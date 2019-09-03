Забытый паркхозактив
Центральный парк культуры и отдыха для нашей мэрии как нелюбимый ребенок. Никому ненужный и одинокий, он стоит и ждет, когда его возьмут за руку и приласкают. Или хотя бы заберут домой. Но позаботиться о парке некому. Восемь месяцев он живет сам по себе (точнее выживает): бывший директор ЦПКиО Роман Шадрин уволился еще в январе этого года.
Место руководителя парка до сих пор пустует. С момента ухода Шадрина не произошло ничего. С екатеринбуржцами обсудили концепции развития ЦПКиО, но не утвердили ни одну из них. Определиться с проектом должна рабочая группа, в которую вошел 31 человек. Уход с должности начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяны Ярошевской, на протяжение десятка лет крепко державшей в руках околокультурные проекты (в том числе, ЦПКиО) открыл для новой для команды мэрии дорогу к новым назначениям. И главный городской парк не может остаться без хозяина — несколько гектаров территории должны работать. А значит, необходимо найти им начальника.
О новом директоре известно мало. Кром етого, что ему придется четко следовать проекту, который утвердит мэрия. Имен кандидатов на парковое кресло чиновники более полугода не называют. Поэтому ЕТВ выбрал пятерку тех, кто мог бы управлять центральным парком Екатеринбурга, и спросил их, готовы ли они взять на себя эту роль.
Алексей Беззуб
Общественник и руководитель проекта «РосЯма-Екатеринбург» Алексей Беззуб вполне может стать директором екатеринбургского парка. Он воспитывает четырех детей и как никто другой знает, чего не хватает в городе для семейного отдыха. А еще Беззуб постоянно следит за тем, что происходит в Екатеринбурге, и указывает на ошибки во время ежегодных ремонтов дорог. Исполнительность и любовь к Екатеринбургу помогли бы улучшить парк, но сам Алексей Беззуб не готов руководить ЦПКиО.
Я бы не согласился стать директором парка, потому что для этого надо быть в теме и какое-то время заниматься развитием таких территорий. Директор должен быть профессионалом, который действительно хочет сделать что-то масштабное, значительное и соответствующее уровню нашего города. Это должен быть амбициозный человек, который не будет думать о том, как бы положить деньги в карман.
Беззуб считает, что сейчас ЦПКиО выглядит уныло и провинциально. «Менять надо все», — ответил он. По словам общественника, территории не хватает мест для гастрономического отдыха, где можно выпить вкусный кофе и съесть свежий круассан или что-то посытнее. И развлекаться в парке тоже негде. «В Европе распространена такая практика, когда аттракционы переезжают с места на место. Можно и у нас на лето такое придумать, чтобы каждый год привозили новую программу», — рассказал Беззуб.
Екатерина Петрова
Член общественной палаты Екатерина Петрова тоже внимательно следит за благоустройством города. Ее волнует судьба зеленых зон уральского мегаполиса, поэтому кто, если не она, сможет оживить центральный парк.
На своей странице в Facebook Петрова критиковала проект благоустройства Шарташского лесопарка, а потом и сквера Первых строителей МЖК и выкладывала в соцсети фотографии после его ремонта. В мае екатеринбурженка вместе с другими жителями города защищала сквер у Драмтеатра. Она писала заявление в полицию, в котором просила проверить, не «откусил» ли подрядчик больше территории, чем предполагалось. Позднее общественница добилась того, чтобы мэрия приостановила ремонт на проспекте Ленина. Петрова сумела доказать Счетной палате, что участок улицы от Карла Либкнехта до Луначарского находится в нормальном состоянии.
Несмотря на бережное отношение к Екатеринбургу и большой бэкграунд, Екатерина Петрова решила, что ее опыта недостаточно для управления парком. «Я в этом ничего не понимаю», — сказала общественница и попросила обратиться к людям, которые знают ЦПКиО лучше, чем она.
Сергей Капков
Пока наши общественники сомневаются в своих способностях, редакция ЕТВ нашла человека, который попадает под описание Алексея Беззуба. Это Сергей Капков. У него уже есть опыт управления парком имени Горького в Москве. При нем (и благодаря деньгам Абрамовича) в столичном парке отменили платный вход, заменили изношенные аттракционы, озеленили территорию и проложили велодорожки, восстановили фонтан с розарием и беседки, а также очистили пруды и заселили их рыбой и птицами. Капкову удалось заманить в парк лучших рестораторов Москвы и придумать для посетителей развлечения: йогу, танцы, кино под открытым небом.
