«Мой мальчик останется со мной»

— Когда я снова оказалась в больнице, меня направили к психологу, который работает с проблемными мамами. Это была приятная, хорошая женщина, которая удивилась моему решению. «Почему ты хочешь отказаться от малыша? Я же вижу, что ты порядочная», — сказала она мне и посоветовала не торопиться с выводами. А также дала номера общественных организаций, которые помогают людям в трудных ситуациях. Среди них был телефон «Аистенка», в который я обратилась не сразу: не знала тогда, что действительно могу получить помощь.

Я ведь закончила медицинский колледж, 11 лет проработала в доме престарелых. Шесть лет назад прошла парикмахерские курсы по прическам. Психолог, узнав об этом, сказала, что без денег я не останусь и всегда смогу подработать.

О беременности я не сообщила ни сыну, ни маме, но позвонила отцу малыша. Когда я сообщила ему эту новость, он спросил: «Почему ты мне раньше не рассказала? Я дал бы тебе деньги на аборт». А я так хотела, чтобы мы жили вместе и воспитывали нашего общего ребенка. Но этого не случилось. Я бросила трубку и позвонила ему еще раз уже перед родами:

— Ты поможешь нам первое время? Пожалуйста, хотя бы комнату на пару месяцев оплати, а дальше я сама.

— Хорошо.

И тишина. Он отправил меня в черные списки везде. И я попыталась достучаться через его друзей, которые говорили мне: «Ты сама легла под него. Ты сама хотела. Чем ты думала?» Конечно, мне было обидно, хотя сейчас я понимаю, что надо думать головой, прежде чем что-то делать. Цветочки, конфеты — это все красиво. А что дальше? А дальше вот так. Ребенок не спросит, когда ему появиться на свет. Он не виноват.