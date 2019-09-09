«На протестах в сквере я понял, что мы большая семья»

— Ты с самого рождения живешь в Екатеринбурге?

— Мама оказалась в Кемерово по обмену, где я родился в 1992 году. А в Екатеринбург мы приехали в 1994-м.

— Как получилось, что вы приехали именно в наш город?

— Мама говорила, что жить в Сибири экономически невыгодно. Сначала мы отправились в Москву (тогда только появились китайские рынки), а потом переехали сюда. Но мне было два года, поэтому я не помню все эти события. Изначально вьетнамская диаспора жила на Малышева в районе Втузгородка и торговала на рынке рядом с юридическим университетом у Высоцкого.

На самом деле переезд в Екатеринбург был связан с отцом, который узнал, что здесь открывается новый рынок. Так мы и оказались в уральской столице.

В девяностые вьетнамцы занимались комиссионкой. И моя мама тоже. Она не любила работать на фабрике и, еще когда мы жили в Сибири, ездила из Анжеро в Кемерово и торговала вещами. При этом она не понимала русский язык и, когда я спросил ее потом, как ей удавалось ездить по городам, отвечала: «Ну, главное, тыкать пальцем!» А еще из ее историй я помню: чтобы вещи хорошо продавались, нужно было подарить хозяйке комиссионки косметичку.

— Не всегда можно объяснить все, тыкая пальцем. Мама учила русский?

— В каждом городе есть диаспора, которая общалась с русскими. Когда ты живешь в диаспоре, тебе не обязательно знать местный язык. В ней [диаспоре — прим. ЕТВ] есть все условия для жизни. Вплоть до того, что существует специальный человек, который может отвезти тебя в больницу. И в Екатеринбурге до сих пор есть такая традиция.