Смерть конструктивизма
Авангард 30-х годов — наш вклад в мировую культуру
Фото: Мария Войнакова
Инвестор получит прибыль — и его нужно в этом убедить
Спаси одно здание — и на остальные обратят внимание
В Екатеринбурге есть точечные истории, подобные операции по спасению московского Дома Наркомфина. Можно назвать удачным, например, опыт сохранения дома-улитки, который входит в комплекс «Городок юстиции». Сейчас там расположен отель эконом-класса. Кроме этого, обнадеживающим можно назвать проект реконструкции гостиницы «Мадрид». Это конструктивистское здание в последнее время было заброшенным и разрушалось. Но недавно ему нашли инвестора, который пообещал полностью реконструировать его к 2023 году и открыть на этой площадке Дом русско-китайской дружбы.
«У этого процесса реновации должен быть принципиальный модератор, который пояснит застройщику, что отреставрированные здания можно использовать так, как они были задуманы, для чего были спроектированы», — считает Алексей Гинзбург. — «Для меня очень важно, когда мы можем сохранить и законсервировать что-то, имеющее прямое отношение к исторической эпохе. Какие-то детали, которые можно увидеть, потрогать руками и понять: «Вот оно настоящее».
Вот, например, дом, который был построен в 1929 году. Или в 1930. И есть в этом здании элементы, которые говорят нам о том времени. Это могут быть поручни лестницы, например. И если их очистить, окажется, что они очень классно выглядят. Это может быт подлинная штукатурка, которая скрывается под слоем краски. Даже перестраивая здания, можно обязать застройщика следовать тем канонам, тому формату, в котором это здание было. Даже если, скажем, оригинальная, историческая стена останется одна, а все остальное будет восстановленным новоделом».
История превращается в руины
Алексей Гинзбург не скрывает, что реновация архитектуры авангарда — процесс крайне сложный. И очень часто он упирается в вопрос воли и юридической поддержки. Эти два фактора необходимы инвестору, чтобы банально ответить самому себе на вопрос: «А ради чего я буду заниматься реставрацией?» Аргумент «потому что это жемчужина конструктивизма», как правило, признается верным, но — не мотивирует вкладывать деньги. И будущее здания становится туманным. По такому сценарию сейчас развивается судьба гостиницы «Исеть». Этот уникальный памятник архитектуры авангарда в 2017 году передали из федеральной собственности в областную. Чиновники обещали найти инвестора, который мог бы превратить «Исеть» в бутик-отель, но прошло два года, а желающих взяться за этот проект так и не возникло.Так что «Исеть», лишенная своей функции, продолжает разрушаться. И не исключено, что у этого объекта вскоре останется только функция памятника, который будет постепенно руинизироваться, превращаясь в подобие римского Колизея.
Как превратить архитектуру в музей и зачем
— Екатеринбург считается столицей конструктивизма. Потому что у вас есть музеи, посвященные архитектуре эпохи авангарда, есть восстановленная квартира с уникальной планировкой того времени — ячейка типа F — и Белая башня. Вообще сделать музейное пространство сложнее всего. Все-таки легче найти и подобрать какую-то коммерческую функцию. Вопрос в том, что нужно пройти определенную дорогу, чтобы осознание ценности конструктивизма стало базовым. И я думаю, вы, екатеринбуржцы, по этой дороге твердо шагаете.
Фото: Дмитрий Шевалдин