам близки стихи о мегаполисах мира.

Поэтому в честь Дня поэзии редакция ЕТВ предлагает читателям проверитьнасколько им близок Екатеринбург стихотворный. Для результата нужно определитьнаугад или как получится), какой именно город описывается в каждой из 13 цитат.