Смерть конструктивизма

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« Аргумент для инвесторов самый простой. Ему нужно говорить о том , что он получит прибыль. Тогда он поверит и начнет этим заниматься. Мы всегда убеждаем застройщиков , что архитектура конструктивизма не утопична , а предельно функциональна. Подходит для современных людей. Ее не нужно менять не только потому , что это неправильно , аморально , противозаконно , а просто потому что это не выгодно с точки зрения их бизнес логики», — советует Алексей Гинзбург.







Свою мысль архитектор подкрепляет практическим кейсом. В Москве недавно полностью отреставрировали один из ключевых памятников жилой архитектуры конструктивизма — Дом Наркомфина. Этот девелоперский проект стал победителем премии Urban Awards 2019 и принес инвестору прибыль.





« Когда мы начинали историю с домом Наркомфина в Москве , наши застройщики , они же заказчики , очень боялись прогореть. И готовы были сделать что угодно , чтобы люди покупали квартиры в этом доме. Им казалось , что риски огромные и продукт крайне специфический. И каково же было удивление , когда на середине реставрации уже половина квартир оказалась раскуплена. Причем портрет покупателей эти квартир очень разный: это люди разного достатка , и молодые , и в возрасте.





Застройщик сравнил дом с айфоном. Потому что это очень простая , лаконичная архитектура , внутрь которой вшито очень много смыслов , их можно использовать для собственного удобства. Некоторые покупатели квартир до этого ничего не слышали про конструктивизм. Это не какие-то маниакальные фанаты авангарда , а просто люди , которые пришли, посмотрели и им стало очень интересно. Архитектура 20-х годов хороша тем , что она предусматривала функции , которые тогда были революционными , а сейчас воспринимаются актуальными и злободневными», — поясняет Алексей Гинзбург.



Спасение объектов конструктивизма — это миссиякоторая не выполнима без инвесторов. Грустноно факт. Можно сколько угодно говорить о ценности комплекса зданийно пока в этом не убежден тоткто готов давать деньги на реставрациюархитектура авангарда продолжит ветшать и стариться.