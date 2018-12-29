Отлить в граните

Директор ЦПКиО Роман Шадрин в этом году проявил себя как настоящий массовик-затейник. Он придумал памятник в виде огромного пельменя на тарелке (правда, потом обиделся на его критику), смастерил табуретку и даже написал стихи. Генерал рассказал, что увлекся русской поэзией еще в третьем классе. Его работы тогда были навеяны творчеством Федора Тютчева. Совсем оставить тему любви к природе он не смог, но добавил к ним немного социальных проблем (критику коллектива ЦПКиО). Самые жизненные стихи вошли в сборник Романа Шадрина «Избранное. Про парк Маяковского»:

Вьются над парком «вороны» черные,

В злобе бессильной плюют в Интернет.

Но наш коллектив, духом и правдою сильный,

На все враки плюнув, вперед идет!

Пишите, «писаки», гадости разные,

Антипиар нам тоже в зачет!

Я знаю, основной части граждан парк наш нравится,

Вот поэтому он не умрет!

Мы развиваемся, пусть не так быстро, как хочется.....

