Как полюбить город
— Любишь ли ты свой
город?
— Конечно!
— А докажи!
Как бы ни был затерт сейчас термин «патриотизм», многим жителям Екатеринбурга это социальное чувство совсем не чуждо. Более того, деятельно проявлять любовь к городу (а не просто гордиться местом рождения) стало модным. Хочешь быть в тренде — улучшай общественные пространства, наполняй их дополнительными смыслами. Конечно, самый простой путь — критиковать в соцсетях то, что делают другие. Но мы сейчас не об этом. А о тех, кто воплощает свои мечты о лучшем городе на земле в реальность. И о том, кто и что этому мешает.
Любовь — это порядок
Самое очевидное проявление любви к своему дому — содержать его в порядке. Поэтому благоустройство — всегда острая тема. Всем не все равно. У каждого есть личное видение. Предложить свой вариант улучшений, а потом реализовать на деле в ближайшие выходные предлагает фонд «Город может». 3 и 4 августа он проводит фестиваль «Большая городская мастерская». В качестве площадки для преобразований выбрана улица Красноармейская. И в субботу, и воскресенье любой желающий с 12:00 до 18:00 сможет создать элементы благоустройства (столы, скамейки и не только) на свой вкус из предложенных материалов. Такое народное творчество назвали «тактическим урбанизмом».
«Мы это делаем в первый раз. Это такой эксперимент», — рассказала член попечительского совета фонда, в прошлом кандидат в мэры Екатеринбурга Надежда Абакумова.
Фонд «Город может» основали бизнесмен Юрий Окунев, показав, что в Екатеринбурге можно за сравнительно небольшие деньги устроить газон по европейским стандартам, и музыкант Владимир Шахрин.
Фото: МРСК Урала
Первым делом фонда стала реконструкция газона возле «Коляда-Театра». После этого «Город может» разработал проект реконструкции проспекта Ленина от УПИ до улицы Восточной. Но чиновники из городской администрации от него отказались, заявив, что на этом месте можно провести только ремонт.
«Понятно, что не всегда получается так, как хочется. Но это не повод останавливаться и опускать руки. Сейчас вообще непонятно, сколько людей готовы что-то действительно делать, а не сидеть перед экраном монитора. Зато когда кто-то начинает воплощать свой проект в жизнь, тут же проявляются тысячи „специалистов“ в социальных сетях, у которых есть критические замечания», — поделился соображениями сооснователь фонда «Город может» Владимир Шахрин.
Любовь — это смелость
У проекта «Городские пираты» есть сайт и что-то вроде манифеста:
— «Городские пираты» — это урбанистическая игра-квест, где вы сможете примерить на себя роли и простых матросов (волонтеров — мастеров на все руки), и шкиперов (изобретателей городских пространств) и даже капитанов (партнеров этих добрых дел)!
Пиратские команды, ориентируясь на подсказки местных жителей, совместно
определяют проблемные городские территории, от заброшенного газона в твоем
дворе до пришедшего в упадок сквера, а затем придумывают актуальный и
жизнеспособный сценарий благоустройства площадки.
Когда план намечен, пираты находят «Капитана» — партнера проекта — и приступают к реализации.
Йо-хо-хо! Присоединяйтесь к «Городским пиратам!»
Фото: Facebook Александра Царикова
«Адрес пока засветить не могу, потому что работа не окончена. На финишную стадию мы выйдем, думаю, в ближайшие субботу или воскресенье. Ни с какими чиновниками мы ничего не согласовывали. Во-первых, это долго. Во-вторых, какой смысл связываться с бюрократами? Главное, мы поговорили с местными жильцами и выяснили, что им нужно. Они хотели получить место, огороженное от шума и пыли с проезжей части. В нужном месте мы натянули сетку и подселили к ней комнатные растения. Кроме того, жильцы жаловались — площадка слишком темная, поэтому ее облюбовали наркоманы. И на старой стене, которая огораживает двор, мы решили закрепить фонарики», — рассказал Цариков.Кроме непосредственного благоустройства, предводитель движения «Городские пираты» решил украсить двор майоликами — керамическими плитками, на которых изображены библейские сюжеты. Планируется, что эти яркие изразцы установят прямо в нишах старой стены.
«У меня родилась идея сделать майолики. Я спросил у друзей, какие сюжеты будут интереснее. Выбрали Саломею с головой Иоанна Крестителя, Лота и святого Христофора Псеглавца. Изготовил плитку, раскрасил и закалил в печи. Осталось только все смонтировать. В итоге у нас получится тихий уголок в центре города, где могут отдохнуть молодые мамы даже с грудными детьми. И все без чиновников. Просто захотели и… сделали. Потому что это наш город», — пояснил идею «пиратства» Саша Цариков.
Пока неясно, как долго просуществует проект. И насколько «ревниво» на него отреагируют коммунальщики. Не исключено, что как и все нелегальное (несогласованное), он будет деформирован. А то и вовсе демонтирован. И это оборотная сторона партизанского благоустройства. Главная помощь от чиновников в данном случае проста: «Пожалуйста, только не мешайте».К слову, сквоттерская схема «захват и освоение», которую взяли на вооружение «городские пираты», впервые успешно применили активисты Центра прикладной урбанистики с проектом «Сад Нурова». Еще два года назад они начали благоустраивать площадку возле Царского моста через Исеть во дворе дома № 1 по улице Чапаева. Раньше, до 1917 года, там жил купец и меценат Михаил Нуров. Но на месте сада, который разбил на берегу реки благотворитель XIX века, до недавнего времени была парковка и заросшая сорняками нелегальная свалка. А сейчас на месте замусоренного пустыря растут деревья и цветы, есть сцена и лавочки. По выходным читают лекции на тему экологии городских пространств и поют песни.
