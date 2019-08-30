Автобус легкого поведения

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Автобус № 27 едет с остановки « ЖБИ» на Новгородцевой по проспекту Ленина и почти через весь ВИЗ до ТЦ « Мега» на Новомосковском тракте. Фактически он выполняет работу второй ветки метро , связывая восток и запад Екатеринбурга.





Постоянные пассажиры 27 автобуса небезосновательно переживают , сможет ли муниципальное предприятие поддерживать нынешнюю частоту движения ( интервал в часы пик — около четырех минут) и режим работы ( до позднего вечера). ПАТП « Город» выпускает на маршрут старенькие , но вместительные и опрятные автобусы иностранного производства и небольшие новые « Богданы». В любое время дня в них много пассажиров , потому что ездят они часто , а значит надежны как способ передвижения.





Автобус № 27 — не первый и не последний маршрут , который в 2019 году переходит от частных перевозчиков муниципальному. Такая же судьба уже ожидает , например , популярные № 19 и № 37. ЕТВ рассказывает , что происходит , как это связано с транспортной реформой и сможет ли мэрия справиться с пассажиропотоком и не привести город к транспортному коллапсу.

С весны в Екатеринбурге ходят слухичто автобусный маршрут № 27 сменит перевозчика и перейдет муниципальномуГортрансу». У нынешнего перевозчикачастного ПАТПГород», в сентябре заканчивается контракти мэрия не намерена его продлевать.