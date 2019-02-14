Телебузики
В начале марта в Екатеринбург приезжает одна из самых обсуждаемых девушек страны. Каждый ее пост в Instagram собирает тысячи комментариев, а новая песня становится темой для споров. Поклонники называют ее «дивой отечественного телевидения» и «королевой музыкальных чартов». Недоброжелатели — «выскочкой», «дурочкой без голоса и таланта». Но и те, и другие знают наизусть хотя бы пару ее песен, наматывают миллионы просмотров на YouTube и зачем-то крадут ее картонные фигуры из супермаркетов… В День всех влюбленных ЕТВ спросил у екатеринбургских фанатов певицы, за что они ее любят и в чем феномен Ольги Бузовой.
«Она не всегда попадает в ноты, зато старается»
Фото: предоставлено Владиславом Пересыпкиным
В прошлом году в свой день рождения я рванул в Москву на шоу Оли в «Крокус Сити Холл». Мама была категорически против, поэтому я скопил денег и уехал тайком. Оля долго готовила к шоу фанатов в Instagram. Москву завалили рекламой. Я познакомился с другими поклонниками Оли, и мы вместе гуляли по городу. Это самое невероятное событие в жизни.
У Оли искренние тексты, это цепляет. Она поет о разбитой любви и неудавшихся отношениях. Думаю, поэтому Оля так популярна среди 15-летних. В песне «Wi-Fi» есть такие слова: «Если хочешь — давай, себя на всех раздавай // Если ты не мужчина, а Wi-Fi». Отношения между подростками длятся недолго. Эта песня как раз об этом, поэтому она так нравится девушкам.
Ребята в школе говорят: «Как ты слушаешь Бузову? Что ты в ней нашел?!» Я пытался их переубедить, скидывал треки Оли, но потом понял, что это бессмысленно. Стараюсь не обращать внимания на шутки и подколы. Делаю и слушаю, что нравится. Да, у Оли не такой хороший вокал, она не всегда попадает в ноты, зато старается. Не поет под фонограмму, как тот же Филипп Киркоров, а чередует автотюн и живое исполнение. За два года занятий она смогла развить свой голос. Теперь Оля готова представить Россию на «Евровидении».
В мире много зла. Поэтому такие люди, как Оля Бузова, нужны. Она поддерживает семью, покупает дорогие подарки подругам. Слышал, однажды поклонница попросила купить ей корову, и Оля помогла.
«Она — напоминание о том, что нельзя зависеть от мужчин»
Фото: предоставлено Дианой Харисовой
После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Оля не сломалась, не бегала за ним и не умоляла вернуться. Муж выгнал ее из квартиры, забрал машину, отнял дом, который они строили на общие деньги, но она не опустила руки и доказала, что трагедия — это толчок к большему. Оля живое напоминание о том, что нельзя зависеть от мужчины. Брак развалится в любой момент, и девушка останется одна в этом мире. Поэтому женщина не должна быть домохозяйкой. Нужно строить карьеру и быть независимой.
Мой любимый трек — «WiFi». Оля поет, что не страдает из-за того, что ее бросили. Объясняет, что если мужчина изменил, он будет делать это и дальше. Любви тут нет и быть не может. Такой мужчина не нужен. В «Хит параде» она говорит, что парни стали похожи на девчонок. Хотят, чтобы за ними бегали и что-то доказывали. Но именно девушке дано выбирать. Если девушка решила не быть с мужчиной, он может не мечтать и не писать ей.
Впервые я побывала на концерте Оли в прошлом году. С тех пор у меня нет желания ходить на выступления других звезд. То, что происходит во время шоу, не передать словами. Оле удается достигнуть единства с фанатами. Она общается с ними на равных. Называет «мои люди» и ведет себя открыто.
