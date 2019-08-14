Будущее мисс
Финальное шоу «Мисс Екатеринбург» стартует 15 августа. Из двадцати пяти участниц (их вы можете посмотреть в подборке ЕТВ) победительницей станет только одна. И тут же, как в сказке, эта обычная девушка, обретет четкий статус признанной красавицы. Получит возможность войти в социальный лифт.
Какой путь выберет «Мисс Екатеринбург-2019»? Кем станет, как реализует открывшиеся возможности? Зависит, конечно же, от нее.
Но есть определенные сценарии. ЕТВ проанализировал судьбы победительниц конкурса «Мисс Екатеринбург» и выбрал семь наиболее вероятных дорог для той, которая уже завтра получит корону победительницы.
Из супермоделей — в кадр
Самый, пожалуй, естественный путь для победительницы «Мисс Екатеринбург» — карьера модели. Во-первых, девушка может попытать счастья на конкурсах «Мисс Россия» и «Мисс Мира». По этой дорожке прошли Ирина Антоненко и София Никитчук.
После участия в международных конкурсах на девушек, как правило, обращают внимание мировые бренды индустрии красоты. Например, Антоненко была официальным лицом рекламной кампании известной марки Phillip Plein.
Став медийными личностями, мисс Екатеринбург вольны распоряжаться своим личным брендом по-разному. Например, они могут попробовать сделать карьеру в кино и на телевидении. София Никитчук снялась в историческом сериале «София», где сыграла Елену Волошанку — жену старшего сына царя Ивана III. Как призналась сама София, для того, чтобы получить эту роль, она два месяца брала уроки у преподавателя актерского мастерства из Голливуда Светланы Ефремовой.
Больше в известных кинопроектах Никитчук не
участвовала. В отличие от Ирины Антоненко, которая поступила в Российский университет
театрального искусства, а потом засветилась в эпизодической роли в блокбастере
Тимура Бекмамбетова «Фантом». Ирина снялась в
сериале «Корабль», мелодрамах «Золотая клетка», «Свадьбы не будет», «Сюрприз
для любимого» и триллере «Отрыв». Дебютировала на сцене в спектакле «Тайна волшебных
колец» театрального центра им. Мейерхольда. Кроме театра и кино, «Мисс Екатеринбург-2009» покорилось и телевидение: на телеканале ТНТ она вела молодежную программу «Агенты
003», освещая тему медицины.
С подиума — по миру
Кроме самых медийных красавиц Никитчук и Антоненко, похожий путь модели-артистки выбрала для себя «Мисс Екатеринбург-2012» Анна Лесун. Правда, с одним отличием. Красавица не стала делать карьеру в столице (хотя и снялась там в социальном ролике First Kiss in Moscow от компании 1994 production), а начала путешествовать по миру. Год жила и училась в Испании, потом постигала японский язык во время стажировки в Токио.
Трамплином для Анны Лесун стал конкурс «Мисс Россия». Девушка вошла в топ-10 и ее заметил один американский скаут, который отправил данные Анны в модельные агентства США.После этого красавица переехала в Нью-Йорк, и получила карточку жителя. Сейчас Анна продолжает путешествовать по миру и снимается в рекламных проектах у фотографов с мировыми именами.
Фото: missrussia.ru
Со сцены — в эфир
Организаторы «Мисс Екатеринбург» не устают подчеркивать, что для них важны не только внешние параметры девушек и визуальная красота, но и умение подать себя, харизма. Собственно, это то, что нужно, чтобы работать в кадре и стать звездой медиа.Такой путь, например, выбрала победительница 2006 года Дарья Дементьева. Корона «Мисс Екатеринбург» позволила ей начать карьеру в тележурналистике. До участия в конкурсе красоты Даша планировала быть архитектором. Но после триумфа планы резко изменились.
Фото: Facebook Дарьи Дементьевой
«Пригласили вести шоу „Полезный вечер» [программа «Студии 41» — прим. ЕТВ], это было чудовищно. Ну а там, по большой любви к телевидению, пришлось забрать документы из архитектурного ВУЗа и поступить на факультет журналистики МГУ, а дальше — документальное кино, корреспондентские будни и, вот, работа в кадре», — вспоминает Дарья Дементьева.
В 2018 году уральская красавица стала ведущей информационных программ телеканала «Мир».
Из гримерки — к микрофону
Фото: страница Anika / vk.com
С пьедестала — в дизайн
Фото: Дмитрий Сальник, ЕТВ
Но, как показала практика, чтобы запустить собственный бренд одежды, финалистке конкурса «Мисс Екатеринбург» совсем не обязательно получать профильное образование. Достаточно громкого имени. Это доказала красавица-многостаночница, модель, актриса, телеведущая и в прошлом помощница депутата Госдумы София Никитчук. В июне этого года она презентовала собственный бренд Nikiso. Пока самыми яркими моделями коллекции Софии стали атласное розовое платье, которое она продемонстрировала на Канском кинофестивале, белый брючный костюм и черный костюм с шортами.
Бренд Софии Никитчук в живую, а не в Instagram представят участницы «Мисс Екатеринбург-2019» в рамках конкурса, посвященного Году театра.
От икон — в Instagram
Фото: vk.com / anikhovskaya
Выйти замуж
Интересно, что большинство победительниц «Мисс Екатеринбург» в итоге не стали связывать свою жизнь ни с модельным бизнесом, ни с артистической карьерой. А стали «выгодными невестами», вышли замуж и стали вести спокойную и счастливую семейную жизнь, отказавшись от медийной популярности ради любви, семьи, детей.
Фото: Евгения Образцова / Instagram
Самую успешную карьеру жены и матери сделала «Мисс Екатеринбург-2000» Евгения Образцова. Сейчас она живет у Черного моря и воспитывает семерых детей. А этим летом она стала победительницей всероссийского конкурса красоты и материнства «Миссис Россия — Миссис Анапа».
По аналогичному пути пошла Елена Полубедова, получившая корону главной красавицы в 2003 году. Завоевав титул «Мисс Екатеринбург», она встретила будущего мужа. Молодые люди поженились в Италии на острове Комо, сейчас живут в Москве, воспитывая двух дочек.
А «Мисс Екатеринбург-2005» Анфиса Кульбакова тоже довольно быстро вышла замуж и уехала в столицу, где, по ее словам, занялась духовым самосовершенствованием, отказавшись от карьеры, где нужно «торговать лицом». Сейчас Анфиса преподает йогу, в том числе, и участницам одного из прошлых конкурсов «Мисс Екатеринбург» во время подготовки к финалу.
Когда на брифинге, посвященном «Мисс Екатеринбург», у бессменного директора конкурса Светланы Петраковой спросили, можно ли заранее определить судьбу будущей королевы красоты, то она сначала растерялась. Но потом ответила: