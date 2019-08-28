Судьба креста
Работа Покраса Лампаса — это геоглиф, то есть изображение, которое можно увидеть во всей полноте только с высоты птичьего полета. И символично, что этот арт-объект разместился именно на площади 1-й Пятилетки — в центре Уралмаша, который строился как соцгород, с нуля, без оглядки на традиции прошлого. Поэтому постмодернисткая игра Покараса Лампаса в супрематизм Малевича наиболее уместна именно здесь — в сосредоточии конструктивизма.
Сама площадь перед заводом УЗТМ
задумывалась как на сто процентов советская. Когда, в 1933 году ее замостили
камнем, в СССР как раз шла «безбожная пятилетка». Она стал точкой, от которой
расходились лучами улицы Культуры, Ильича и Сталина. То есть это исторически
максимально антирелигиозное место. Никоим образом не связанное с религией и верой.
Но у православных христиан был шанс сделать это пространство своим. В символическом
плане. Достаточно было взглянуть на работу Покраса Лампаса без враждебности, с
позитивной стороны. Только представьте, на антирелигиозной площади безбожников
появился крест. Что это как не символ во славу Бога, который виден с небес?
Фото: STENOGRAFFIA / Facebook
Однако православные активисты предпочли иной путь — оскорбиться. И потребовали изменить работу Покраса Лампаса. Организаторы фестиваля «Стенограффия», в рамках которого был создан этот, как оказалось, этот спорный арт-объект, согласились удовлетворить претензии городских верующих. Так что работа Покраса Лампаса в скором времени будет изменена так, чтобы исключить любые ассоциации с крестом.
Нам же, редакции ЕТВ, очень по душе площадное граффити Покраса Лампаса на Уралvаше. Более того, на наш взгляд, его не нужно даже восстанавливать в прежнем виде. Наилучший вариант — оставить все как есть. Потому что даже уродливый, асфальтовый «шрам», который нанесли на работу художника дорожные рабочие ради ремонта пешеходного перехода, добавляет этому произведению стрит-арта дополнительные смыслы. Это заплатка — историческая отметина, знак городского курьеза, показывающий, насколько чиновники способны понимать современное искусство и его ценность для города.
Ковровые драпировки
Коллаж ЕТВ
Самый очевидный способ предотвратить смущение, которое, как выяснилось, испытывают некоторые православные верующие, когда пересекают площадь 1-й Пятилетки, стар как мир и хорошо знаком городской администрации. Вспомните, как поступают с домами-памятниками, которые и снести нельзя и отремонтировать денег нет. Чтобы эти жемчужины истории и архитектуры не смущали взгляды прохожих своей ветхостью, их драпируют баннерами.
Мы подумали, что в случае с арт-объектом Покраса Лампаса драпировку можно заменить на образ ковра. Стильно, нарядно. Красиво. И пешеходы уже пойдут не по кресту, а по образчику ткацкого искусства.
Закрыть так, чтоб было видно
Коллаж ЕТВ
Единственный минус — переход через площадь станет аттракционом. Ведь по стеклу идти довольно скользко.
Идти не по кресту, а над ним
Коллаж ЕТВ
Предчувствуя гнев зануд, для которых нет разницы, топтать изображение креста или шагать по нарисованному ковру, которым будет накрыт этот религиозный символ, редакция ЕТВ придумала технический вариант. А что если установить надземный пешеходный переход. Конечно, выглядит диковато. Зато проблема будет решена. Более того в нашем эскизном варианте поверхность надземного пешеходного перехода не разрисована. Но Покрас Лампас мог бы ее расписать своими письменами, чтобы с высоты птичьего полета этот мосток сливался бы с остальной картиной.
Можно еще уйти под землю
Коллаж ЕТВ
Недешевый вариант компромиссного решения проблемы — подземный переход. Это позволит верующим избежать смущений во время пересечения площади. А поклонникам стрит-арта и «Стенограффии» лицезреть работу Покраса Лампаса, осознавая, что его супрематический крест оставят в походе.
Благодаря этому варианту вопрос о целесообразности арт-объекта на площади 1-й Пятилетки уйдет в область искусствоведения. Где, как в футболе, каждый сам себе диванный эксперт, сколько людей столько и мнений, поэтому лучше сохранять статус кво и не ссориться.
Опять же, если построить подземный переход под площадью, пешеходы будут в большей безопасности. Тоже плюс.
Магию креста утопить в фонтане
Коллаж ЕТВ
Данный проект — это аллюзия на советские времена. А точнее на то, как в ту эпоху создатели городских пространств решали спорные вопросы с влиянием объектов, которые имели (или могли иметь) хоть какое-то религиозное значение. Тогда рядом (или вместо) обустраивали фонтан или бассейн как символ изменчивости и движения вперед. Самый громкий пример — это бассейн на месте храма Христа Спасителя. А ели брать Свердловск, то можно вспомнить фонтан, заменивший Большой Златоуст.
Поэтому, на месте пешеходного перехода можно обустроить именно его — фонтан с прямоугольным бассейном. Тогда никто не станет говорить, что работа Покраса — это крест.Ясно, что это дорого и не совсем удобно. Зато какой концепт!
Вместо грустного вывода
Но пошутили и (пока) хватит. А теперь серьезно.
Что появится вместо супрематического креста пока не
известно. Но очень жаль, что время экспонирования этой согласованной с властями
работы паблик-арта оказалось столь скоротечным. Объект видоизменят в угоду
активному меньшинству православных верующих, которые продавили свое решение при
попустительстве администрации Екатеринбурга, которая-де факто самоустранилась
от разрешения конфликта.
И вся ситуация выглядит не столько грустной, сколько тревожной. Православные активисты агрессивно навязали всему городу свое решение, свое видение. А муниципальные чиновники не стали защищать работу Покраса Лампаса, хотя до этого ее сам же одобрили, согласовали, а потом гордились. Местная власть показала свою слабость. Оказалось, что она прогибается, если кто-то пусть малочисленный, но с громким голосом будет выдвигать свои хотелки.
Это пока требования верующих активистов касаются только внешнего вида Уралмаша, но что будет потом? Именно об этом писал накануне блогер Илья Варламов, когда, разбирая конфликт православных и Покраса Лампаса, раскритиковал за муниципальных чиновников за отсутствие позиции: «Происходит беспредел. Он очень быстро прогрессирует как раз в атмосфере молчаливого согласия властей».