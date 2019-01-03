Превращение в Снегурочку
В конце декабря традиционно возникает мысль: «Боже, ну никакого новогоднего настроения!» В этот раз побороть в себе внутреннего нытика я решила кардинально: надела костюм Снегурочки и отправилась к детям. Деда Мороза для компании найти не составило труда — первый же признался, что любит авантюры, и выделил под нашу пусть добрую, но рискованную в сезон новогоднего чёса идею целый вечер.
Часть первая. Собирательная
Чтобы стать настоящей Снегурочкой, надо думать как Снегурочка и нарисовать себе лицо, как у Снегурочки. За последним идем к редакционному визажисту Ирочке — она уже в предновогоднем ступоре от моих запросов.
— Что же ты раньше не сказала, я бы блестки принесла. Вот как, по-твоему, должна выглядеть Снегурочка? Да еще и в шапке без кос!
— Как минимум с тенями из подземного перехода, — пытаюсь отшутиться я.
— У меня как раз такие завалялись, все забываю выбросить!
И тут как в сказке Ирочка достает народные голубые тени марки, знакомой барышням чуть ли не с советских времен. Мы не прогадали, Снегурочка — как только с детсада, и даже больше — с далекого Устюга.
Пока наш Дед Мороз вмерзает в пробку на Челюскинцев, пытаюсь вспомнить хоть какие-то праздничные стишки:
«С вьюгой, снегом к нам сама
В декабре пришла…»
Да нет, они же не тупые.
«Зимой греет,
Весной тлеет,
Летом умирает,
Осенью оживает».
Вот это уже хорошо. Лично я люблю творчество про смерть с детства. Пытаюсь заучить — тщетно. Наконец, приезжает Дед Мороз, суетливо переодевается. Коллеги решают воспользоваться моментом и фоткаются с нами. За неимением чего-то подарочного делаем вид, что дарим бутылку лимончеллы, оставшейся от предыдущего редактора.
Без белоснежных кос под шапкой чувствую себя какой-то недоснегуренной. Но деваться некуда: детишки ждут, а значит, нам пора трогаться в новогодний вояж.
Поехали!
Точнее, встали: город намертво торчит в традиционной зимней пробке. В пути мой Дед рассказывает, что большая часть времени уходит именно на дорогу. Кстати, нашего героя зовут Никита Дидковский — молодой парень с поставленным бархатным баском. Никита работает в нескольких театрах, начиная от Камерного, заканчивая детскими театральными студиями. Дедморозит Никита уже 10 лет: говорит, что начал, когда закончил ЕГТИ.
— Платят по-разному: если договариваемся с семьей заранее, то тысяча рублей, если ближе к делу — уже побольше. Но если предстоит ехать в какой-нибудь Карасьеозерский, то о-хо-хо (басит голосом Деда Мороза). Там такие подарки — диву даешься.
Мы уже подъезжаем к первому дому. Никите приходится переодеваться прямо на улице: халат слишком длинный, в машине он бы его быстро запачкал.
На улице адский мороз. Быстренько решаем, что я захожу первая, заставляю детей горланить «де-душ-ка мо-роз!», а там уже и он подоспеет.
— Внученька, а что ты говорить-то у меня будешь? — внезапно вспоминает Дед.
Понимаю, что все эпические стихи-прибаутки с сайтов я забыла. Начинаем экспромт.
— Не видели ли вы моего дедушку, ребятки? А как он выглядит? Наверное, на нем большой зеленый колпак, на лице — розовые усы?
Открывается дверь, из-за нее высовываются два ангельских личика. Девчушки начинают горланить: «Мама! Мы видели! Там Дед Мороз!» Девочки пинают дверь с ноги, но их мама — Анастасия — продолжает героически сдерживать ее спиной. «Ай, да молодец!» — шепотом подбадривает меня Дед…
Квартира первая: Отрицание
«О, боже, мама, Снегурочка — дальтоник!» Десятилетней Катерине мои расспросы кажутся нелепыми. Всем видом девочка показывает свою зрелость и осведомленность в новогодних делах. Понимаю, что мой театральный провал случился в первой же квартире, но отступать некуда. Хотя бы ради пятилетней Маргариты, пока еще поддерживающей эту движуху.
Кое-как хором вызываем Деда Мороза, но меня внезапно окатывает волна страха: я в квартире, а вдруг он кинул меня и уехал? Что я тогда буду делать? «Кажется, детишки, я запоминала загадку про смерть. Ах да, она у меня в валенке!» — прокручиваю в одну секунду все, даже самые бредовые варианты. В эту же секунду из-за двери звучит крик спасения: «О-хо-хо, а где же это у нас детишки?»
Девчонки прячутся, а я вспоминаю свое детство: каких же усилий тогда строило родителям достать меня из-под софы, чтобы Дед подарил подарок?
