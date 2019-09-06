Екатеринбург другими глазами: «В Мексике буду скучать по трамваям»

Я люблю Екатеринбург из-за людей, они здесь очень честные. Да, иногда они могут быть серьезными и нахмуренными, но зато это честно. Если ты кому-то не нравишься, то он скажет об этом напрямую. Я учусь на втором курсе магистратуры в Екатеринбурге, в Мексике я изучала маркетинг, здесь я изучаю международную торговлю. Мой университет работает с УрФУ, поэтому один год я проучилась в Мексике, второй год — здесь.

Приземлившись в Кольцово, первое, что я подумала — наконец-то мы доехали. Из Мексики летели через Москву, и находиться в Домодедово было своеобразным челленджем, потому что там никто не говорил по-английски, а нам нужно было решить вопрос с багажом.

В Мексике я живу, учусь и работаю в городе Пуэбла, это в двух часах езды от столицы. В каком-то смысле он похож на Екатеринбург, это тоже город студентов — в нем много университетов, а когда заканчивается учебный год, город пустеет. Может быть, у меня создалось неправильное впечатление, но все люди, с которыми я здесь знакомилась на улицах или в клубах, были студентами из УрФУ.

Екатеринбуржцы боятся разговаривать на английском. Иногда я к ним обращаюсь, и они говорят: «Нет, нет, нет!». Мы делали проект с другими студентами: выходили на улицы и обращались к людям на английском. Некоторые даже убегали. Это немного усложняет жизнь здесь, но это нормально. Когда мы с Алехандро [студент-мексиканец, который прилетел вместе с Лили, — прим. ЕТВ] едем в автобусе и разговариваем по-испански, на нас оглядываются — вау, о чем они вообще говорят? А однажды встретили девушку, которая говорит на испанском и тут уже удивились мы.