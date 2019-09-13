«Крик Карполя — как холодный душ»

ЕТВ поговорил с нападающей «Уралочки» Анной Климец — о Карполе, Екатеринбурге, Белоруссии и волейбольных буднях.
Авторы:Михаил Вербицкий
У Анны Климец, нападающей волейбольной «Уралочки», сегодня выходной. Аня выглядит немного уставшей: в этом году отпуска у нее не было. 1 мая прошел последний матч клубного сезона, в котором «Уралочка» завоевала бронзовые медали, обыграв казанское «Динамо». А дальше — сборы и чемпионат Европы в составе сборной Белоруссии. «Хотела бы чаще ходить по культурным местам, — мы начинаем прогулку у Театра юного зрителя. — Очень хочу на балет! Но свободного времени не так много из-за работы, а что-то планировать заранее не получается, о расписании мы узнаем в последний момент. В выходные все билеты раскуплены».

Анна Климец родилась в городе Барановичи в 120 километрах от Минска. Это небольшой городок, население — 180 тысяч человек, тут много промышленных предприятий. Барановичи называют столицей молодежи, потому что, во-первых, здесь много студентов, а во-вторых, молодые семьи, стремящиеся к размеренной жизни, часто сюда переезжают. Несмотря на это, все друзья Ани разъехались — кто в Минск, кто в Пекин, кто в Лос-Анджелес. Климец тоже не хочет возвращаться в Белоруссию, потому что там слишком спокойно. «Для моих родителей это идеальное место, у них свое хозяйство. А я прихожу домой, ложусь, думаю: Хм, чем же я наймусь… Наверное, ничем(смеется). Увидеться с друзьями — ну да, посидим в кафе, поболтаем, да разойдемся».

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Фото: Дарья Попова для ЕТВ

В Екатеринбурге Климец не скучает по родине, только по семье. А находясь в Барановичах, ей не хватает чего-то уральского. В прошлом году Аня привозила в Екатеринбург маму — вместе они сходили по театрам, в Ельцин Центр. «Обычно для людей как: главное, чтобы было, где погулять. А всевозможные развлечения в Екатеринбурге есть. Если сидеть дома в Милане, то и там будет скучно».

Если вдруг окажетесь в Белоруссии, то обязательно побывайте в Беловежской пуще, по которой ходят зубры, и в Брестской крепости, советует Климец. «Я недавно вместе со сборной была в Бресте. Освежила свою память. Это место, где стоит задуматься о многих вещах в жизни», — говорит она.

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Климец в Барановичах

Фото: Анна Климец / Instagram

С детства Климец ходила в спортивные секции — начинала с тхэквондо, продолжила плаванием, а стала в итоге волейболисткой, пойдя по стопам отца. «Плаванием занималась около года. Но часто болела. Не сушила волосы и шла на улицу с мокрыми. Да, выигрывала все соревнования, но здоровье важнее», — вспоминает Аня.

В школе будущей звезде «Уралочки» нравилась история. Одно время она серьезно мечтала стать историком. Любовь к этой науке привил школьный учитель, который заставлял конспектировать каждую букву: его слушали даже закоренелые двоечники. «Слово мануфактура“ все знали наизусть! Мотив был такой: если вы не знаете, что такое мануфактура, нам не о чем разговаривать». Еще Аня любила защищать свою старшую сестру от всех и вся — могла выбрать профессию адвоката.

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Фото: пресс-служба ВК «Уралочка»

В седьмом классе в школе формировали спортивный класс, куда Климец и попала. Совмещать спорт и учебу можно, говорит она, но подчеркивает, что это очень непросто. «У нас не было поблажек. Мы постоянно сдавали конспекты, зачеты, задания», — говорит Климец. Она проучилась все 11 классов, а потом уже поступила в УрГЭУ в Екатеринбурге.

Первым клубом Климец стал «Атлант» из Барановичей. В обойму клуба юная волейболистка попала в 14 лет, а уже через год выходила в основном составе. В 16 лет Аню заметили представители «Уралочки» и даже позвали в команду, но она попросила Николая Карполя, незаменимого легендарного главного тренера, дать ей спокойно доучиться в школе. И через год, в 2015-м, переход состоялся.