Любовь — это карнавал
Выше мы говорили о самом распространенном варианте проявления любви к Екатеринбургу — через благоустройство. Здесь все понятно: «Это мой дом. Я хочу, чтобы он был удобным, чистым, красивым и начинаю воплощать свое желание в жизнь». Но есть в любви к городу и иной аспект, который касается не формы общественных пространств, а содержания. И это тема болезненная.
В Екатеринбурге сейчас есть энтузиасты, которые рассказывают о городе. Шеф-редактор The Village Алексей Шахов приглашает жителей и гостей Екатеринбурга на экскурсии по стрит-арту. Научный сотрудник Института экологии растений и животных Нина Садыкова рассказывает о разнообразии городских птиц, населяющий скверы и парки мегаполиса. Есть гиды, которые говорят о наследии конструктивизма или раскрывают горожанам неведомое содержание микрорайонов.
Но все эти люди находятся в зоне риска. И только камерность и малочисленность экскурсий не позволяет ревизорам из контролирующих органов строго одернуть энтузиастов: «Стоп! А почему вы не согласовали свое массовое мероприятие?!» И если, вдруг, подобный абсурд случится, встанут ли городские власти на сторону активистов? Защитят ли их? Или ответят, что все надо делать по закону, и вопрос будет так забюрократизирован, что навсегда отобьет у горожан желание реализовывать свои инициативы?
Фото: Zombie Mob 2016
Собственно, по второму пессимистичному варианту деградировали в ноль все неформальные массовые мероприятия горожан. Помните, раньше был веселый парад зомби, когда загримированные в живых мертвецов энтузиасты шли по улицам города, дурачась как на Хэллоуин? А шествие любителей мыльных пузырей? Или флэшмоб «Обниму даром»?
Все эти акции наполняли общественные пространства Екатеринбурга неформальным содержанием. Таким, каким его видели горожане. Не чиновничьим, не официальным. Сейчас это невозможно. Чиновники из министерства общественной безопасности Свердловской области под любыми предлогами не согласуют, то есть запретят, объявив нелегальной, любую «непричесанную» акцию в центре города.
Так что карнавала не будет. А он нужен. Вот тут бы местной власти помочь, взяв (как они делали раньше) часть организаторской ответственности на себя, но….
«Ситуация крайне грустная. Сначала мы подавали уведомления в администрацию города. И чиновники могли вносить какие-то поправки. Хотя по законы права не имеют: мы обязаны просто их уведомить. Но чтобы ни с кем не ссориться, мы их правки принимали. В общем, все было супер. А лет пять назад по какой-то причине появилась необходимость все массовые мероприятия, включая флэшмобы, согласовывать в четырех разных инстанциях. Три — чиновничьими организациями, а последняя — полиция. И мы стали получать отказы. Нет, нам не запрещали. Но говорили: у вас документы неправильно оформлены.
У нас никогда не было ни политического, ни коммерческого подтекста. Все исключительно ради развлечения. Но после того, как наши заявки на флэшмобы стали заворачивать, потом уже негласно, но внятно сказали: сворачивайте лавочку, иначе будут задержания, а организаторы пойдут под суд. Мы пытались подавать уведомления дальше. Но ни «Обниму даром», ни «Мыльные пузыри», ни уж тем более «Зомби-парад» не проходили. Поэтому все это прекратилось, к моему величайшему сожалению», — рассказал ЕТВ организатор екатеринбургских флэшмобов Софья Хайкен.
Фото: ЕТВ
Воплощать свои мечты о том, чем наполнить городские пространства, сегодня удается только известным людям-«паровозам» таким, как Евгений Горенбург. Он придумал и воплотил в жизнь грандиозный фестиваль Ural Music Night. И в этом случае можно, конечно, говорить о коллаборации с муниципальными и областными властями. Формальной. Но не о реальной помощи.
А те триста тысяч челочек, что курсировали между музыкальными площадками… Можно предположить, что все они любят слушать музыку на открытом воздухе (несмотря на плохой, как отмечали многие, звук).
Но есть и другой мотив — у людей существует потребность в общегородской тусовке. Чтобы были толчея в людских потоках, новые знакомства и ощущение единства, общего действия. Собственно, это ощущение «я в тусовке» дает любой карнавал, которых в Екатеринбурге нет. Ведь официальные демонстрации не дадут такого эффекта, слишком официальны. Поэтому функцию народного, уличного празднества вольно или невольно берут на себя «Ночь музыки» и чуть-чуть Венский фестиваль. Но этого мало.
Так почему бы властям не пойти на диалог с активными горожанами, которые хотят организовать в Екатеринбурге праздник?
Форматы любви
Если быть оптимистом, то можно заметить, что после майских протестов в защиту сквера, на месте которого хотели поставить храм, власть стала слегка прислушиваться к горожанам. Или делать вид. Опять же дела фонда «Город может» дают повод думать о хорошем. Движемся в нужном направлении. С другой стороны, система согласований «любить город можно только в определенном формате» настолько забюрократизирована и неповоротлива, что-либо убивает все желание энтузиастов, либо приводит к партизанской идее «нелегально причинять добро».
Так и живем.
А так хочется, чтобы городская власть была посредником между теми, кто хочет сделать город лучше, ярче, интереснее, и всевозможными контролирующими органами. А не вставала в ряды последних.