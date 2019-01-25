Еда с окраин

Спальные районы города редко славятся чем-то оригинальным. Обычно это пекарни, кофейни или франшизные истории. В Академическом подобных домашних заведений становится все больше. Во дворах на Чкалова есть заведение, направленность кухни которого сложно опознать по названию и еще сложней идентифицировать на месте.

Минималистичный прованский интерьер с желтыми тонами, мягкими диванами и деревянными столами. Есть детская зона, по телевизору крутят телеканалы с фильмами. Несколько семейных пар неторопливо обедают, глядя то на экран, то в окно. Один за другим заходят люди, которые забирают заказы с собой.

Меню вводит в замешательство — на одной странице азиатские блюда, на следующей пасты и пицца, далее грузинский хачапури и стейки. Такое разнообразие обычно сказывается на качестве блюд, но как порой приятно заблуждаться.