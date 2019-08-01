Мама Дани и Севы

— Даня, подойди ближе, познакомься! — Татьяна Черкасова приглашает сына. Даня неуверенно подходит и протягивает руку фотографу Марине Молдавской, с трудом говорит «привет» и еще что-то, но мы не разбираем слова.

— Он спрашивает, как вас зовут, — объясняет фотографу Татьяна.

Марина отвечает, Данил, как может, произносит свое имя и подходит ко мне. Я беру мальчишку за руку и разглядываю его. Светлые волосы и глаза, добрый и невинный взгляд заставляют меня улыбнуться.

— Арина, — говорю я и ловлю себя на мысли о том, что ребенку, наверное, тяжело уловить различия в наших именах. Данил еще раз повторяет с запинкой, как его зовут, и бежит играть.

У Дани синдром Дауна. Его родная мама ушла из роддома без него, «подарив» мальчику десять лет жизни в детском доме. Потом Данила усыновила Татьяна Черкасова. Он стал четвертым сыном в семье и вторым ребенком с синдромом Дауна. Первому — Севе в августе исполнится 12 лет, Данилу чуть позже. ЕТВ встретился с Татьяной и узнал у нее, каково воспитывать солнечных детей, а также обсудил мифы об особых людях, которые транслирует наше общество.