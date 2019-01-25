Еда с окраин
«Мама Чоли»
Спальные районы города редко славятся чем-то оригинальным. Обычно это пекарни, кофейни или франшизные истории. В Академическом подобных домашних заведений становится все больше. Во дворах на Чкалова есть заведение, направленность кухни которого сложно опознать по названию и еще сложней идентифицировать на месте.
Минималистичный прованский интерьер с желтыми тонами, мягкими диванами и деревянными столами. Есть детская зона, по телевизору крутят телеканалы с фильмами. Несколько семейных пар неторопливо обедают, глядя то на экран, то в окно. Один за другим заходят люди, которые забирают заказы с собой.
Меню вводит в замешательство — на одной странице азиатские блюда, на следующей пасты и пицца, далее грузинский хачапури и стейки. Такое разнообразие обычно сказывается на качестве блюд, но как порой приятно заблуждаться.
Хачапури красивый, с ярким желтком и парой кубиков сливочного масла. Тесто по текстуре похоже на своего собрата из пиццы, но идеально по толщине. Много сыра, который больше похож на моцареллу, чем на сулугуни. Но когда доедаешь последний кусочек, ничего кроме удовольствия не испытываешь.
Паста прекрасна по текстуре, но курице не хватает соли и специй. Овощи выглядят насыщенней и нарядней на ее фоне. Тертый пармезан, который приносят при подаче, идеально дополняет блюдо.
Суп Фо радует своей огромной порцией и подачей — в дополнение к нему идет сухой красный перец и лайм. Бульон наваристый, говядина нежная, лапша и овощи долго не заканчиваются. Под конец тарелки понимаешь, что сил больше нет, а испарина на лбу говорит о правильной остроте Фо.
«Матильда»
Найти нефабричные десерты и нетипичную пекарню за пределами центра города достаточно сложно. На Ботанике есть кафе-пекарня «Матильда», где можно не только съесть что-нибудь крафтовое сладкое, но и полноценно позавтракать или отобедать. Несмотря на воздушный и кремово-розовый интерьер, в меню кроме десертов и завтраков есть мясо, пасты и салаты. Такое обилие блюд не спасает от залипания за местные десерты на прилавках. Дениши, слойки, круассаны, медовик, морковный торт, эстерхази, десяток эклеров и три вида тарталеток.
Есть детская зона, мягкие диванчики и маленькие столики на двоих. В обед здесь достаточно много людей, но место найти можно.
Завсегдатаи советовали мне эклер с соленой карамелью, а внутренний сладкоежка подсказывал взять тарталетку Nuts. Кофейным водоразделом стал американо.
Песочная основа тарталетки плотная и рассыпчатая. Над ней ровным слоем возвышается карамель под шапкой из пиков взбитых сливок. Трио из карамелизованного фундука и шоколадной монеты добавляют десерту текстуры. Чувство будто бы ешь песочное печенье, заедая его шоколадкой Nuts или конфетами Toffifee. Эклер снаружи не удивляет убранством — шоколадная глазурь и несколько декоративных шариков, а тесто прохладное. Вся магия хранится внутри — густой, плотный, яркий карамельный крем с солоноватым послевкусием. Много, сладко, хочется еще. Американо не удивил, но выполнил свою роль некого буя, разделив тарталетку и эклер.
«Китайская кухня»
Электронные карты называют это место «Чайный дом по-восточному», но вывеска помимо этого гласит «Китайская кухня». Сколько себя помню, здесь всегда были красные бумажные фонарики и ощущение, будто бы ты попал в чайна-таун почти в центре Екатеринбурга. Мой отец ездил сюда на деловые встречи в начале нулевых, а я ждал его в машине и был восхищен китайским колоритом фасада.
До местной кухни я впервые добрался чуть больше года назад и это был дневной безлимит со шведским столом за 200 рублей. Сейчас концепция изменилась и с 12:00 до 17:00 здесь бизнес-ланчи за 210 рублей. На каждый день свой набор блюд, но можно выбрать между китайским с его восточным колоритом и соусами, или русским с оливье, рассольниками и прочими славянскими яствами.
Попадаю в среду на вот такой набор: салат с фунчозой, суп с фрикадельками, курица в кляре с кисло-сладким соусом и рис с яйцом.
В ожидание оглядываюсь по сторонам. Интерьер минималистичный, с легким китайским флером, вертикальными водопадами за стеклом и большим аквариумом в середине зала. Через пять-шесть минут мне разом приносят всю еду, а пустых столиков вокруг почти не остается.
Фунчозы в салате почти не видно, но порция большая, капуста хрустящая, а морковные и огуречные проблески вносят вкусовое разнообразие. Суп ароматный, с пятеркой куриных фрикаделек и большой водорослью, от которой при варке бульон приобрел кисельную текстуру, что идет только на пользу. Горячее с гарниром вызвало самый большой интерес. Тонкий кляр на курице, легко жуется, кисло-сладкий соус насыщенный, а вместе с мягким рисом, в котором можно найти вкрапления яичного скрамбла — вдвойне вкусней.
Размер местного бизнес-ланча может вас прибить к стулу и не пустить потом на работу. Не идеально, но разнообразно и достаточно вкусно. Из напитков еще предложили зеленый или черный пакетированный чай, но на него у меня уже не хватило сил. Если вы не фанат азиатской гастрономии, то всегда можно вспомнить о славянской альтернативе на обратной стороне меню.
«Ситора»
Центр Екатеринбурга в последнее время продолжает делать акцент на кофейнях, бургерных, пиццериях и других заведениях универсального и современного формата. Именно поэтому в 2019 году, заведение с кавказской кухней на пересечении Попова и Вайнера в лучших традициях девяностых, удивляет своей локацией и интригует содержанием. Многие старожилы помнят это место как «Урарту», а некоторые даже называли его «Уретра». Несмотря на ребрендинг под «Ситору», содержание и декорации остались прежними.
Имитация кирпичной кладки на стенах, деревянные перегородки и вкрапления, длинные вычурные скатерти и потертые металлические стулья. В колонках местные радиостанции чередуются с восточными мотивами, а заламинированное меню похоже на гастрономический талмуд.
Здесь манты соседствуют с хинкали и пельменями, шашлыки со стейком из семги, а шурпа и лагман с сырным супом. Ассортимент огромный, есть даже фирменное блюдо с говядиной, курицей, грибами и бананами (!). Но чтобы составить мнение, попробуем кавказскую классику — люля-кебаб из говядины и хачапури по-аджарски.
Грузинская горячая сырная амброзия на деле оказывается лже-хачапури. Тесто прекрасное — горячий хрустящий лаваш в форме лодочки. А вот остальное содержимое удивляет. Сыр есть только по краям и это точно не сулугуни. Тягучий, совершенно несоленый. В самом центре два яйца с желтком и белком, которые покрылись легкой пеленой запекания снаружи. Под ними пустота и даже ни намека на сыр.
Люля прекрасны — сочные, поджаристые снаружи, с овощами, луком и жидковатым томатным соусом. Прохладный тархун к ним на мгновение отправляет меня мысленно в летнее кафе где-то под Анапой.
Избегайте теста, берите мясо, и «Ситора» ответит вам взаимностью в любое время дня.