Будущее мисс

Финальное шоу «Мисс Екатеринбург» стартует 15 августа. Из двадцати пяти участниц (их вы можете посмотреть в подборке ЕТВ) победительницей станет только одна. И тут же, как в сказке, эта обычная девушка, обретет четкий статус признанной красавицы. Получит возможность войти в социальный лифт.

Какой путь выберет «Мисс Екатеринбург-2019»? Кем станет, как реализует открывшиеся возможности? Зависит, конечно же, от нее.

Но есть определенные сценарии. ЕТВ проанализировал судьбы победительниц конкурса «Мисс Екатеринбург» и выбрал семь наиболее вероятных дорог для той, которая уже завтра получит корону победительницы.