«Крик Карполя — как холодный душ»
Анна Климец родилась в городе Барановичи в 120 километрах от Минска. Это небольшой городок, население — 180 тысяч человек, тут много промышленных предприятий. Барановичи называют столицей молодежи, потому что, во-первых, здесь много студентов, а во-вторых, молодые семьи, стремящиеся к размеренной жизни, часто сюда переезжают. Несмотря на это, все друзья Ани разъехались — кто в Минск, кто в Пекин, кто в Лос-Анджелес. Климец тоже не хочет возвращаться в Белоруссию, потому что там слишком спокойно. «Для моих родителей это идеальное место, у них свое хозяйство. А я прихожу домой, ложусь, думаю: „Хм, чем же я наймусь… Наверное, ничем“ (смеется). Увидеться с друзьями — ну да, посидим в кафе, поболтаем, да разойдемся».
Фото: Дарья Попова для ЕТВ
Если вдруг окажетесь в Белоруссии, то обязательно побывайте в Беловежской пуще, по которой ходят зубры, и в Брестской крепости, советует Климец. «Я недавно вместе со сборной была в Бресте. Освежила свою память. Это место, где стоит задуматься о многих вещах в жизни», — говорит она.
Фото: Анна Климец / Instagram
С детства Климец ходила в спортивные секции — начинала с тхэквондо, продолжила плаванием, а стала в итоге волейболисткой, пойдя по стопам отца. «Плаванием занималась около года. Но часто болела. Не сушила волосы и шла на улицу с мокрыми. Да, выигрывала все соревнования, но здоровье важнее», — вспоминает Аня.
В школе будущей звезде «Уралочки» нравилась история. Одно время она серьезно мечтала стать историком. Любовь к этой науке привил школьный учитель, который заставлял конспектировать каждую букву: его слушали даже закоренелые двоечники. «Слово „мануфактура“ все знали наизусть! Мотив был такой: если вы не знаете, что такое мануфактура, нам не о чем разговаривать». Еще Аня любила защищать свою старшую сестру от всех и вся — могла выбрать профессию адвоката.
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка»
В седьмом классе в школе формировали спортивный класс, куда Климец и попала. Совмещать спорт и учебу можно, говорит она, но подчеркивает, что это очень непросто. «У нас не было поблажек. Мы постоянно сдавали конспекты, зачеты, задания», — говорит Климец. Она проучилась все 11 классов, а потом уже поступила в УрГЭУ в Екатеринбурге.
Первым клубом Климец стал «Атлант» из Барановичей. В обойму клуба юная волейболистка попала в 14 лет, а уже через год выходила в основном составе. В 16 лет Аню заметили представители «Уралочки» и даже позвали в команду, но она попросила Николая Карполя, незаменимого легендарного главного тренера, дать ей спокойно доучиться в школе. И через год, в 2015-м, переход состоялся.
Фото: Дарья Попова для ЕТВ
«Екатеринбург сразу понравился. Мне знакомые рассказывали, что в этот город невозможно не влюбиться. Я думала: „Ну, город как город, наверное… Что же тут может быть такого?“ А сейчас я понимаю, что очень люблю Екатеринбург, уже пятый год тут живу. И думаю, чтобы обосноваться. Здесь как-то душевно», — откровенничает Анна Климец. Город она любит за людей. Русских считает не жестокими и холодными, а резкими и прямыми. «Если белорусы мягкие, мы стараемся не обидеть другого человека своим словом, то русские говорят как думают. Мне нравится эта прямота».
Кроме Екатеринбурга Климец импонируют Казань и Санкт-Петербург. В Москве тоже неплохо, но слишком уж шумно. Минск похож на Питер, но российские города Ане все равно ближе. «Может быть, потому что я всю свою сознательную жизнь прожила в России», — предполагает она.
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка»
В Екатеринбурге, четыре года назад, Анну Климец встретили очень тепло, по-семейному. «Я была самая молодая. Думала: «Неужели я буду играть против самой Гамовой [Екатерина Гамова — одна из самых именитых волейболисток в истории России — прим. ЕТВ]?» Не могла поверить в это. Опытные игроки меня многому учили. Если что-то не получалось — поддерживали: «Все будет хорошо, я сейчас тебе дам отличную передачу, ты забьешь, Анют».
Все новые спортсменки «Уралочки» проходят обряд — некое посвящение в волейболистки клуба. Они забираются на гору Джимерджи. «Надо были идти, бежать, карабкаться по камням. Ты просто не сможешь идти по ним, надо ползти, а еще спуски очень крутые, смыты водой после дождей. Зато после этого ты можешь сказать: «Вот я точно была в «Уралочке», прошла все, что можно», — смеется Климец.
Фото: Дарья Попова для ЕТВ
— Николай Васильевич — феноменальный человек. В 81 год выдерживать такие нагрузки… Мы этому поражаемся. Как это возможно? Главное в работе с девушками — всегда быть во внимании. Женским коллективом руководить очень сложно: у каждого свой характер, сегодня что-то хорошо, завтра — плохо. Все эти эмоциональные перепады надо контролировать.
— Когда ты перестала вздрагивать от его крика?
— Да я до сих пор вздрагиваю (смеется). К этому особо не привыкнешь. До сих пор могу принять крик близко к сердцу. «Ну почему он так кричит, я же ничего такого не сделала!» А потом, когда проходит время, понимаешь, для чего это было. Чего уж там говорить: мы и сейчас можем расплакаться на игре. Но на пятый год все-таки легче (смеется).
Фото: Дарья Попова для ЕТВ
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка»
В этом сезоне Аня хочет улучшить свои физические и психологические кондиции. Собственно, эта персональная цель ставится ежегодно: поступательно, шаг за шагом, двигаться вперед и прибавлять в игре.
«Спорт — это такое дело: сегодня ты работаешь, а завтра — нет. Никто не застрахован от травм. Из-за малейшего пустяка можно распрощаться со всем», — говорит Климец. В будущем Аня мечтает открыть свое дело — скажем, веганское кафе. Любимые заведения в Екатеринбурге — Engels, «Люблю кофе», Starbucks. «Я кофеман еще тот. Не злоупотребляю, но иногда пью по три кружки в день. Очень хочется сладкого, но нельзя. Это больная тема». Из хобби — модельные съемки, модные показы и тенденции; к шоппингу тоже неравнодушна: «Люблю по магазинам походить, деньги потратить», — улыбается Аня.
Фото: Дарья Попова для ЕТВ
Но ходить за покупками получается очень редко. В 10:00 — первая тренировка. Она длится два часа. Потом — отдых, восстановительные процедуры. В 16:30 — вторая тренировка, тоже два часа. И снова восстановление. Обычно после занятий сил остается немного, хочется поскорее рухнуть на кровать. «После затяжных игровых циклов хочется куда-то сходить — просто на людей посмотреть, одеться в неспортивное», — признается Аня.
Климец мечтает провести отпуск в Америке, съездить туда в гости к своей подруге. «Да, мы путешествуем по европейским странам во время Лиги чемпионов. Но как проходят эти „путешествия“: с самолета сразу в автобус, а потом в зал. И обратно. Если серьезно, мне очень понравилось в Каннах. Там прекрасная размеренная жизнь. У нас очень тяжело увидеть бабушек и дедушек, даже родителей, которые в выходной день идут пить кофе. А в Европе это нормально — люди утром отдыхают за чашкой кофе и наслаждаются жизнью. Наши же бегут в семь утра куда-то: то забрать, это получить…»
Фото: Дарья Попова для ЕТВ