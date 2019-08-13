Поуехавшие

Пулинович родилась в 1987 году в Омске. Окончила Екатеринбургский государственный театральный институт. Автор пьес «Карнавал заветных желаний», «Учитель химии», «Мойщики», «Наташина мечта» и других. Лауреат множества театральных премий.

— Про переезды я знаю если не все, то очень многое. Мы переезжали с самого раннего моего детства примерно один-два раза в год. Иногда с одной квартиры на другую, а иногда и в другой город. За десять лет учебы я сменила десять школ и шесть городов.

Когда в 17 лет я приехала учиться в Екатеринбург, переездов мне тоже избежать не удалось. Я тут подсчитала, что за 15 лет жизни тут я переезжала примерно 16 раз. Мой муж шутит, что мне пора давать мастера спорта по «скоростному сбору вещей». Я могу буквально за один день полностью «упаковать квартиру».

Мои советы при переезде:

1. Не выбрасывайте сумки из Ikea и клетчатые баулы с рынка, если таковые у вас имеются. В них удобно перевозить книги и небьющуюся утварь.

2. Пакуйте посуду вместе с постельным бельем. Это экономит место, а полотенца и простыни сохраняют чашки и тарелки лучше, чем бумага. Еще очень удобно транспортировать зеркала, обернутые одеялами.

3. Коробки для переезда можно попросить в ближайшем магазине, как правило, после каждой разгрузки товаров в магазине остается довольно много картонной тары.

4. Подписывайте коробки. Это во многом сохранит ваше время, когда на новом месте понадобится что-то быстро найти.