Телебузики В День святого Валентина екатеринбургские поклонники признаются Ольге Бузовой в любви и объясняют, в чем секрет ее фантастического успеха. Авторы: Ирина Варкентин

В начале марта в Екатеринбург приезжает одна из самых обсуждаемых девушек страны. Каждый ее пост в Instagram собирает тысячи комментариев, а новая песня становится темой для споров. Поклонники называют ее «дивой отечественного телевидения» и «королевой музыкальных чартов». Недоброжелатели — «выскочкой», «дурочкой без голоса и таланта». Но и те, и другие знают наизусть хотя бы пару ее песен, наматывают миллионы просмотров на YouTube и зачем-то крадут ее картонные фигуры из супермаркетов… В День всех влюбленных ЕТВ спросил у екатеринбургских фанатов певицы, за что они ее любят и в чем феномен Ольги Бузовой.



Владислав Пересыпкин , школьник « Она не всегда попадает в ноты , зато старается»

Фото: предоставлено Владиславом Пересыпкиным

Я основал фан-клуб Ольги Бузовой , он пока единственный в Екатеринбурге. В нем восемь человек. Мы общаемся и вместе ходим на концерты Оли. Иногда собираемся в центре , включаем ее песни и гуляем по городу с колонкой. Окружающие считают нас сумасшедшими. По их лицам видно , что им это не нравится. Мы не обращаем внимания. Снимаем видео , выкладываем его в сториз группы фан-клуба в Instagram. Недавно сняли ролик для флешмоба « Танцуй под Бузову», который развирусился в начале января.



В прошлом году в свой день рождения я рванул в Москву на шоу Оли в « Крокус Сити Холл». Мама была категорически против , поэтому я скопил денег и уехал тайком. Оля долго готовила к шоу фанатов в Instagram. Москву завалили рекламой. Я познакомился с другими поклонниками Оли , и мы вместе гуляли по городу. Это самое невероятное событие в жизни.



« Дома-2», но тогда внимания на нее не обращал. Увлекся , когда она стала выпускать песни. В голове заела « Хит парад» ( «Ты не попал в „ Хит-парад“ моих мыслей // Не присылай больше мне свои письма»). Альбом « Под звуки поцелуев» играл в наушниках 24/7. В прошлом году песня « Миру нужен чемпион» помогла мне сдать экзамены. У Оли искренние тексты, это цепляет. Она поет о разбитой любви и неудавшихся отношениях. Думаю, поэтому Оля так популярна среди 15-летних. В песне «Wi-Fi» есть такие слова: «Если хочешь — давай, себя на всех раздавай // Если ты не мужчина, а Wi-Fi». Отношения между подростками длятся недолго. Эта песня как раз об этом, поэтому она так нравится девушкам.



Ребята в школе говорят: «Как ты слушаешь Бузову? Что ты в ней нашел?!» Я пытался их переубедить, скидывал треки Оли, но потом понял, что это бессмысленно. Стараюсь не обращать внимания на шутки и подколы. Делаю и слушаю, что нравится. Да, у Оли не такой хороший вокал, она не всегда попадает в ноты, зато старается. Не поет под фонограмму, как тот же Филипп Киркоров, а чередует автотюн и живое исполнение. За два года занятий она смогла развить свой голос. Теперь Оля готова представить Россию на «Евровидении».



В мире много зла. Поэтому такие люди, как Оля Бузова, нужны. Она поддерживает семью, покупает дорогие подарки подругам. Слышал, однажды поклонница попросила купить ей корову, и Оля помогла. Я знаю Олю со временДома-2», но тогда внимания на нее не обращал. Увлексякогда она стала выпускать песни. В голове заелаХит парад»»). АльбомПод звуки поцелуев» играл в наушниках 24/7. В прошлом году песняМиру нужен чемпион» помогла мне сдать экзамены.

Диана Харисова , студентка « Она — напоминание о том , что нельзя зависеть от мужчин»

Фото: предоставлено Дианой Харисовой

Я слежу за творчеством Ольги Бузовой со времен « Дома-2», когда она участвовала в шоу. Помню , как приходила после школы , включала телевизор и рисовала Олю. Потом стала слушать ее песни. Мне нравится , что у нее нет банальщины , как у других артистов. Оля подает пример другим женщинам. Учит быть сильными и независимыми. Оля самая яркая женщина на российской эстраде.



После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Оля не сломалась , не бегала за ним и не умоляла вернуться. Муж выгнал ее из квартиры , забрал машину , отнял дом , который они строили на общие деньги , но она не опустила руки и доказала , что трагедия — это толчок к большему. Оля живое напоминание о том , что нельзя зависеть от мужчины. Брак развалится в любой момент , и девушка останется одна в этом мире. Поэтому женщина не должна быть домохозяйкой. Нужно строить карьеру и быть независимой.



Мой любимый трек — « WiFi». Оля поет , что не страдает из-за того , что ее бросили. Объясняет , что если мужчина изменил , он будет делать это и дальше. Любви тут нет и быть не может. Такой мужчина не нужен. В « Хит параде» она говорит , что парни стали похожи на девчонок. Хотят , чтобы за ними бегали и что-то доказывали. Но именно девушке дано выбирать. Если девушка решила не быть с мужчиной , он может не мечтать и не писать ей.



