Поуехавшие
Одни только и ждут, сидят на чемоданах, мечтая поскорее оказаться в эпицентре культурной жизни России, ведь там — все. Другие очень не хотят уезжать из Екатеринбурга, но приходят к тому, что тут особо ловить нечего, и все равно летят в столицу. А что третьи? А третьим дома хорошо — и творить, и жить. Да и вообще, счастье не за горами.
ЕТВ поговорил с режиссером, актером, писателем, драматургом, которые уехали из Екатеринбурга. И их «антагонистами», оставшимися и творящими дома.
«Все в Москве, включая бюджеты»
Сигарев родился в 1977 году в Верхней Салде. Учился в Нижнетагильском педагогическом институте, окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. С 2003 года женат на актрисе Яне Трояновой. Режиссер фильмов «Волчок», «Жить», «Страна ОЗ» и других. Лауреат премий «Дебют», «Антибукер», «Эврика».
— После выхода каждого фильма я жил в Москве по году. Весь постпродакшен делается там. В Екатеринбурге киноинфраструктура разрушена, Свердловская киностудия — тоже. Режиссер Алексей Федорченко снимает кино здесь, но это «кино на коленке». С драматургией в Екатеринбурге все хорошо, заниматься ею здесь самое место. Мне же в какой-то момент стало просто тесно. И после «Страны ОЗ» я решил остаться в Москве. Это неправильно, но все — в Москве, включая бюджеты (из интервью Ельцин Центру).
«Москва слишком большой город»
— Задумывался ли о переезде в Москву? Никогда. Это слишком большой город. Мне там некомфортно. Можно успеть только одно дело за день. Слишком большие расстояния, а я не люблю тратить время на перемещения. Люди переезжают, потому что ищут себя. Они могут уехать в Москву, Лос-Анджелес и Мадрид. У каждого свой путь.
Фото: Александр Мамаев для ЕТВ
«Екатеринбург, какой ты маленький»
— В моем родном городе лично для меня нулевая перспектива. «Коляда-театр» — единственная в городе сценическая площадка, которая достойна обсуждения и даже восхищения. Там ставятся хорошие спектакли, там кипит жизнь. Но поскольку я работала в «Коляда-театре» и из него ушла, то я больше не рассматриваю его как объект приложения своих сил. Я не знаю, что должно случиться, чтобы я пришла и сказала Коляде: «Слушай, возьми меня обратно». Это этап мною пройденный и этап где-то даже негативный.
Фото: ЕТВ
Мы приезжаем в Екатеринбург из наших творческих странствий наполниться, корни свои почувствовать. У нас там друзья, родственники, родные могилы. Лично мне Москва все больше нравится, она мне подходит для жизни, но я не имею права отнять у Васи его екатеринбургский кабинет. Правда, сейчас у Сигарева идут переговоры о постановке спектакля у Олега Павловича [Табакова] в «Табакерке». Если этот проект состоится, то, возможно, он подтолкнет нас к мыслям о переезде (2014 год, из интервью газете «Труд»).
На днях еду по Екатеринбургу и думаю: «Боже, какой ты маленький!» Понятное дело, что город вовсе не удался в размерах. Просто Москва, где мы [с Василием Сигаревым] сейчас живем, огромна. Мы могли бы жить в Екатеринбурге, любим его. Но мы не можем здесь снимать кино. И это проблема. Поэтому мы в Москве (2018 год, из публичного выступления).
«Мне хватает того, что имею»
— Москва — это не то чтобы не мое… Просто я бы не хотела такой судьбы. Например, ведущая актриса театра, на которой держится весь репертуар, и вдруг (не в Москве, правда, а в Питере) — одна роль в месяц, а то и в два. Для меня это было бы невыносимо. Или просто некоторые люди не могут устроиться в театр — и полностью уходят из профессии. Работают на свадьбах, корпоративах, еще где-то. Я не считаю, что это плохо, но сама этим заниматься не хочу. И таких примеров множество. Я не то чтобы боялась неизвестности, а просто была рада тому, что имею, мне этого хватало.
«В Москве нет легендарной грязи»
Денежкина родилась 31 октября 1981 года в Свердловске. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Автор книги «Дай мне» и других.
— Первый раз я приехала в Москву в 20 лет по приглашению издательства, которое выпустило мою книгу «Дай мне». Жила на Арбате, лежала в кровати и смотрела на огни казино «Метелица». Из одного конца Москвы в другой, на интервью, мы с моим PR-менеджером добирались по два часа — невероятно после Екатеринбурга. Издатель настойчиво предлагал переехать в Москву окончательно, но в Екатеринбурге у меня жили друзья, без которых я не представляла свою жизнь. Плюс мне нужно было закончить учебу на факультете журналистики УрГУ.
Восемь лет назад я снова приехала в Москву, уже с детьми, для работы над одним из проектов ТНТ. Продюсеры долго уговаривали меня приехать, обещая няню для моего младшего грудничка и билеты в Екатеринбург каждые две недели. Вытащили чуть ли не под дулом пистолета, так мне не хотелось покидать родное гнездышко. Планировалось, что я пробуду в Москве от силы полгода, пока мы не напишем сценарий сериала «Озабоченные». Но в итоге все затянулось на годы, за сценарием последовал кастинг, потом — съемки, монтаж. Никак нельзя было уехать.