У Оли много хейтеров, ее музыку называют «попсой» и пишут негативные комментарии. Думаю, что это из-за зависти. Не более того. Люди пытаются напомнить о себе. Используют фамилию «Бузова», снимают о ней ролики на YouTube. Но на деле ничего из себя не представляют, сказать им нечего. Остается только зарабатывать просмотры, используя самое популярное имя и фамилию России — Ольга Бузова.
Оля не «результат грамотного пиара», она была известна до карьеры певицы. Люди сами тянулись к ней. Поклонникам Оли нравится, что она добилась всего сама, что она работает день и ночь. Другие звезды тоже не раз отмечали ее работоспособность. Оля излучает энергию, которой нет ни у одной певицы на нашей эстраде. Другим остается только завидовать, говорить гадости и мечтать о такой же популярности.
«Она не пытается выглядеть лучше, чем есть»
Фото: предоставлено Миланой Лапиной
Оля — мой кумир. В ней мне нравится искренность. Она не пытается выглядеть лучше, чем есть. Олю никто не двигает, она добивается всего сама. О своем пути Оля рассказала в книге «Цена счастья». Там есть такая сцена. На кастинге ей сказали очень грубые слова: «Девушка, вы вообще в зеркало себя видели?!» Кого-то это бы сломало, но не Олю.
Хейтеры завидуют Оле, потому что она добилась успеха, ее музыка взрывает чарты. Она всегда первая. На самом деле хейтеры сами делают Олю популярной. Пишут сотни комментариев под постами и поднимают записи. Она же на этом деньги зарабатывает.
Меня восхищает, как много она трудится. Зарабатывать Оля начала в юном возрасте. В 13 лет подрабатывала в детском лагере вожатой, в 15 устроилась в модельное агентство. Она мой мотиватор. Благодаря ей я задумалась о том, чтобы стать актрисой.
Режиссер: Serghey Grey
Если бы я встретила Олю, то сказала БЫ, что она молодец. Пусть никого не слушает и идет дальше. После этого я бы разревелась и просто обнималась с ней.
«Она спит по три часа в день и работает на износ»
Фото: предоставлено Владом Сипачевым
Меня вдохновляет трудолюбие Оли. По сториз в Instagram видно, что она спит по три часа в день и работает на износ. Если заболевает, то ставит себе капельницы, чтобы уже на следующий день вернуться к работе. На съемках выкладывается по-максимуму, затем едет на запись песен. Иногда не успевает поесть. Как-то после выступления на «Муз ТВ» Оля отправилась на лобное место в «Дом-2» в концертном платье. Времени, чтобы переодеться, у нее не было. Об этом она рассказывала в Instagram.
Мы с друзьями ездили на сольный концерт Оли в Ижевск. В зале был поклонник, который путешествовал за ней по городам. Он стоял в первом ряду, Оля протянула ему микрофон. Парень попросил разрешения подняться на сцену, обнял ее и поцеловал. Звезды не дают к себе прикасаться, но Оля была не против. Сомневаюсь, что это подстава. Позже я нашел фаната в Instagram. Он эмоционально рассказывал об этом случае.
На концерте в Тюмени мы пытались устроить фан-встречу, но администратор Оли сказал, что это невозможно. У Оли нет фан-клуба, потому что она и так популярна. Ей не нужна поддержка. Иногда фанаты объединяются в небольшие группы по десять человек, но чаще каждый сам по себе. По опыту могу сказать, что это, скорее, исключение. Я организовал официальный фан-клуб Нюши в Екатеринбурге. Теперь всегда, когда Нюша приезжает в город, мы без проблем общаемся с ней и делаем фото.
Видео: Mag Film Moscow
Олю слушают не только подростки. На бесплатном концерте я видел и тридцатилетних, и пожилых людей. Люди видят Олю по телевизору, приходят на ее выступление и думают: «Ого, да она еще и поет!» Они могут не знать, как ее зовут, но знают текст песен. Даже те, кто пишет про Олю плохие отзывы, приходят на ее концерты, чтобы увидеть в живую.
Фото: Instagram Ольги Бузовой