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Фото: Дарья Попова для ЕТВ

«Екатеринбург сразу понравился. Мне знакомые рассказывали, что в этот город невозможно не влюбиться. Я думала: Ну, город как город, наверное… Что же тут может быть такого?“ А сейчас я понимаю, что очень люблю Екатеринбург, уже пятый год тут живу. И думаю, чтобы обосноваться. Здесь как-то душевно», — откровенничает Анна Климец. Город она любит за людей. Русских считает не жестокими и холодными, а резкими и прямыми. «Если белорусы мягкие, мы стараемся не обидеть другого человека своим словом, то русские говорят как думают. Мне нравится эта прямота».

Кроме Екатеринбурга Климец импонируют Казань и Санкт-Петербург. В Москве тоже неплохо, но слишком уж шумно. Минск похож на Питер, но российские города Ане все равно ближе. «Может быть, потому что я всю свою сознательную жизнь прожила в России», — предполагает она.

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Эмоции

Фото: пресс-служба ВК «Уралочка»

В Екатеринбурге, четыре года назад, Анну Климец встретили очень тепло, по-семейному. «Я была самая молодая. Думала: «Неужели я буду играть против самой Гамовой [Екатерина Гамова — одна из самых именитых волейболисток в истории России — прим. ЕТВ]?» Не могла поверить в это. Опытные игроки меня многому учили. Если что-то не получалось — поддерживали: «Все будет хорошо, я сейчас тебе дам отличную передачу, ты забьешь, Анют».

Все новые спортсменки «Уралочки» проходят обряд — некое посвящение в волейболистки клуба. Они забираются на гору Джимерджи. «Надо были идти, бежать, карабкаться по камням. Ты просто не сможешь идти по ним, надо ползти, а еще спуски очень крутые, смыты водой после дождей. Зато после этого ты можешь сказать: «Вот я точно была в «Уралочке», прошла все, что можно», — смеется Климец.

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Фото: Дарья Попова для ЕТВ

Когда спрашиваю о Николае Карполе, Аня выдает целый монолог.

— Николай Васильевич — феноменальный человек. В 81 год выдерживать такие нагрузки… Мы этому поражаемся. Как это возможно? Главное в работе с девушками — всегда быть во внимании. Женским коллективом руководить очень сложно: у каждого свой характер, сегодня что-то хорошо, завтра — плохо. Все эти эмоциональные перепады надо контролировать.

Карполь — учитель. Он нас учит всему, не только волейболу. Постоянно рассказывает об истории: «А вот вы знали, в 1963 году…». Отвечаем: «Не знали». Говорит: «А вот надо знать, девочки». Всегда можно подойти к нему за советом, если не знаешь, как поступить в той или иной ситуации. Не было такой проблемы, в которой он бы не помог. Честно, за всю свою пока недолгую жизнь умнее человека я не встречала. Мне кажется, он знает все, интересуется абсолютно всем — и политикой, и не политикой.
Во время матча Николай Васильевич серьезно на нас влияет. Когда не можем сконцентрироваться, он как-то делает так, что — хоп, и мы все во внимании. Может быть, со стороны кто-то думает: «Вот, он так кричит на девочек! Ужас!» А на самом деле, криком он приводит нас в чувства. В игре случаются, казалось бы, безвыходные ситуации, когда не знаешь, что делать. И крик Карполя спасает. Это как холодный душ.
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Николай Васильевич Карполь
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка»

— Когда ты перестала вздрагивать от его крика?

— Да я до сих пор вздрагиваю (смеется). К этому особо не привыкнешь. До сих пор могу принять крик близко к сердцу. «Ну почему он так кричит, я же ничего такого не сделала!» А потом, когда проходит время, понимаешь, для чего это было. Чего уж там говорить: мы и сейчас можем расплакаться на игре. Но на пятый год все-таки легче (смеется).

