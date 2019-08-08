Екатеринбург другими глазами: «Я узнаю ваш город по кофе»

Когда я только собиралась ехать в Екатеринбург, то представляла очень далекий северный регион. Однако мне казалось, что здесь можно счастливо прожить всю жизнь. Город сразу понравился, но сколько бы раз я не зимовала здесь, мне всегда холодно. Это природа, с ней ничего не сделаешь, поэтому приходится адаптироваться.

В Индонезии 95% студентов знают английский язык на разговорном уровне, хорошо воспринимают его на слух. Но для здешних учеников это кажется слишком сложным. Сама я начала изучать русский язык несколько лет назад в университете Нижнего Новгорода и до сих пор не могу разобраться с вашими временами. В Екатеринбурге же я подружилась с людьми, которые хорошо говорят по-английски и стала забывать русский вместо того, чтобы практиковаться.

Мне нравятся люди здесь, особенно мои преподаватели, коллеги и ученики. Русские студенты интересуются другими культурами, некоторые серьезно изучают английский. Я заметила, что большинство российских студентов активно занимаются спортом, ходят в зал. Индонезийцы намного ленивее. Мы ниже ростом, не такие крупные по телосложению, поэтому многие считают, что после занятий спортом ты потеряешь вес и станешь еще меньше. Хотя как хобби многие у нас увлекаются баскетболом и футболом.

Екатеринбург очень прост в навигации. Я даже специально заблудилась в первый раз, чтобы получше узнать город. Это помогло мне открыть много интересных мест. Население Джакарты — 20 миллионов человек. Столица Индонезии по сравнению с Екатеринбургом намного хаотичнее. Я передвигаюсь по городу на общественном транспорте. Он оказался намного удобнее, чем я думала. Там я постоянно разговариваю с незнакомыми людьми и практикую свой ломаный русский.