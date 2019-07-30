Лилия Беззуб: «Люблю этого человека»
О том, что на мужа напали, супруга Алексея Беззуба Лилия узнала на даче под Сысертью. Позвонила старшая дочь и растерянным голосом спросила: «Мама, где папин полис?»
— Вопрос в нашей семье вообще-то не редкий. Если дочка спрашивает медицинский полис, значит, кошка палец прокусила (у нас было такое!) или на ногу что-то упало… Поэтому я спокойно уточнила, а что, собственно, случилось? И тут Даша начала что-то мямлить: «Да так, ничего… А где все-таки папин полис?» Я попросила передать трубку отцу, он сказал, что его «немножко побили». Тут у меня все внутри упало. Просто у моего Алексея «чуть-чуть» это совсем не «чуть-чуть». Я страшно перепугалась, схватила детей подмышку, села за руль и помчалась в город, — рассказывает Лилия.
Лилия долетела в город за рекордно быстрое время и застала мужа в очереди к врачу травматологии. Следующие два дня она будет ездить с мужем из участка в больницу и обратно, собирать справки и писать заявления. Врачи диагностируют у Беззуба — перелом восьмого ребра, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и ссадины. Лечение — амбулаторное.
«Только когда все закончится — могу попилить»
Фото: из семейного архива Лилии Беззуб
— Дома этот случай обсуждали?
— Он же молчал об этом год. Следователи на него давили, мы видели, что он переживал, расспрашивали. А в ответ «все нормально», и опять молчит. Когда совсем к стенке приперли, рассказал. Буквально за пару дней он из свидетеля по этому делу об упавших воротах превратился в обвиняемого. Виноватых не искали, хотя изначально по этому делу другой человек проходил. Его даже наказали при всех, а под конец вдруг обвинять перестали. И он оказался не причем, хотя отвечал за безопасность на корте. А мой муж — только за сохранность и чистоту. Это если бы метелка упала на ребенка, муж должен бы был отвечать. В итоге — три года условно.
— Есть какая-то особенная миссия «жены декабриста» в такие тяжелые моменты? Защищаете его?
«Страшно стало, когда муж пошел работать на государство»
— Думаете, это нападение в парке из-за того, что с кем-то договориться не получилось?
— Да, у него есть своя версия. Когда все эти разногласия со сквером были, он с одним депутатом во мнении не сошелся. И публично повздорил. Я допускаю, что тот его «заказал», чтоб моего мужа припугнуть. Даже на записи видно, что его грабить не собирались, а конкретно били. Рюкзак он в руках держал, захотели бы украсть — выдернули и сбежали. Да и потом — часы, цепочка — ничего не тронули. У него в кармане было больше денег, чем в том рюкзаке. И то, что люди просто так в парке в 11 утра увидели человека и кинулись избивать, маловероятно.
Странно и то, что раньше ничего подобного не было, ведь он всегда очень ответственно к своей работе подходил. За все время, что занимался этими дорогами и ямами, когда по ночам ездил и смотрел, как асфальт в лужи укладывали. Много ведь было таких ситуаций. Но никто никогда не угрожал.
Фото: из семейного архива Лилии Беззуб
— За все 18 лет, что вы вместе, когда было страшнее всего за него?
— Скажем так, когда он работает на себя — это не так страшно. Да, могли бизнес отобрать, но это все не то. Когда он в государственные дела полез, в администрацию Орджоникидзевского района, вот тогда стало страшно. Мы же все смотрим телевизор, читаем новости, понимаем, какая это грязь и интриги. Но я понимала, что для него это важный опыт. Не буду же я его отговаривать? У меня другая позиция: если он чего-то хочет, надо помочь, поддержать. Приходилось какие-то обязанности на себя брать. Он уходил, дети еще спали, приходил — дети уже спят. В выходные он на работе. Дом, детей брала на себя, чтобы он хоть немножко мог отдышаться.
Да и бизнес никто не отменял. Мы занимаемся продажей оборудования для предприятий. Ленты, конвейеры, редукторы, комплектующие разные. Фирма никуда не делась, нужно было готовить счета, брать на себя бухгалтерию. Да что там, я даже грузчиком работала, когда что-то нужно было доставить! Ну и в конечном итоге оказалось, что я не зря боялась именно этой государственной работы — закончилось все сроком, пусть и условным.
— Этот условный срок как-то изменил семейный уклад?
— Конечно. Мой муж очень ограничен в свободе и передвижении. У нас дача далеко, а он должен ночевать по прописке, с 22:00 до шести утра. На дачу с ночевой ему уже нельзя. Могут прийти с проверкой, хоть пока этого ни разу не было. И отмечаться он должен постоянно, бумаги подписывать, что никакой государственный пост не занимает. Это же все очень тяготит. Тем более когда у человека такая насыщенная общественная жизнь.
