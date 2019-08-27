«Мэр свой личный бренд отдал на аутсорсинг»
Вчера мы рассказали о «прожектах Высокинского». Сегодня пытаемся понять, почему любое предложение мэра Екатеринбурга (или членов его команды) вызывает улыбку, удивление, осуждение, недоверие, но никак не согласие. Илья Борзенков объясняет, почему «попытка пиаром заменить реальные дела — это гомеопатия в чистом виде» и человеку с «чувством собственной непогрешимости во власти делать нечего».
— Вопрос, который может быть первым и последним, а точнее единственным: что происходит с Екатеринбургом?
— Примерно тоже самое, что и в стране. Особенность лишь в том, что у нас власть все же поменялась. Для того, чтобы управлять Екатеринбургом сегодня очень важна способность адаптироваться к меняющейся внешней среде. Это и законодательство, и запросы элитных групп, и изменившееся общество.
Екатеринбург стал более цивилизованным. И люди, которые восполнили первичные потребности и хотят жить в современном европейском городе, изменили свои требования к власти.
Давайте сравним городское сообщество с ребенком. Пока он маленький, вы можете ему что-то запретить, принимать за него все решения, рассказывать сказки, манипулировать и пугать «бабайкой». Городское сообщество повзрослело и, как подросток, ждет, что его искренне выслушают, попытаются понять и договориться. Сегодня мы живем в ситуации, когда взрослые (власть) общается с подростком (обществом), как с 3-летним ребенком. Они по-прежнему считают, что лучше всех все знают, и имеют право «причинять добро».
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
— Это главная ошибка городской власти?
— На мой взгляд, да. Не нужно подменять собой общество, игнорировать его мнение. Не нужно, заняв начальственное кресло, всех остальных считать простолюдинами, недостойными иметь собственное мнение, не говоря уж о том, чтобы его высказывать.
Самый главный недостаток администрации Екатеринбурга — небывалое высокомерие.
Техники управления, которые демонстрировали Россель и Чернецкий в девяностые, были верными. Общество было незрелым. Но сегодня бессмысленно их копировать. Необходимо начинать более адекватно относится к людям и к себе. Не имитировать близость к народу, надевая картонную коробку, а стремиться искренне прислушиваться к людям, которые имеют собственное мнение о том, как город должен жить и развиваться.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Ведь что требуют горожане, например, от общественного транспорта? Частотность, разумный тариф и комфорт. Три параметра, которые измеримы, понятны и именно их и надо улучшать в первую очередь. Разговоры, будет ли в трамвае wi-fi или вторая кабина только отвлекают. Нельзя симулировать решение реальных проблем города.
Людям совершенно не важны фамилии мэра или вице-мэров, людям малоинтересны выставки и юбилеи. Им нужно, чтобы ежедневно решались их земные проблемы. Поэтому как житель города я прошу одного — спуститься на землю, снять корону и честно поговорить с людьми.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
— Кто может быть тем человеком, который подскажет Высокинскому правильные решения?
— Я все еще немного надеюсь на губернатора.
— А нет ли его вины в том, что происходит сейчас в городе?
— Прямой — нет. Вот вы наняли на человека, который грубо накосячил, что привело к серьезным проблемам. Виноваты ли вы? Косвенно да, конечно. Но прежде всего, это вина вашего сотрудника. Не должно быть ручного управления.
Поэтому не должен губернатор, который лишь рекомендовал гордуме Высокинского, отвечать за все его решения. Все решения в городе принимаются взрослым, умным и опытным Александром Геннадьевичем. Точка. С него и спрос. Дело губернатора — наблюдать, контролировать и помогать. У него своя зона ответственности — Свердловская область. Апеллировать к губернатору при обсуждении городских проблем при этом можно, конечно.
Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
— Какова роль городской думы в происходящем? В чем причина конфликтов с мэрией, которые постоянно провоцируют депутаты?
— Сегодня городская дума — место верификации принятых элитных решений. Надо понимать, что наши депутаты — не всегда лица, принимающие решения. Нет никаких независимых депутатов. Депутаты встроены не только в президентскую вертикаль, но и еще в какую-то горизонталь и являются выразителем интересов элитных групп.
Поэтому конфликт гордумы с администрацией — это симптом элитного конфликта. Я твердо убеждён, что мэрия должна быть сервисной, а не политической структурой. Политикой в области занимается губернатор, и не может у мэра быть политики отличной от политики губернатора. Ни внутренней, ни внешней.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Да, всегда будут недовольные люди. Но если основная часть горожан будет чувствовать себя причастными к ключевым городским решениям, большинство само поправит протестующее меньшинство. И не надо будет собирать автобусами лояльную массовку или ждать советов от Путина.
— Нужна ли бы была столь резкая смена власти, которая привела к таким странным решениям?
— Смена власти — естественный демократический процесс. Да, появление Якоба после Чернецкого прошло почти незаметно. А команда Высокинского многое строит на громком отрицании решений своих предшественников. На мой взгляд, очень важно при любой смене власти сохранять преемственность и не кидаться в крайности.
