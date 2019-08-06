Странные танцы

Для меня самое страшное — просто прийти. Я знаю, как запоминаю движения — никак: все делают левой рукой, я — правой. У всех ноги вместе, а у меня почему-то врозь. И когда я увидела всю эту толпу, готова была развернуться и уйти: я опоздала, а они уже танцуют! Уже танцуют! Хорошо, что Дэн Секстон [игрок ХК «Автомобилист» и член жюри — прим. ЕТВ] задерживался, а я была в конце списка.

Страшно, когда в голове крутится мысль о том, что я там, где меня не ждут. Сейчас думаю — я же все время говорила в кадре [Женя параллельно с кастингом вела онлайн-трансляцию в соцсети — прим. ЕТВ]: «А вы видели, как я…» Постоянно оправдывалась за то, что я такая. Не знаю, зачем я это делала. Наверное, для того, чтобы злые языки не упоминали об этом в комментариях.

Мне стало очень грустно оттого, что первые девочки, которых я увидела, хорошо прокаченные: все движения отточены, как будто они миллион лет этим занимаются. Но они действительно занимаются танцами миллион лет. Большинство из них были в группе поддержки «Автомобилиста» в прошлом году. Поэтому у них все классно. Хотя и они, и все остальные оказались добрыми и хорошими девчонками.