Свердловское правительство и инвесторы решили, что у нас тоже должно быть уютно, поэтому Капкова пригласили в Первоуральск и предложили разработать для него комплексную программу развития. Сергею Капкову и его Центру аналитики города предстоит обновить центральную площадь, проспект Ильича, парк новой культуры, Дворец водных видов спорта, набережную Нижнего пруда и Дворец культуры ПНТЗ.
Если бы Капкова пригласили в Екатеринбург, он бы наверняка согласился. И сделал бы ЦПКиО таким, каким он представляет современные рекреативные пространства. «Мы исследуем городскую среду и представим анализ о качестве каждого двора, каждой площадки. Каждый горожанин использует примерно 5-7% площади города, мы живем по одним и тем же маршрутам. И важно, чтобы эти маршруты были комфортными. Наша задача — сделать стильно, красиво, вплоть до проработки шрифтов, которые используются в городе», — говорил Сергей Капков о Первоуральске. Так же щепетильно и с умом он мог бы подойти и к екатеринбургскому парку. Но пока нам остается только мечтать об этом.
Константин Киселев
А вот депутат екатеринбургской городской думы Константин Киселев с радостью согласился бы управлять общественным пространством. Должность обязывает Киселева не просто следить за тем, что происходит в Екатеринбурге, но и решать проблемы горожан. А парк Маяковского сейчас скорее проблема, чем радость для местных жителей. «Кому-то надо делать эту работу. Самое тяжелое, что придется сделать в самом начале, — это аудит», — кратко высказался депутат о работе нового директора.
Опыт военных и милиционеров, которые раньше руководили парком, здесь не годится. Просто освоить деньги — это бессмысленно. Директор должен понимать, что необходимо человеку.
Народный избранник считает, что ЦПКиО нужна стратегия развития. По мнению Киселева, территория может самоокупаться. Главное — грамотно ее благоустроить, чтобы не приходилось все переделывать. В частности, Константину Киселеву не нравится идея разместить на территории зоопарк. Он называет это «колоссальнейшей ошибкой», которая может навредить ЦПКиО.
Депутату нравится проект Clever Park, который предполагает деление на зоны: луг, речная зона, лес и партерный парк. «Его можно реализовать постепенно, создавая одну, вторую зону. Инвесторы здесь относительно понятные — это застройщики, которые строят дома рядом с ЦПКиО», — прокомментировал Киселев.
Александр Караваев
Наш последний претендент — депутат гордумы Екатеринбурга Александр Караваев. В 2015 году он стал директором свердловского Фонда капремонта, не имея высшего образования. Об отсутствии корочки узнала прокуратура, которая проверила, как работает Караваев, и выяснила, что при нем за год отремонтировали только пять многоквартирников из 969.
Тогда в Свердловскую область приехал и заместитель министра федерального МинЖКХ Андрей Чибис, который пообещал посодействовать отставке депутата. В январе 2016 года Александр Караваев написал заявление об увольнении и, когда скандал затих, стал заместителем директора екатеринбургского «Водоканала». Несмотря на ошибки Караваева, мы решили дать ему шанс и предложили новую руководящую должность. Но на вопрос «Вы бы согласились стать директором ЦПКиО?», Александр Караваев ответил отрицательно. «В такой формулировке, наверное, нет. Что значит быть директором парка? Если говорить о том, к какой цели нужно привести парк, и, исходя из этого принимать решение, это была бы другая постановка вопроса и другой уровень ответственности», — сообщил экс-глава Фонда капремонта.
Караваев согласен занять должность только в том случае, если мэрия Екатеринбурга четко пропишет цели и задачи в контракте директора. Кроме того, он хочет, чтобы на стартовом этапе были известны инвесторы, которые будут участвовать в жизни парка на понятных условиях. Сейчас же все по-другому
Мы не знаем, к какому варианту хочет прийти собственник. Сегодня собственник говорит: «Мне неважно, кто управляет предприятием. Мне неважно, что с ним будет через год, два, пять лет». И парк будет развиваться стихийно, торговля будет идти так, как идет, скандалы, связанные с ЦПКиО, будут продолжаться. Видите, это совсем другая модель. Все определяется целеполаганием.
Когда екатеринбуржцам объявят имя нового управляющего ЦПКиО имени Маяковского, неизвестно. Тот факт, что совсем недавно глава департамента культуры Татьяна Ярошевская, в чьем ведении находился центральный парк, покинула свой пост, делает судьбу парка еще более туманной. Частично пролить свет на происходящее смог глава Дирекции городских и праздничных мероприятий Илья Марков. Он хоть и отказался общаться с нами о развитии территории, все же упомянул в разговоре, что «через несколько недель станет понятно, что будет с парком дальше». Екатеринбуржцам не привыкать ждать, поэтому потерпим еще.
Фото на главной: ЕТВ
Коллажи в тексте: Николай Пекарский, ЕТВ