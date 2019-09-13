«Крик Карполя — как холодный душ»

С детства Климец ходила в спортивные секции — начинала с тхэквондо, продолжила плаванием, а стала в итоге волейболисткой, пойдя по стопам отца. «Плаванием занималась около года. Но часто болела. Не сушила волосы и шла на улицу с мокрыми. Да, выигрывала все соревнования, но здоровье важнее», — вспоминает Аня.

В школе будущей звезде «Уралочки» нравилась история. Одно время она серьезно мечтала стать историком. Любовь к этой науке привил школьный учитель, который заставлял конспектировать каждую букву: его слушали даже закоренелые двоечники. «Слово „мануфактура“ все знали наизусть! Мотив был такой: если вы не знаете, что такое мануфактура, нам не о чем разговаривать». Еще Аня любила защищать свою старшую сестру от всех и вся — могла выбрать профессию адвоката.