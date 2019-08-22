Монастырь отЧАЙния

«Что такое депрессивный регион? Это звучит как какая-то криминальная вывеска. Но если через увеличительное стекло посмотреть на то, что было здесь… Каждый год сгорал один дом. И погибали люди. Суицид. Каждый месяц люди вешались. Даже дети. Мы пытались хоть что-то сделать, чтобы остановить волну черной депрессии», — рассказывает игумен Петр, настоятель Свято-Косьминской пустыни, мужского монастыря в деревне Костылева (в 30 километрах от Верхотурья).

Я ехала в Верхотурский район, чтобы посмотреть на линию по производству гранулированного иван-чая. А вместо этого, встретила людей, которые уверены, что деньги — не главное, верят в светлое будущее, варят варенье из шишек и ставят в деревне, где живет с десяток семей, спектакль «Амальгама» — философскую драму с элементами фантастики.