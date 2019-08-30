Автобус легкого поведения
Зачем мэрия отдает «Гортрансу» маршруты частников и как это связано с транспортной реформой — в материале ЕТВ.
С весны в Екатеринбурге ходят слухи, что автобусный маршрут № 27 сменит перевозчика и перейдет муниципальному «Гортрансу». У нынешнего перевозчика, частного ПАТП «Город», в сентябре заканчивается контракт, и мэрия не намерена его продлевать. Автобус № 27 едет с остановки «ЖБИ» на Новгородцевой по проспекту Ленина и почти через весь ВИЗ до ТЦ «Мега» на Новомосковском тракте. Фактически он выполняет работу второй ветки метро, связывая восток и запад Екатеринбурга.
Постоянные пассажиры 27 автобуса небезосновательно переживают, сможет ли муниципальное предприятие поддерживать нынешнюю частоту движения (интервал в часы пик — около четырех минут) и режим работы (до позднего вечера). ПАТП «Город» выпускает на маршрут старенькие, но вместительные и опрятные автобусы иностранного производства и небольшие новые «Богданы». В любое время дня в них много пассажиров, потому что ездят они часто, а значит надежны как способ передвижения.
Автобус № 27 — не первый и не последний маршрут, который в 2019 году переходит от частных перевозчиков муниципальному. Такая же судьба уже ожидает, например, популярные № 19 и № 37. ЕТВ рассказывает, что происходит, как это связано с транспортной реформой и сможет ли мэрия справиться с пассажиропотоком и не привести город к транспортному коллапсу.
Возвращение
Летом 2019 года мэрия Екатеринбурга объявила конкурсы на несколько десятков автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов, контракты по которым заканчиваются осенью. Электротранспорт продолжит обслуживать «Гортранс» (объединенные МОАП и ТТУ), так как только у него есть нужное количество машин, а вот ситуация с автобусами сложнее.
В городе работают один муниципальный («Гортранс») и 23 частных автобусных перевозчика. Между ними распределялись 75 маршрутов, большая часть которых отходила бизнесменам, которые умудрялись зарабатывать на них деньги — каждый по-своему. В это время МОАП вынужден был терпеть колоссальные убытки, обслуживая непопулярные направления. Как так вышло, что муниципальный перевозчик потерял прибыльные направления, ЕТВ подробно рассказывал здесь.
В конце 2018 года МОАП был вынужден объединиться с ЕТТУ [Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление — прим. ЕТВ] в «Гортранс», чтобы выжить. С тех пор мэрия взяла курс на возвращение популярных маршрутов в лоно муниципального перевозчика. Забрать их просто так нельзя — нужно ждать, пока на них закончатся контракты. Это как раз и произошло в 2019 году.
К концу августа мэрия разыграла девять лотов на 68 автобусных маршрутов. Самый большой конкурс — на 32 из них — предсказуемо выиграл «Гортранс», потому что большую часть списка составляли те маршруты, которые он уже обслуживает. Но три пункта вызывали вопросы. В лот включили три популярных направления, которые сейчас обслуживают коммерческие перевозчики — № 19, № 27 и № 37.
Фото: ЕТВ
Все три маршрута объединяет одно — изначально они были муниципальными. Но пассажирские перевозки были не самым прибыльным делом для МОАПа в начале 2000-х, поэтому они отошли коммерческим предприятиям. На маршруты № 19 и № 27 МОАП сам позвал бизнесменов, потому что не справлялся с пассажиропотоками, а потом те вытеснили муниципалов. Маршрут № 37 коммерсанты продублировали своими автобусами под номером 37К, после непродолжительной борьбы МОАП ушел.
То, что после конкурса маршруты № 19, 27 и 37 отошли «Гортрансу», можно считать восстановлением исторической справедливости. Тем более, что, по словам пресс-секретаря мэрии Виктории Мкртчян, для пассажиров ничего не изменится: автобусы будут ездить так же часто. № 19 и № 37 вообще, де факто, останутся в частных руках — сейчас «Гортранс» ищет субподрядчика на эти маршруты. Но есть и другая сторона.
Старейший коммерческий перевозчик «Ю-Ви-Эй Транс», по всей видимости, уйдет с рынка Екатеринбурга. Сначала он лишился маршрута № 2: контракт на него мэрия не стала ни продлевать, ни разыгрывать снова, просто заменив его троллейбусом № 15. Потом у «Ю-Ви-Эй» забрали сверхпопулярные № 19 и № 37 — основные направления, на которых зарабатывает перевозчик. У него остался только маршрут-аутсайдер № 53, связывающий микрорайон Солнечный и железнодорожный вокзал через Московскую.
Глава «Ю-Ви-Эй Транс» Ринат Садриев в разговоре с ЕТВ не сдерживал эмоции по поводу конкурса на свои маршруты: «А как вы думаете, как я к этому отношусь? Негативно. Конкурс был проведен тенденциозно. Что делать дальше? Работать. Воровать мы не пойдем. Бог им судья». «Ю-Ви-Эй Транс» не выиграл ни одного из других лотов, которые выставляла мэрия, а значит новых маршрутов у него не будет. Ринат Садриев назвал происходящее переделом транспортного рынка.