В дело вступает мой профессиональный напарник: стучит посохом, читает стихи и правдоподобно охает, когда у него якобы прихватывает спину. Я стою в углу и улыбаюсь. Чувство, будто я в этом белом пальтишичке, в валеночках и шапочке не Снегурочка вовсе, а финалистка «Мисс Якутии — 2016». Мои мысли ударом по рукам прерывает Дед Мороз: «Все, Снегурочка, ты заморожена».
Девчушки получают свои подарки, Дедушка просит их вести себя хорошо в новом году. Встаем на общее фото. Чтобы все получились с улыбками, хором говорим: «Интернет».
Уже в машине говорим о взрослеющих детях, Никита признается: «Есть у меня один мальчик, Катин ровесник. Он так во все это верит, с выражением стихи читает. Я года три к нему уже хожу. Мама мне заранее все говорит: где он что натворил, я щеголяю фактами. Но он так пристально смотрит на меня, я не понимаю, верит он или нет». Начинаем думать, а что будет, если эта история будет продолжаться еще много-много лет: представляешь, говорю я Никите, ты уже такой приходишь к сорокалетнему мужику, а перед этим советуешься не с мамой, а с его бухгалтером, и говоришь ему: «А кто это у нас тут зарплату в белых конвертиках выдает?»
Квартира вторая: спасение
На пороге начинаю со своего стандартного «дальтонического» шоу, но из-за двери на этот раз на меня смотрят с удивлением и даже восхищением. Самир — ему почти три года — видит Снегурочку впервые. Его брату Теймуру девять, но он неподдельно удивлен. Мальчик в подробностях описывает, как выглядит наш дедушка, затем мы хором зовем Мороза. Но на наши крики из соседней комнаты выходят бабушки. Кажется, что старики радуются Деду Морозу больше, чем дети. Наверное, это то, чего у них просто не было в детстве, и они рады, что у их правнуков это есть. Например, моя бабушка лет в 40 купила себе куклу, потому что в детстве у нее этой куклы попросту не было.
Теймур оказывается благодарным слушателем, отгадывателем и чтецом «Попрыгуньи стрекозы». Никаких сомнений он тактично не высказывает, подозрительно не смотрит и даже считает до десяти на японском языке.
Прокатываем с напарником программу: игры и загадки, дарение подарков. На совместном фото говорим: «Сосиска в тесте».
На выходе из подъезда встречаем двух мужиков, они почему-то удивляются нам. «Нифига себе, сходили покурить. Вроде еще даже не выпили…»
Квартира третья: пацаны вообще ребята
Дедушка отыгрывает все свои конкурсы. Ловит, замораживает, водит посохом по полу, от возбуждения парни запрыгивают на шкафы и нарезают круги чуть ли не по потолку. Родители то и дело говорят всем по очереди: «Успокойся». Дело до ходит до стихов: Дед Мороз путает близнецов Кирилла и Максима и просит последнего прочитать стих второй раз. Брат, смеясь, показывает на соседа. На общем фото говорим «С днем рождения, Новый год!»
Квартира четвертая: «Уля, доченька, я не одна»
Грех не воспользоваться служебным положением и не заехать в наряде Снегурочки к себе домой. Тем более, что кроме дочери меня ждут мама, бабушка и дедушка. Вспоминаю, как накануне я рассказывала Уленьке о своей идее. «Мама, ты же спалишься», — ответил мне ребенок.
На входе моя мама обескураживает Деда Мороза тем, что сама дарит ему подарок, попутно рассказывая о желаниях нашего самого младшего члена семьи. «Уля тут написала тебе, что хочет котеночка. Очень мы надеемся, что игрушечного!» Дочь тем временем разглядывает мой костюм и просит померить муфту. Тут же к делу подключается мой напарник: «А где у нас тут детишки?» — Никита снова в образе и требует от несовершеннолетней стихи.
Я слежу за реакцией семьи: мама, бабушка и дедушка в неком шоке и одновременно трепете, у Ульки от неожиданности пропадает дар речи. Впрочем, она тут же приходит в себя и уже поет Деду про «дискотеку-серпантин». «Ульяна, я получил от тебя письмо и подарок. Помню, ты хочешь котенка. Я над этим работаю — Дед пристально смотрит на меня — Да-да! Я работаю над этим, Уленька».
Мама всегда говорила мне: «Сашенька, всеми возможными способами нужно добиваться, чтобы ребенок верил в Деда Мороза как можно дольше». Поэтому, вырастая и переставая верить в новогодних героев самому, нужно непременно залезать в их костюмы, чтобы растягивать предвкушение и радость праздника уже своим детям.
— Какой чудесный был денек, мамочка. Самый лучший! — перед сном сказала мне дочь. — Только я так и не поняла, кто это с тобой был?
Кстати, ни у кого нет котенка?
Отдельное и огромное спасибо редакция выражает нашему Дедушке Морозу — Никите Дидковскому!