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Фото: Дарья Попова для ЕТВ

В наступающем сезоне цель «Уралочки» — занять первое место. В предыдущие годы свердловские волейболистки были близки к победе, но всякий раз чего-то не хватало. Вроде бы вот-вот — и все равно не получается. «У меня уже есть все медальки: серебряная, бронзовая, деревянная. Только золотой нет!», — вздыхает Климец.

В Лиге чемпионов пока не получается выйти из группы: у европейских команд более высокий класс, более высокие игроки, более организованный блок. «Сильные команды заставляют играть лучше, доказывать, что мы не хуже. Стараемся показывать свой волейбол, играть на максимуме», — говорит Климец. Свердловчанки всегда борются, но очки даются с трудом.
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Фото: пресс-служба ВК «Уралочка»

В этом сезоне Аня хочет улучшить свои физические и психологические кондиции. Собственно, эта персональная цель ставится ежегодно: поступательно, шаг за шагом, двигаться вперед и прибавлять в игре.

«Спорт — это такое дело: сегодня ты работаешь, а завтра — нет. Никто не застрахован от травм. Из-за малейшего пустяка можно распрощаться со всем», — говорит Климец. В будущем Аня мечтает открыть свое дело — скажем, веганское кафе. Любимые заведения в Екатеринбурге — Engels, «Люблю кофе», Starbucks. «Я кофеман еще тот. Не злоупотребляю, но иногда пью по три кружки в день. Очень хочется сладкого, но нельзя. Это больная тема». Из хобби — модельные съемки, модные показы и тенденции; к шоппингу тоже неравнодушна: «Люблю по магазинам походить, деньги потратить», — улыбается Аня.

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Фото: Дарья Попова для ЕТВ

Но ходить за покупками получается очень редко. В 10:00 — первая тренировка. Она длится два часа. Потом — отдых, восстановительные процедуры. В 16:30 — вторая тренировка, тоже два часа. И снова восстановление. Обычно после занятий сил остается немного, хочется поскорее рухнуть на кровать. «После затяжных игровых циклов хочется куда-то сходить — просто на людей посмотреть, одеться в неспортивное», — признается Аня.

Климец мечтает провести отпуск в Америке, съездить туда в гости к своей подруге. «Да, мы путешествуем по европейским странам во время Лиги чемпионов. Но как проходят эти путешествия“: с самолета сразу в автобус, а потом в зал. И обратно. Если серьезно, мне очень понравилось в Каннах. Там прекрасная размеренная жизнь. У нас очень тяжело увидеть бабушек и дедушек, даже родителей, которые в выходной день идут пить кофе. А в Европе это нормально — люди утром отдыхают за чашкой кофе и наслаждаются жизнью. Наши же бегут в семь утра куда-то: то забрать, это получить…»

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Фото: Дарья Попова для ЕТВ

В мечтах — погулять по Милану и Парижу. Эти города, их привлекательные образы, часто встречаются в книжках, которые читает Климец. Ей нравятся романы: «Чего не хватает — то и читаешь», — шутит она. Одна из любимых писательниц — Даниэла Стил. «Вот начитаюсь, воодушевлюсь всеми подвигами — и вперед», — смеется Аня. Климец не против пожить в другой стране. Это новый опыт, вызов. Но сегодня, в этот выходной день, ей хорошо в Екатеринбурге.
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Фото: Дарья Попова для ЕТВ
Работой волейбол Климец все-таки не считает, хотя в самом начале разговора произносит именно это слово.
Мне повезло, что я занимаюсь любимым делом. Бывает, все надоедает, хочется бросить. Но это проходит. Волейбол — не только дело для души и тела, это дело всей жизни. Я бы прошла этот путь снова. С трудом представляю, чем бы сейчас занималась. Все, что ни делается — к лучшему. Это выражение я использую везде по жизни. Все так, как должно быть.
За игрой Ани Климец и «Уралочки» можно посмотреть уже 17 сентября. В ДИВСе пройдет предварительный этап Кубка России
Фото на входе: Дарья Попова для ЕТВ
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Городские истории, Кубок России по волейболу, Анна Климец, волейбол, вк «Уралочка», Николай Карполь
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