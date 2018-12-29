Отлить в граните
Директор ЦПКиО Роман Шадрин в этом году проявил себя как настоящий массовик-затейник. Он придумал памятник в виде огромного пельменя на тарелке (правда, потом обиделся на его критику), смастерил табуретку и даже написал стихи. Генерал рассказал, что увлекся русской поэзией еще в третьем классе. Его работы тогда были навеяны творчеством Федора Тютчева. Совсем оставить тему любви к природе он не смог, но добавил к ним немного социальных проблем (критику коллектива ЦПКиО). Самые жизненные стихи вошли в сборник Романа Шадрина «Избранное. Про парк Маяковского»:
Вьются над парком «вороны» черные,
В злобе бессильной плюют в Интернет.
Но наш коллектив, духом и правдою сильный,
На все враки плюнув, вперед идет!
Пишите, «писаки», гадости разные,
Антипиар нам тоже в зачет!
Я знаю, основной части граждан парк наш нравится,
Вот поэтому он не умрет!
Мы развиваемся, пусть не так быстро, как хочется.....
Еще один депутат гордумы Екатеринбурга, Александр Колесников, прослыл человеком, который не на шутку взъелся на журналистов. Сначала в 2016 году он мешал вести съемку оператору ОТВ (мы приводили пять новостей, героем которых стал депутат), а осенью этого года рассказал всем об истинной сущности работников СМИ. Он решил, что журналисты, как рабы в Африке, должны работать на хозяев, иными словами, на власть. И даже доплачивать депутатам за инфоповоды. Но больше всего корреспондентов обидело это: