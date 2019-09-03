Забытый паркхозактив

Центральный парк культуры и отдыха для нашей мэрии как нелюбимый ребенок. Никому ненужный и одинокий, он стоит и ждет, когда его возьмут за руку и приласкают. Или хотя бы заберут домой. Но позаботиться о парке некому. Восемь месяцев он живет сам по себе (точнее выживает): бывший директор ЦПКиО Роман Шадрин уволился еще в январе этого года.

Место руководителя парка до сих пор пустует. С момента ухода Шадрина не произошло ничего. С екатеринбуржцами обсудили концепции развития ЦПКиО, но не утвердили ни одну из них. Определиться с проектом должна рабочая группа, в которую вошел 31 человек. Уход с должности начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяны Ярошевской, на протяжение десятка лет крепко державшей в руках околокультурные проекты (в том числе, ЦПКиО) открыл для новой для команды мэрии дорогу к новым назначениям. И главный городской парк не может остаться без хозяина — несколько гектаров территории должны работать. А значит, необходимо найти им начальника.

О новом директоре известно мало. Кром етого, что ему придется четко следовать проекту, который утвердит мэрия. Имен кандидатов на парковое кресло чиновники более полугода не называют. Поэтому ЕТВ выбрал пятерку тех, кто мог бы управлять центральным парком Екатеринбурга, и спросил их, готовы ли они взять на себя эту роль.