Их осталось одиннадцать
Итак, за «Гортрансом» остался самый большой лот — на 32 маршрута стоимостью 411 миллионов рублей. Но остались еще восемь на 36 маршрутов. Их последовательно разыгрывали с июля по середину августа 2019 года. По результатам торгов, на дорогах Екатеринбурга из 23 коммерческих перевозчиков остается всего 11. Совпадение или нет, но ни один из перевозчиков не выиграл больше одного лота.
Существующие коммерческие маршруты мэрия объединила в лоты по пять-шесть и отторговала по цене от шести до 12 миллионов рублей за каждый. Прочитав список из восьми названий, мы поняли, что жизнь — штука невероятно ироничная. И вот почему.
Екатеринбургский рынок покидает компания «Восток», которая сейчас обслуживает маршруты № 012 и № 019 и считается крупным перевозчиком. «Восток» пришел мэрии на помощь, когда потребовалось вывозить пассажиров отмененной 024 маршрутки. Перевозчик изменил маршрут № 012, пустив автобус вместо Елизавета на Сортировку. Зато на рынок триумфально возвращается «Пегас», который как раз обслуживал № 024 маршрут. Так как маршрут у компании был единственным, после этого ей пришлось уйти с екатеринбургских дорог.
Мы сделали инфографику, где показали, кому какие маршруты достались, а также кому они принадлежат сейчас, чтобы вы понимали, чего ждать от нового перевозчика:
Кроме этих маршрутов, остаются еще пять. № 01 — экспресс-автобус, связывающий Кольцово и ЖД вокзал, остается за «УралАвто». По № 53 по-прежнему ездит «Ю-Ви-Эй Транс», по № 056 — «Урал-Универсал». Еще два маршрута — 043 и 047 — обслуживают перевозчики, выигравшие по одному лоту от мэрии, «Авто-Ном» и «Форт-Транс» соответственно.
Итого: 11 перевозчиков.
Реакция
Срок действия новых контрактов — с 1 января по 30 июня 2020 года. После этого в Екатеринбурге может, наконец, наступить активная фаза транспортной реформы, то есть мэрия начнет вводить новую маршрутную сеть. Инфраструктура города к этому все еще полностью не готова (например, нет нужных выделенок), но кое-что сделано: поменяют 110 остановок, частники начнут принимать оплату банковскими картами, появится больше умных табло.
Несмотря на даты в контрактах, маршрут № 27 заменят муниципальным уже в середине сентября 2019 года. По словам Виктории Мкртчян, после завершения формальных процедур на линию выйдут зеленые НефАЗы «Гортранса». Интервал их движения будет составлять 7-8 минут, который сравним с нынешним у ПАТП «Город». Тем временем, о маршруте переживают жители как ЖБИ, так и ВИЗа, для которых он стал надежным способом добраться до центра города.
Один из авторов новой маршрутной сети, урбанист Владимир Злоказов связал историю отмены 024 маршрутки и передачу маршрута № 27 из частных рук в муниципальные.
[История с автобусами] 024 и 27 — это часть одного и того же процесса, на мой взгляд. В принципе, это здраво, когда у вас автобусы делают и прибыльную, и не убыточную транспортную работу. Вместе получается какой-то баланс. У нас же до сих пор было так, что муниципальный транспорт делает все то, чем не хотят заниматься частники.
Теоретически, я думаю, «Гортранс» способен поддерживать 27 маршрут. Другой вопрос, принимая во внимание историю с 024, случится ли это в реальности. Лично я не сильно оптимистичен в этом отношении. Просто по совокупности предыдущего опыта. Буду приятно удивлен, если ошибусь.
Фото: ЕТВ
Вместо постскриптума. Если прибыльные и популярные маршруты спасут «Гортранс» от убытков и смерти, то это отлично. Общественный транспорт — это социальная услуга, возложенная на мэрию, которой гораздо проще контролировать муниципальное предприятие, чем коммерческого перевозчика. В перспективе это повысит для пассажиров уровень обслуживания и комфорта, но как будет в первое время после передачи маршрута — предсказать тяжело.
За последний год в Екатеринбурге появилось два кейса, которые иллюстрируют два противоположных варианта развития ситуации. Отмена 024 автобуса превратилась в скандал и привела к тому, что мэрии пришлось вернуть этот маршрут, хоть и силами муниципального «Гортранса». При этом, горожане жалуются на то, что вышедшие на замену автобусы 57 и 57А ходят слишком редко. Зато замена автобуса № 2 на троллейбус № 15 прошла гладко и незаметно — теперь маршрут хотя бы ездит по воскресеньям.
ЕТВ будет наблюдать, по какому сценарию пойдет история с автобусом № 27. И надеяться, что все будет нормально.
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