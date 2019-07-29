Бокс на любителя

В сентябре Екатеринбург примет очередное международное мероприятие. На этот раз повезло любителям бокса: чемпионат мира по этому виду спорта пройдет с 7 по 21 сентября в «Екатеринбург-ЭКСПО».

Постепенно город становится «боевой» столицей России. Чуть раньше был чемпионат мира по дзюдо, четвертьфинал боксерской суперсерии и даже боксерский форум, славен Екатеринбург и смешанными единоборствами. Особняком стоит Академия РМК и регулярные турниры, которые проходят на ее базе.

Екатеринбург получил право проведения ЧМ по боксу внезапно: изначально городом-хозяином выбрали Сочи, который опередил Москву (за турнир также боролись Индия, Украина, Таиланд и Турция). Но, как гласит легенда, уральская столица так хорошо приняла четвертьфинал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии, что Федерация бокса России отказалась от черноморского побережья в пользу «города бесов». Возглавил оргкомитет по подготовке соревнований губернатор Евгений Куйвашев, присуствующий в первых рядах на всех крупных коммерческих турнирах, проходящих под эгидой RCC Boxing Promotions.