Лилия Беззуб: «Люблю этого человека»

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— Нет, раньше такого не было. Мы уже 18 лет вместе. Конечно , с ним и раньше скучать не приходилось. Он легко увлекающийся человек , и , если что задумает , идет к своей цели вопреки всему. Даже когда семейные дела обсуждаем , он отвечает , но видно , что весь в чем-то своем.





— А отговаривать не пробовали? Сюда не лезь , туда не суйся или это бесполезно?





— У него мама очень переживает всегда. Понимает , что он может нарваться на неприятности , звонит ему постоянно и просит беречься. Если еще я буду ему на мозги капать — это уже перебор.





— Расскажите , как вы историю с уголовным делом переживали?



