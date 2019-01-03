Превращение в Снегурочку

Чтобы стать настоящей Снегурочкой, надо думать как Снегурочка и нарисовать себе лицо, как у Снегурочки. За последним идем к редакционному визажисту Ирочке — она уже в предновогоднем ступоре от моих запросов.

— Что же ты раньше не сказала, я бы блестки принесла. Вот как, по-твоему, должна выглядеть Снегурочка? Да еще и в шапке без кос!

— Как минимум с тенями из подземного перехода, — пытаюсь отшутиться я.

— У меня как раз такие завалялись, все забываю выбросить!

И тут как в сказке Ирочка достает народные голубые тени марки, знакомой барышням чуть ли не с советских времен. Мы не прогадали, Снегурочка — как только с детсада, и даже больше — с далекого Устюга.

