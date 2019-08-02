Как полюбить город

Собственно, по второму пессимистичному варианту деградировали в ноль все неформальные массовые мероприятия горожан. Помните, раньше был веселый парад зомби, когда загримированные в живых мертвецов энтузиасты шли по улицам города, дурачась как на Хэллоуин? А шествие любителей мыльных пузырей? Или флэшмоб «Обниму даром»?

Все эти акции наполняли общественные пространства Екатеринбурга неформальным содержанием. Таким, каким его видели горожане. Не чиновничьим, не официальным. Сейчас это невозможно. Чиновники из министерства общественной безопасности Свердловской области под любыми предлогами не согласуют, то есть запретят, объявив нелегальной, любую «непричесанную» акцию в центре города.

Так что карнавала не будет. А он нужен. Вот тут бы местной власти помочь, взяв (как они делали раньше) часть организаторской ответственности на себя, но….

«Ситуация крайне грустная. Сначала мы подавали уведомления в администрацию города. И чиновники могли вносить какие-то поправки. Хотя по законы права не имеют: мы обязаны просто их уведомить. Но чтобы ни с кем не ссориться, мы их правки принимали. В общем, все было супер. А лет пять назад по какой-то причине появилась необходимость все массовые мероприятия, включая флэшмобы, согласовывать в четырех разных инстанциях. Три — чиновничьими организациями, а последняя — полиция. И мы стали получать отказы. Нет, нам не запрещали. Но говорили: у вас документы неправильно оформлены.

У нас никогда не было ни политического, ни коммерческого подтекста. Все исключительно ради развлечения. Но после того, как наши заявки на флэшмобы стали заворачивать, потом уже негласно, но внятно сказали: сворачивайте лавочку, иначе будут задержания, а организаторы пойдут под суд. Мы пытались подавать уведомления дальше. Но ни «Обниму даром», ни «Мыльные пузыри», ни уж тем более «Зомби-парад» не проходили. Поэтому все это прекратилось, к моему величайшему сожалению», — рассказал ЕТВ организатор екатеринбургских флэшмобов Софья Хайкен.