— Как к таким ограничениям и к шуму вокруг этого дела старшие дети отнеслись?
— Старшая дочь у нас девочка разумная для своих 17 лет, ситуацию понимает. В семье мы и политику обсуждаем, она знает все мнения и мнение более консервативного старшего поколения, и то, что говорит политически подкованная молодежь. Знаю, что некоторые в школе поддерживали ее, хотя были и те, кто говорил: «Так и надо!»
— Дочка не отговаривает папу от общественных занятий?
— Как взрослого человека отговаривать? Детей просишь — не лезь, а они лезут, что уж о взрослых говорить. Чем больше запрещают, тем сильнее хочется. Поэтому нужно помочь и поддержать. Даже если страшно. Когда я была беременна вторым ребенком, Алексей учился по президентской программе, когда была беременна третьим — выборы мэра были в сентябре. Думала все, четвертый ребенок, хоть теперь все спокойно будет, и муж сам обещал, что со мной теперь будет: «Я теперь только твой, никаких больше выборов». И тут суд. Ну и что с ним сделаешь? Только понять и простить!
Фото: из семейного архива Лилии Беззуб
— А к тому, что ваш муж пытается в системе что-то к лучшему менять, как относитесь?
— С чего все началось? С банального случая. На Блюхера несколько лет назад дорогу ремонтировали, новый канализационный люк поставили. Он проезжал, люк проломился, и автомобиль колесом застрял. Отсюда и «РосЯма». Муж обратился с проблемой куда следует, а его послали, мол, чего вы хотите, ваше колесо — ваши проблемы. Тут его и подхлестнуло. Это же родной город: он тут родился, учился, женился… Мой муж Екатеринбург любит, и вот как тот с ним в ответ поступает. Тогда он и стал разбираться во всех этих ситуациях. Почему у нас такие дороги? Почему новенький люк ломается от первого чиха? Просто он такой человек — не любит фальши ни в чем.
— И это помогает, меняет ситуацию?
— Я думаю, это меняет умы людей. Они его слушают и слышат. Один услышал, рассказал другому — те же самые «шесть рукопожатий». Это работает, я считаю, и этим надо заниматься!
Фото: из семейного архива Лилии Беззуб
— Главные достижения мужа на ваш взгляд?
— Я всегда им горжусь. Люблю этого человека и горжусь им. Думаю, его это и подталкивает. Когда за тобой спина прикрыта, это вдохновляет идти вперед. Конечно, тут нет явных побед. Но дороги у нас теперь ремонтируются, и к нему иногда прислушиваются. Если ему люди звонят, например, когда в аварию на рельсах попадают, чуть не плачут, он всегда даст совет, скажет, к кому обратиться. Он говорит «я этим не занимаюсь, но…» и начинает помогать. Я горжусь, что он никому не отказывает, даже маленьким людям. Вот эти его победы мне больше нравятся.
С тем же сквером у Драмы. Он же не против храма. Но Алексей — аллергик страшный, без сквера ему просто будет тяжелее дышать. Если выбросы, он тут же задыхается. Да и сквер этот городу подарили, теперь храм подарить хотят? Какое-то все даренное-передаренное. Неприятное чувство после этой истории.
Фото: из семейного архива Лилии Беззуб
— С детьми и по дому вам муж помогает?
— Конечно. Он и с детьми посидит, и посуду помоет, и убрать поможет. Нет у него какого-то отторжения домашней работы. Но как у человека занятого, у него есть свои хитрости. «Зачем руками пылесосить? Давай какую-нибудь специальную приколюшку купим!» или «Зачем вручную посуду перемывать, давай подкопим на посудомоечную машину!» Но пока не подкопили, может и руками помыть тарелки.
— Дети из-за нападения испугались?
— Если только старшая. Следов побоев на лице у него нет, дети сломанное ребро не увидят, сотрясения тоже. Но пятилетний сын очень взволновался, почувствовал мое напряжение: «Мама, куда мы так быстро? Только приехали на дачу». Я ему объяснила, что с папой несчастье и его нужно выручать, и сын всю дорогу что-то обдумывал. Он такой интересный у нас мальчик — может одну мысль обдумывать по три дня. Но пока не пришел к нам с вопросом. Хотя думаю, скоро придет.
— И что вы ему скажете?
— Скажем правду. Вранье — это то, из-за чего запросто можно потерять и доверие, и дружбу, и самые хорошие отношения. Наша позиция — всегда говори правду, какой бы неприятной она не была, а выход мы всегда найдем все вместе.
Коллаж: Виталий Калистратов, ЕТВ