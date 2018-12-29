Отлить в граните

ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Авторы:Мария ВойнаковаАрина Осипова
Собачий год запомнится не только событиями, которыми ЕТВ уже делился с читателями, но и яркими высказываниями. Оказалось, екатеринбуржцы пишут и говорят не хуже Пушкина, и давно метят на место «солнца русской поэзии». Но если Александр Сергеевич запомнился нам проникновенными стихами, которые вызывали восторг, то эти люди запали в душу благодаря комедиям, над которыми все смеялись. Мы решили разрядить напряженную атмосферу предпраздничных дней и вспомнить лучшие перлы известных свердловчан, которые вызвали у нас весь спектр эмоций: досаду, удивление, радость, стыд (конечно же, не за себя). Наверное, характеристику своих высказываний наши герои могли бы дать словами Дмитрия Медведева: «Моя не реплика уже, а приговор. Реплики у вас. А то, что я говорю — в граните отливается».

Директор ЦПКиО Роман Шадрин в этом году проявил себя как настоящий массовик-затейник. Он придумал памятник в виде огромного пельменя на тарелке (правда, потом обиделся на его критику), смастерил табуретку и даже написал стихи. Генерал рассказал, что увлекся русской поэзией еще в третьем классе. Его работы тогда были навеяны творчеством Федора Тютчева. Совсем оставить тему любви к природе он не смог, но добавил к ним немного социальных проблем (критику коллектива ЦПКиО). Самые жизненные стихи вошли в сборник Романа Шадрина «Избранное. Про парк Маяковского»:

Вьются над парком «вороны» черные,
В злобе бессильной плюют в Интернет.
Но наш коллектив, духом и правдою сильный,
На все враки плюнув, вперед идет!
Пишите, «писаки», гадости разные,
Антипиар нам тоже в зачет!
Я знаю, основной части граждан парк наш нравится,
Вот поэтому он не умрет!
Мы развиваемся, пусть не так быстро, как хочется.....

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В апреле свердловские депутаты решали судьбу экс-депутата Заксобрания Армена Карапетяна, который «забыл» про доходы своей жены и не указал их в налоговой декларации. Прокуратура узнала об этом факте и потребовала лишить Карапетяна мандата. Среди тех, кто был против инициативы прокуратуры, оказался лидер «Справедливой России» Андрей Жуковский. Он уповал на божий промысел и, пытаясь убедить участников собрания, заявил, что он не Христос, а его коллеги «не книжники и не фарисеи». Жуковский вывел свое определение слову «депутат», которое звучит гордо.
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Холодный ноябрь начался с горячей фразы теперь уже экс-директора департамента молодежной политики Ольги Глацких. Чиновница провела 24 октября встречу с детьми в Кировграде. Там она обсуждала с ними площадки для развития талантливой молодежи, но предупредила, что деньгами своим чадам должны помогать родители, а государство им «в принципе ничего не должно». На этом можно было остановиться, но масло в огонь подлил финальный перл свердловской чиновницы.
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Жечь сердца людей продолжил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который занял пост главы города в сентябре. «Сильный мэр», которого так хотели видеть депутаты, допустил слабое высказывание, которое огорчило горожан и вызвало у них много вопросов. Глава уральской столицы пожалел, что квалифицированные специалисты уезжают на Запад, а потом заявил, что ему интересны только молодые люди, полные планов и идей. Хотя знаменитое продолжение этой фразы сделало его популярным в Екатеринбурге, сам Высокинский отметил, что теперь будет избегать «непонятных» слов.
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Член фракции КПРФ в гордуме Андрей Пирожков погрузился в историю, которую он плохо учил в школе. Молодой коммунист открыл глаза екатеринбуржцам на сталинские репрессии. Он заметил, что ГУЛАГ — это здорово, и дважды признался в любви Иосифу Виссарионовичу. Депутат посчитал нынешнее руководство ничтожным и мерзким, а фигуру Сталина исполинской. Кроме того, Пирожков предложил назвать аэропорт Кольцово именем вождя на одном из заседаний Общественной палаты. Знаете, иногда стыдно повторять одно и то же изречение дважды, но мы все-таки напомним:
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Еще один депутат гордумы Екатеринбурга, Александр Колесников, прослыл человеком, который не на шутку взъелся на журналистов. Сначала в 2016 году он мешал вести съемку оператору ОТВ (мы приводили пять новостей, героем которых стал депутат), а осенью этого года рассказал всем об истинной сущности работников СМИ. Он решил, что журналисты, как рабы в Африке, должны работать на хозяев, иными словами, на власть. И даже доплачивать депутатам за инфоповоды. Но больше всего корреспондентов обидело это:

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Шансонье Александр Новиков, который уже прославился уголовным делом по «Бухте Квинс», разговорился и объяснил зрителям мюзикл «Лофт» в Театре эстрады. Директор театра акцентировал внимание на том, что спектакль не имеет отношения к истории фотографа Дмитрия Лошагина, который отбывает срок за убийство жены-фотомодели. Главным доказательством того, что он и не думал переносить на сцену громкое убийство стало то, что его театр — это «театр хорошего настроения». Он противопоставил его другому екатеринбургскому культурному учреждению, режиссер которого «ходит в засаленной тюбетейке». Вспоминайте, на кого ополчился шансонье, а мы пока приведем полную цитату.
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский за короткие три месяца управления городом уже прослыл настоящим софистом. Кажется, что у его запаса пословиц и поговорок хватит на все случаи жизни. Но и с чувством юмора у него тоже все в порядке. Во время одного из заседаний форума 100+, в котором участвовал министр строительства Дмитрий Якушев, мэр мастерски проанализировал вопросы высотной застройки в Екатеринбурге.
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ЕТВ желает всем хорошего настроения в новом году!
Иллюстрации в тексте: Николай Пекарский, ЕТВ
Авторы:
Арина ОсиповаМария Войнакова
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Теги:
Лаборатроллия, Екатеринбург, Свердловская область , цитаты, политики, политика, Новый год, Роман Шадрин, Александр Новиков, Александр Высокинский, Андрей Пирожков, Ольга Глацких
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