— Мы наш мы новый мир построим…
— Ну и стройте, кто ж против-то? Но год почти прошел. Где новый мир?
— В этом новом мире бюджет Екатеринбурга вырос. Почему мы, горожане, не видим, во что превращаются эти деньги?
— Не знаю. Возможно, мэрии нужно говорить не только о планах, но и о достижениях. Если они есть. На мой взгляд важнее всего — понять, куда мы идем. Где это солнце за рядами кукурузы? Потому что, складывается ощущение, что мэр многое придумывает прямо на ходу. Универсиада — это прекрасно. Спасибо причастным, что она будет у нас. Хотя иного и быть не могло: богатых регионов, готовых оторвать от текущих расходов десятки миллиардов и вложить их на строительство спортивных сооружений, в России не так уж и много. Это прекрасный вектор развития для города. Но он же не один.
Надо как-то умерить event-политику. Город живет не только Иннопромом, Универсиадой и своим юбилеем. Простите, где обещанная административная реформа? Где транспортная реформа? Где реальная борьба с грязью? Что будет с городским мусором? Что делать с дефицитом школ? Опять что ли на пути к коммунизму кормить никто не обещал? Я понимаю, что когда приедет президент, не рассказывать же ему о победе над грязью. Нужна красивая картинка — Универсиада. Но давайте и с земными проблемами что-то делать. Запас прочности у Екатеринбурга, конечно, большой. Но ситуация, на мой взгляд, деградирует.
Пока Александр Геннадьевич настолько уверен в себе, пока слышит только своих советников, которые говорят, что он во всем прав, ситуация не изменится. Можно, конечно, продолжать верить, что все, кто не с ними — враги и агенты Тунгусова. И надо только их устранить и благодарные жители будут носить мэра на руках, а не кричать «позор», как это было в сквере.
— Но Высокинский же выходит к людям. Пришел в сквер, принял участие в шествии «Картонии», по-простецки общается, называет финалисток «Мисс Екатеринбург» «девоньками»…
— Я же не говорю, что Александр Геннадьевич плохой. Он пока немножко не соответствует своему месту. И не учится. И иногда занимается ерундой. Но все поправимо, если он это сам поймет и захочет изменить.
— А эффективный и любимый мэр может ходить с коробкой на голове?
— Нет. Исполнительная власть — это служба, служение России. А мундир никак не сочетается с коробкой на голове. Есть правила приличия, этика, которая базируется на воспитании и внутреннем стержне человека. На понимании того, что является допустимым.
Фото: telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга»
— У Александра Геннадьевича нет внутреннего стержня?
— Есть, конечно, но у него специфические советчики — он свой личный бренд, по-сути, отдал на аутсорсинг.
— Вы все на Куземку [заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью — прим. ЕТВ] сваливаете?
— Вам виднее [здесь должен быть улыбающийся смайлик — прим. ЕТВ]…
— Получается, он не очень умный человек?
— Александр Геннадьевич, напротив, очень умный и безусловно талантливый человек. Но не бывает людей, состоящих из одних достоинств. И задача руководителя в том, чтобы использовать свои сильные стороны, а на слабые — находить грамотных исполнителей. Но те люди, которые сегодня лепят из Александра Геннадьевича политика, к сожалению, не обладают достаточным для этого профессионализмом. Поэтому так часто бывает и смешно, и стыдно.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
— Горожанам нет никакого дела до конфликтов в команде мэрии и позиции советников Высокинского. Они хотят передвигаться по ровным тротуарам и не дышать пылью.
— Конечно. Не все можно сделать в сжатые сроки, но горожане должны понимать, когда закончатся «временные неудобства». Почему нельзя около каждой раскопки поставить табличку с информацией, когда все будет приведено в божеский вид, мне непонятно. Почему нельзя вести реконструкции тех же скверов быстро и поэтапно — мы же почти научились ремонтировать дороги полосами без полного перекрытия движения. Ну и, конечно, почему просто не написать «просим извинения за…»?
— Если вслух сказать о сроках, придется их соблюдать. И объяснять — почему что-то пошло не так. А промолчав, можно обвинить во всем Тунгусова.
— Да, он был человеком, который раньше координировал работу в мэрии. Владимир Георгиевич — человек, как минимум, талантливый, но его не нужно пытаться копировать. Да это и невозможно. И сваливать на него ответственность за свои огрехи не стоит.
Фото: Дмитрий Шевалдин
И если у людей что-то не получается, не стоит обвинить в неудачах внешние силы. Я надеюсь, что над темой «Тунгусов мстит Высокинскому» смеются уже все. Нет у Александра Геннадьевича в городе врагов, никто ему не вредит. Все сами.
— Есть у вас рецепт, следуя которому можно наладить диалог власти и горожан?
— Пункт первый: снять корону. Пункт второй: если корона все еще на голове — смотри пункт первый. Мэру нужно просто понять, что он — не самодержец, а один из жителей большого города. Только у него намного больше обязанностей.