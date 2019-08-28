Судьба креста

Работа Покраса Лампаса — это геоглиф, то есть изображение, которое можно увидеть во всей полноте только с высоты птичьего полета. И символично, что этот арт-объект разместился именно на площади 1-й Пятилетки — в центре Уралмаша, который строился как соцгород, с нуля, без оглядки на традиции прошлого. Поэтому постмодернисткая игра Покараса Лампаса в супрематизм Малевича наиболее уместна именно здесь — в сосредоточии конструктивизма.

Сама площадь перед заводом УЗТМ задумывалась как на сто процентов советская. Когда, в 1933 году ее замостили камнем, в СССР как раз шла «безбожная пятилетка». Она стал точкой, от которой расходились лучами улицы Культуры, Ильича и Сталина. То есть это исторически максимально антирелигиозное место. Никоим образом не связанное с религией и верой. Но у православных христиан был шанс сделать это пространство своим. В символическом плане. Достаточно было взглянуть на работу Покраса Лампаса без враждебности, с позитивной стороны. Только представьте, на антирелигиозной площади безбожников появился крест. Что это как не символ во славу Бога, который виден с небес?

