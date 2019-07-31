Перед пловом все едины

Так получилось, что я с самого рождения живу ближе к так называемому «старому» ЖБИ. И в какой-то момент на близлежащие рынки стало съезжаться все больше семейств с Кавказа и Азии. Действительно, случалось разное, иногда мне, девочке-подростку, было страшно проходить мимо толпы горячих юношей, которые делали странные реверансы в мою сторону — одно что за задницу, как бродячие собаки, не кусали. Но оказавшись в одной компании, я понимала, что они такие же подростки, как и мы.

И мне казалось, что все это — дела давно минувших дней, все «понаехавшие» обрусели, вполне спокойно сосуществуют с нами на одной детской площадке, приносят чак-чак на школьное чаепитие, в принципе уже и не осталось «их» и «нас».

Почему же так много горожан против мечети в центре города? Почему они против того, чтобы ингуши, татары, чеченцы, дагестанцы и остальные жители Российской Федерации могли молиться?

Наверное, осталось еще в головах это — «устраивайте на своих землях свои порядки».