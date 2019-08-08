Екатеринбург другими глазами: «Я узнаю ваш город по кофе»
Когда я только собиралась ехать в Екатеринбург, то представляла очень далекий северный регион. Однако мне казалось, что здесь можно счастливо прожить всю жизнь. Город сразу понравился, но сколько бы раз я не зимовала здесь, мне всегда холодно. Это природа, с ней ничего не сделаешь, поэтому приходится адаптироваться.
В Индонезии 95% студентов знают английский язык на разговорном уровне, хорошо воспринимают его на слух. Но для здешних учеников это кажется слишком сложным. Сама я начала изучать русский язык несколько лет назад в университете Нижнего Новгорода и до сих пор не могу разобраться с вашими временами. В Екатеринбурге же я подружилась с людьми, которые хорошо говорят по-английски и стала забывать русский вместо того, чтобы практиковаться.
Мне нравятся люди здесь, особенно мои преподаватели, коллеги и ученики. Русские студенты интересуются другими культурами, некоторые серьезно изучают английский. Я заметила, что большинство российских студентов активно занимаются спортом, ходят в зал. Индонезийцы намного ленивее. Мы ниже ростом, не такие крупные по телосложению, поэтому многие считают, что после занятий спортом ты потеряешь вес и станешь еще меньше. Хотя как хобби многие у нас увлекаются баскетболом и футболом.
Екатеринбург очень прост в навигации. Я даже специально заблудилась в первый раз, чтобы получше узнать город. Это помогло мне открыть много интересных мест. Население Джакарты — 20 миллионов человек. Столица Индонезии по сравнению с Екатеринбургом намного хаотичнее. Я передвигаюсь по городу на общественном транспорте. Он оказался намного удобнее, чем я думала. Там я постоянно разговариваю с незнакомыми людьми и практикую свой ломаный русский.
У вас все общаются даже в супермаркетах. Каждый раз, когда я иду в магазин, то вижу пожилых людей, которые обсуждают продукты, особенно в очереди перед кассой. Я плохо говорю по-русски, но все понимают меня без слов.
Мне нравится ваша простая еда: в ней не так много специй, как в азиатской кухне. Больше всего меня удивили кефир и ряженка. Еще я просто одержима сладким — здесь так много тортов по приятной цене! Мои фавориты — это «Муравейник» и «Медовик».
В Екатеринбурге я начала исследовать разные кофейные места. Здесь очень много видов кофе. По моим подсчетам, только одну из пяти кофеен в этом городе можно назвать обычной. Остальные предлагают много сиропов и видов — капучино, латте, американо и т. д. Кофейни заставляют меня дальше узнавать этот город. В Екатеринбурге большой ассортимент напитков, и кофе стоит этих денег.
Я стараюсь участвовать в культурной жизни Екатеринбурга, следить за его развитием. Город очень быстро меняется, и это втягивает меня в разные разные авантюры. Мое новое хобби — разбираться во всех новинках города.
За последний год я смогла узнать много нового об архитектуре конструктивизма, даже помогла снять ролик для нового музея «Ячейка типа F». Я успела побывать во многих местах Екатеринбурга и не могу назвать лучшее из них. Мне понравилась современная атмосфера Ельцин Центра. Он очень просторный, его можно долго исследовать, а когда выходишь на улицу — открывается очень красивый пейзаж. Но больше всего я люблю маленькие, скрытые от глаз музеи, например, писателей Урала, современного искусства, ГЦСИ. Они кажутся мне самыми интересными. Еще я люблю русский балет, поэтому часто хожу в Ural Opera Ballet, посмотрела концерты в филармонии и ТЮЗе.
Но моим самым любимым местом здесь остается библиотека Белинского. Она похожа на скрытый драгоценный камень внутри города. Там огромная коллекция иностранной литературы. Ее количество меня шокировало. Изящный читальный зал заставляет читать еще больше. Мне кажется, что всем нужно такое место, куда можно прийти в любой ситуации: когда ты счастлив или расстроен. Для меня им стала библиотека Белинского.