Кулак дружбы

Зачем вспоминать события, происходившие в течение последнего года (внезапные отставки и увольнения, странные праймериз и туманные выборы, наконец, непрозрачные назначения), если можно сразу перейти к выводу. То есть спросить, что случилось в политической жизни города в 2018-м? И тут же ответить: случился конец истории.

В том самом, фукуямовском, смысле. Классическую книгу о судьбе человечества после победы Запада в Холодной войне, конечно же, читатели ЕТВ изучили еще в средней школе. Так что объяснять ничего не нужно. Но стоит напомнить, что конец истории — это не апокалипсис, не превращение планеты в ядерный пепел, в тепле которого могут жить, как мы помним из уроков НВП [был такой предмет в советской школе — начальная военная подготовка — прим. ЕТВ], тараканы и, может быть, крысы. Конец истории — вообще не из речи военрука, скорее — политрука: про диалектические противоречия, единство и борьбу противоположностей.