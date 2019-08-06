Странные танцы
«Был драйв, но не секс»
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Перед тем, как начать, всем оценщикам выдали бланки таблиц: в пустые графы нужно вписывать номер участницы, а потом ставить баллы от одного до пяти, оценивая внешние данные участницы, ее танцевальные способности и общее впечатление.
Судить, кто из будущих черлидерш «такая ок», кто «вау!», а кто «спасибо за попытку» пришлось в жестком темпе. Пять участниц заходят в зал, встают перед жюри, включается музыка, конкурсантки исполняют разученную перед кастингом танцевальную связку и уходят. На все меньше минуты. Затем заходит другая партия соискательниц. И все повторяется.
Скажу сразу, поначалу я растерялся. И почувствовал буквально метафору «глаза разбежались». Куда смотреть: на эту грудь, на тот плоский животик или на танцующую попу? Пока думаешь об этом, танец-ворожба уже раз — и кончился. Чаровницы уходят, а ты такой: «Эй! Постойте, мне еще вам оценки выставлять, можно повтор и помедленнее? Но нельзя».
Но я быстро освоился, когда определился с отношением к происходящему. Это конвейер красоты, на котором я — диагност. И моя задача отбраковать большую часть. Причем каких-то принципов и стандартов нет. Все крайне субъективно, а девчонки-то разные. Выставляя двойки и тройки тем, кто, на мой взгляд, «совсем не» — маленькая голова и подбородок, плоская грудь, но тяжелая попа — я косил глаза влево, наблюдая за тем, как оценивает участниц моя коллега по жюри, тренер команды черлидерш Ольга.
И с удивлением видел, что наши оценки не совпадают. Там где я ставил пять — «Ооооо! Вот это бюст!» — она вполне могла влепить пару. И наоборот: там где припечатывал незачет, Ольга давала высший балл.
И это хорошо. Это значит, что шансы попасть в группу поддержки, в принципе, есть у каждой участницы.
На втором этапе кастинга девушки выходила перед жюри и за 24 секунды должна была рассказать о себе и пояснить, почему именно ее должны выбрать. И случалось, что после выступления оценки корректировались. Я либо добавлял баллы, либо убавлял. За косноязычие, например. Или за легкую сутулость.
В общем, вошел во вкус оценщика, облеченного правом. Но я не сказал бы, что чувство это хоть как-то было бы связано с вожделением. Организаторам кастинга удалось добиться удивительного эффекта: в процессе отбора был драйв, но не было секса. Ни одна соискательница не вызвала эмоций, испытав которые я бы вспомнил библейский совет-предостережение: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя».
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Участницы кастинга воспринимались как части, элементы, из которых потом можно сложить единое множество — команду.
Кто же из участниц войдет в состав групп поддержки IceDrivers и Funny Foxes станет известно в ближайшее время. Ведь организаторам кастинга предстоит привести к единому знаменателю вердикты всех членов жюри.
Я оказалась не так плоха
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Для меня самое страшное — просто прийти. Я знаю, как запоминаю движения — никак: все делают левой рукой, я — правой. У всех ноги вместе, а у меня почему-то врозь. И когда я увидела всю эту толпу, готова была развернуться и уйти: я опоздала, а они уже танцуют! Уже танцуют! Хорошо, что Дэн Секстон [игрок ХК «Автомобилист» и член жюри — прим. ЕТВ] задерживался, а я была в конце списка.
Страшно, когда в голове крутится мысль о том, что я там, где меня не ждут. Сейчас думаю — я же все время говорила в кадре [Женя параллельно с кастингом вела онлайн-трансляцию в соцсети — прим. ЕТВ]: «А вы видели, как я…» Постоянно оправдывалась за то, что я такая. Не знаю, зачем я это делала. Наверное, для того, чтобы злые языки не упоминали об этом в комментариях.
Мне стало очень грустно оттого, что первые девочки, которых я увидела, хорошо прокаченные: все движения отточены, как будто они миллион лет этим занимаются. Но они действительно занимаются танцами миллион лет. Большинство из них были в группе поддержки «Автомобилиста» в прошлом году. Поэтому у них все классно. Хотя и они, и все остальные оказались добрыми и хорошими девчонками.
Кастинг в группу поддержки «Автомобилист», конечно, не моя история. Но я не хочу упасть в грязь лицом, а то, что не умею танцевать — ну-у-у-у… Не умею. И не смогу резко научиться. Мне было неловко каждый раз просить: «А покажи мне, потому что я вообще не при делах». Но я оказалась не так плоха, как думала о себе изначально.
Страшно было находиться в первом ряду. Но я понимала, что первое впечатления для жюри — главное, поэтому вышла с гордо поднятой головой, с ощущением, что у меня все классно.
На втором этапе было еще страшнее. Я решила спеть о том, почему я здесь. А за свой голос я всегда в ответе. Хотя успокаивала себя, что как бы я ни спела, — это будет галочка, потому что знала, кроме меня никто не споет и это не будет банальным «мне идет красный» [цвета ХК «Автомобилист» — прим. ЕТВ].
Хорошо, что танец был сначала: всегда нужно разогреться, потому что связки, опора, диафрагма — это все мышцы. Если ты разомнешься, потом будет много голоса. А я совсем забыла, что это работает. Отрепетировав движения, поняла, что голоса так много, что я даже не очень хорошо его контролирую.
Видео: ЕТВ
У меня все время в голове сидела мысль, что я конкурсантка для себя. Меня спасало, что вся эта история не про меня. Я пыталась дистанцироваться от реакции: «Боже! Как я волнуюсь». А такое могло быть. Поэтому я не хожу на кастинги. Иначе я сойду с ума от нервов. Здесь я говорила: «Я тут вообще-то снимаю». Это был мой бонус.
Наверное, этот кастинг даст что-то девочкам, которые танцуют. Не мне. Кто-то самоутвердится, кто-то, наоборот, расстроится. Хотя расстраиваться не из-за чего. Все субъективно. Один поставит девочке два балла, другой — пять. Если ты не прошла, это не значит, что ты плохо выглядишь и двигаешься.
Моделей Victoria Secrets подкармливают в перерывах. Этого не хватило. Мне грустно от того, что у меня сейчас просто все слиплось внутри. Очень хочется есть. Когда ты в напряжении, ты ничего не замечаешь, все приходит потом. Когда ты потрясла своими булками, понимаешь, что у тебя есть тело. И поясница меня предает. Я почувствовала себя старой бабкой. Просто деревяшкой. Ну, реально, неужели мы так себя забрасываем? Не согнуться, не разогнуться. А всего-то два притопа, три прихлопа…