Впервые я побывала на концерте Оли в прошлом году. С тех пор у меня нет желания ходить на выступления других звезд. То, что происходит во время шоу, не передать словами. Оле удается достигнуть единства с фанатами. Она общается с ними на равных. Называет «мои люди» и ведет себя открыто.



У Оли много хейтеров, ее музыку называют «попсой» и пишут негативные комментарии. Думаю, что это из-за зависти. Не более того. Люди пытаются напомнить о себе. Используют фамилию «Бузова», снимают о ней ролики на YouTube. Но на деле ничего из себя не представляют, сказать им нечего. Остается только зарабатывать просмотры, используя самое популярное имя и фамилию России — Ольга Бузова.



Оля не «результат грамотного пиара», она была известна до карьеры певицы. Люди сами тянулись к ней. Поклонникам Оли нравится, что она добилась всего сама, что она работает день и ночь. Другие звезды тоже не раз отмечали ее работоспособность. Оля излучает энергию, которой нет ни у одной певицы на нашей эстраде. Другим остается только завидовать, говорить гадости и мечтать о такой же популярности.



Милана Лапина , школьница « Она не пытается выглядеть лучше , чем есть»

Фото: предоставлено Миланой Лапиной

Из-за любви к Оле от меня отвернулись друзья. Подруги говорили: « Бузова? Серьезно?!» и перестали со мной общаться. Решили , что я « испорчена Бузовой». Было обидно. Песни Оли помогли это пережить. Думаю , друзья , которые не принимают меня такой , какая я есть , мне не нужны.



Оля — мой кумир. В ней мне нравится искренность. Она не пытается выглядеть лучше , чем есть. Олю никто не двигает , она добивается всего сама. О своем пути Оля рассказала в книге « Цена счастья». Там есть такая сцена. На кастинге ей сказали очень грубые слова: « Девушка , вы вообще в зеркало себя видели?!» Кого-то это бы сломало , но не Олю.



Хейтеры завидуют Оле, потому что она добилась успеха, ее музыка взрывает чарты. Она всегда первая. На самом деле хейтеры сами делают Олю популярной. Пишут сотни комментариев под постами и поднимают записи. Она же на этом деньги зарабатывает.



Меня восхищает, как много она трудится. Зарабатывать Оля начала в юном возрасте. В 13 лет подрабатывала в детском лагере вожатой, в 15 устроилась в модельное агентство. Она мой мотиватор. Благодаря ей я задумалась о том, чтобы стать актрисой.



Ольга Бузова « Принимай меня» Режиссер: Serghey Grey



Я веду фан-аккаунт Ольги Бузовой в Instagram. Отправляю сообщения Оле в личку , комментирую записи. Когда она ответила в первый раз , я испытала шок. Это были сильные эмоции , из глаз текли слезы. Она отправила сердечки.



Если бы я встретила Олю , то сказала БЫ , что она молодец. Пусть никого не слушает и идет дальше. После этого я бы разревелась и просто обнималась с ней.

Влад Сипачев , менеджер « Она спит по три часа в день и работает на износ»

Фото: предоставлено Владом Сипачевым

Больше всего у Оли мне нравится музыка , биты. В тексты песен я не вслушиваюсь. Они простые и сами западают в голову. Стоит раз услышать в Instagram и напеваешь еще неделю. Оле удается легко преподносить музыку. По-глупому. Поэтому люди считают ее дурочкой. На самом деле это не так. Оля закончила университет с красным дипломом , у нее хорошая речь. Думаю , она специально делает акцент на « блондинке», чтобы над ней стебались. Черный пиар тоже пиар. Чересчур умные певицы не интересны.



Меня вдохновляет трудолюбие Оли. По сториз в Instagram видно , что она спит по три часа в день и работает на износ. Если заболевает , то ставит себе капельницы , чтобы уже на следующий день вернуться к работе. На съемках выкладывается по-максимуму , затем едет на запись песен. Иногда не успевает поесть. Как-то после выступления на « Муз ТВ» Оля отправилась на лобное место в « Дом-2» в концертном платье. Времени , чтобы переодеться , у нее не было. Об этом она рассказывала в Instagram.



Мы с друзьями ездили на сольный концерт Оли в Ижевск. В зале был поклонник, который путешествовал за ней по городам. Он стоял в первом ряду, Оля протянула ему микрофон. Парень попросил разрешения подняться на сцену, обнял ее и поцеловал. Звезды не дают к себе прикасаться, но Оля была не против. Сомневаюсь, что это подстава. Позже я нашел фаната в Instagram. Он эмоционально рассказывал об этом случае.



На концерте в Тюмени мы пытались устроить фан-встречу, но администратор Оли сказал, что это невозможно. У Оли нет фан-клуба, потому что она и так популярна. Ей не нужна поддержка. Иногда фанаты объединяются в небольшие группы по десять человек, но чаще каждый сам по себе. По опыту могу сказать, что это, скорее, исключение. Я организовал официальный фан-клуб Нюши в Екатеринбурге. Теперь всегда, когда Нюша приезжает в город, мы без проблем общаемся с ней и делаем фото.



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