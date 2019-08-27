«Мэр свой личный бренд отдал на аутсорсинг»

— Вопрос, который может быть первым и последним, а точнее единственным: что происходит с Екатеринбургом?

— Примерно тоже самое, что и в стране. Особенность лишь в том, что у нас власть все же поменялась. Для того, чтобы управлять Екатеринбургом сегодня очень важна способность адаптироваться к меняющейся внешней среде. Это и законодательство, и запросы элитных групп, и изменившееся общество.

Екатеринбург стал более цивилизованным. И люди, которые восполнили первичные потребности и хотят жить в современном европейском городе, изменили свои требования к власти.

Давайте сравним городское сообщество с ребенком. Пока он маленький, вы можете ему что-то запретить, принимать за него все решения, рассказывать сказки, манипулировать и пугать «бабайкой». Городское сообщество повзрослело и, как подросток, ждет, что его искренне выслушают, попытаются понять и договориться. Сегодня мы живем в ситуации, когда взрослые (власть) общается с подростком (обществом), как с 3-летним ребенком. Они по-прежнему считают, что лучше всех все знают, и имеют право «причинять добро».