Фото: ТНТ
В Москву переехало много моих знакомых из Екатеринбурга, считается, что здесь больше возможностей для творческого человека: тусовки с нужными людьми, живые знакомства. Если бы не обстоятельства, я бы и сейчас спокойно жила себе в Екатеринбурге и получала от этого удовольствие. Писала бы сценарии, вдохновляясь бурной уральской жизнью.
Друзья из Екатеринбурга до сих пор вдохновляют меня, становятся прообразами различных персонажей и весьма довольны этим обстоятельством. Посоветовала бы я переезжать из Екатеринбурга в Москву? Я бы вообще посоветовала больше путешествовать, а там уже определиться, где тебе милее.
«Бессмысленно таскать скарб»
Сальников родился в 1978 году в Тарту (Эстония). С 1984 года живет на Урале. Окончил два курса сельскохозяйственной академии, проучился один семестр на факультете литературного творчества Уральского университета. Автор книг «Петровы в гриппе и вокруг него», «Опосредовано», Отдел» и других. Лауреат премий «Национальный бестселлер» и «НОС».
— Предложений о переезде особо и не было. Да и что я там потерял? Это раньше работа с текстом, наверное, сопровождалась пересылкой рукописи туда и обратно по почте в бумажном виде, а сейчас даже заграница — не помеха. Все мгновенно происходит, так что нет смысла перетаскивать скарб с места на место.
«За 10 лет я сменила шесть городов»
Пулинович родилась в 1987 году в Омске. Окончила Екатеринбургский государственный театральный институт. Автор пьес «Карнавал заветных желаний», «Учитель химии», «Мойщики», «Наташина мечта» и других. Лауреат множества театральных премий.
— Про переезды я знаю если не все, то очень многое. Мы переезжали с самого раннего моего детства примерно один-два раза в год. Иногда с одной квартиры на другую, а иногда и в другой город. За десять лет учебы я сменила десять школ и шесть городов.
Когда в 17 лет я приехала учиться в Екатеринбург, переездов мне тоже избежать не удалось. Я тут подсчитала, что за 15 лет жизни тут я переезжала примерно 16 раз. Мой муж шутит, что мне пора давать мастера спорта по «скоростному сбору вещей». Я могу буквально за один день полностью «упаковать квартиру».
Мои советы при переезде:
1. Не выбрасывайте сумки из Ikea и клетчатые баулы с рынка, если таковые у вас имеются. В них удобно перевозить книги и небьющуюся утварь.
2. Пакуйте посуду вместе с постельным бельем. Это экономит место, а полотенца и простыни сохраняют чашки и тарелки лучше, чем бумага. Еще очень удобно транспортировать зеркала, обернутые одеялами.
3. Коробки для переезда можно попросить в ближайшем магазине, как правило, после каждой разгрузки товаров в магазине остается довольно много картонной тары.
4. Подписывайте коробки. Это во многом сохранит ваше время, когда на новом месте понадобится что-то быстро найти.
Фото: пресс-служба Ельцин Центра
5. Скотч при переезде — ваш лучший друг. Лучше лишний раз перемотать коробку скотчем, чем потом собирать рассыпанные по всей улице вещи.
6. Зимние вещи и обувь удобнее всего перевозить в мешках, в которых обычно хранят сахар.
7. Переезд — отличный повод избавиться от накопившегося хлама. Если вы за год так и не починили неработающий блендер, скорее всего, уже и не почините.
8. Не расстраивайтесь из-за сломанных вещей. Переезд — такая штука, которая редко проходит без эксцессов.
9. Цветы и кошка перевозятся отдельно. Ну это так, на всякий случай…
10. Кстати, про кошек… Считается, что кошку нужно запускать в новое жилище первой. Но помимо этой, есть еще одна примета. Если в предыдущем доме вам жилось хорошо и спокойно, это значит, что вам попался миролюбивый домовой. Грех такого не забрать в новое жилье! Делается это очень просто — нужно взять веник, постучать им три раза по полу и сказать: «Домовой, домовой, я пошла и ты за мной». Затем перевезти этот веник вместе с домовым на новое жилье. Не знаю, насколько это работает, но, по крайней мере, помогает развеселиться и сглаживает стресс от переезда.
«Патриоты у нас особые»
Богаев родился в 1970 году в Свердловске. Закончил техникум транспортного строительства и Екатеринбургский государственный театральный институт. Автор множества пьес и театральных постановок. Главный редактор журнала «Урал».
— У нас в стране только один город, все остальное — провинция, работающая на Москву. Есть тонкости конкретного приработка, бывает, что местонахождение не играет вообще никакой роли. Я бы в Москву давно уехал, но там некомфортно из-за количества людей. В Екатеринбурге в том же метро людей значительно меньше. Но и тут в последние два года стало больше людей. Этот приток заметен. Не в лес же бежать!
Я люблю Екатеринбург невротической любовью. Патриоты у нас очень особые: критикуют все и вся, но любят. Поэт Майя Никулина еще говорила: «Все дураки уехали в Москву, остались только умные». Здесь недостаток творческой прослойки, она сейчас только формируется (на это надо лет 30). Заявляя о себе, люди делают новые проекты, поэтому сейчас тут самое интересное время.
Фото на входе: Мария Войнакова, ЕТВ