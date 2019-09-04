Доказательство эталона

Все мы практически ежедневно потребляем искусство или медиа: смотрим фильмы, спектакли, читаем новости и статьи. И обсуждая все это, оценивая, каждый из нас погружается в мир субъективных суждений того, что такое «хорошо» и что такое «плохо». С одной стороны, с другой стороны, на вкус и цвет все фломастеры разные — эти обороты словесной эквилибристики из вселенной гуманитариев размывают понятия бесспорности знания, оставляя только личные оценки. И порою кажется, что это единственная и естественная среда для человека мыслящего.

Но есть и иной мир. Там, где достоверность — не пустой звук, а база. Где всегда есть место деятельному сомнению, которое ведет к проверке, и нет доверия к авторитетам априори. А принципы этого строго научного мира воплощены в Испытательном центре завода Уралхиммаш (входит в Группу ОМЗ), куда попала группа журналистов ЕТВ, чтобы увидеть, как получают доказательства для объективной оценки.