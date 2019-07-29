Бокс на любителя
В сентябре Екатеринбург примет очередное международное мероприятие. На этот раз повезло любителям бокса: чемпионат мира по этому виду спорта пройдет с 7 по 21 сентября в «Екатеринбург-ЭКСПО».
Постепенно город становится «боевой» столицей России. Чуть раньше был чемпионат мира по дзюдо, четвертьфинал боксерской суперсерии и даже боксерский форум, славен Екатеринбург и смешанными единоборствами. Особняком стоит Академия РМК и регулярные турниры, которые проходят на ее базе.
Екатеринбург получил право проведения ЧМ по боксу внезапно: изначально городом-хозяином выбрали Сочи, который опередил Москву (за турнир также боролись Индия, Украина, Таиланд и Турция). Но, как гласит легенда, уральская столица так хорошо приняла четвертьфинал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии, что Федерация бокса России отказалась от черноморского побережья в пользу «города бесов». Возглавил оргкомитет по подготовке соревнований губернатор Евгений Куйвашев, присуствующий в первых рядах на всех крупных коммерческих турнирах, проходящих под эгидой RCC Boxing Promotions.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
В любительском боксе перчатки значительно больше, а именно — десять, чаще даже 12 унций. Они также мягче профессиональных — все это сделано для защиты спортсменов по обеим сторонам ринга. Стандартный формат боя — три раунда по три минуты. А в профессиональном дело может доходить до 12 раундов. Есть и другие тонкости. Например, поединки боксеров-профессионалов проводятся в 17 весовых категориях, любителей — лишь в десяти; профи должны выступать без маек, а любители — в майках. И, наконец, в профессиональном боксе ринги больше, и бойцы могут пользоваться бОльшим пространством, уходя от ударов.
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
Уровень бойцов в профессиональном и любительском боксе отличается, что очевидно. «Подготовка совершенно другая. На чемпионате мира, конечно, будут ребята очень высокого уровня, но они еще не профи. Для многих боксеров-любителей награды Олимпиад или чемпионатов мира являются звоночком, что пора „подниматься“ в профессионалы», — говорит Александр Комельков.
За примером далеко ходить не надо. Евгений Тищенко, победитель Олимпиады, любительских чемпионатов мира и Европы, перешел в профессионалы в августе 2018 года. Сейчас он, выступая под эгидой РМК, выиграл пять боев из пяти и завоевал титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental в первом тяжелом весе. Успешный путь из любителей в профессионалы также проделал нынешний глава Федерации бокса Свердловской области Егор Мехонцев.
Фото: ЕТВ
Чемпионат мира по боксу среди мужчин проходит с 1974 года. Первый турнир приняла Куба, второй, спустя четыре года, — Югославия. До Советского Союза событие доехало в 1989 году. И вот сейчас, спустя 30 лет, ЧМ по боксу впервые пройдет в России и не где-нибудь, а у нас, на Урале.
Главная мотивация боксеров, выступающих на чемпионате мира, — поездка на Олимпиаду. Это вершина любительской иерархии. ЧМ считался практически прямой путевкой на Игры, пока не случился конфликт Международного олимпийского комитета и Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Как писал «Спорт-Экспресс», МОК надоели бесконечные скандалы, сопровождавшие все крупнейшие турниры по любительскому боксу. Комитет также не устраивали руководители AIBA разных лет. В общем, кабинетные интриги и междусобойчики. Помимо этого, у организации накопился долг на крупную сумму.
Из недавней заметки «СЭ» следует, что AIBA все-таки лишили олимпийской лицензии: то есть попасть на Игры напрямую, как было раньше, теперь не получится. Это подтвердили тренер сборной России Виктор Фархутдинов и глава Федерации бокса России Умар Кремлев.
Фото: Дмитрий Шевалдин
«Что касается чемпионатов мира в России, то статус этих турниров не меняется, чемпионат мира есть чемпионат мира, это почти как Олимпиада», — отметил Кремлев. А Фархутдинов добавил, что по итогам ЧМ тренерский штаб сборной России все равно отберет лучших боксеров на квалификацию к Олимпиаде. «Процесс просто усложнился. Потому что теперь победители чемпионата попадут в квалификационный турнир Олимпиады, а не напрямую. Так что с точки зрения участия в Олимпиаде турнир все равно важный, он станет первой ступенькой», — уверен журналист Александр Комельков.
Что чемпионат мира по боксу даст Екатеринбургу? Простым людям — ничего. «Екатеринбург-ЭКСПО» и конгресс-центр строили не под бокс, а что-то специальное под турнир не задумывалось. Все инфраструктура уже есть, во многом поэтому городу и доверили соревнования. Турнир, возможно, встанет в один ряд с крупными международными мероприятиями, которые прошли в городе и которыми власти так гордятся. «Проведение такого крупного турнира придаст импульс развитию свердловского бокса, будут открываться новые школы бокса. Это также будет способствовать экономическому развитию региона», — цитирует Умара Кремлева департамент информполитики.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Спорить по поводу экономического развития можно, но то, что чемпионат мира сделает боксу в Екатеринбурге лучше, — это факт. «Наш город реально становится столицей боевых искусств — десятки турниров по профессиональному боксу, ММА, кикбоксингу и его вариациям, до этого чемпионат мира по дзюдо, теперь — по боксу. Проведение такого мероприятия — очередной показатель того, как круто в нашем городе развивается спорт», — говорит спортивный комментатор Александр Комельков.
И ведь расти есть куда, если брать профессиональный бокс. В Екатеринбурге не было поединков за полноценные титулы чемпиона мира. Кроме того, в ближайшие три года в пяти свердловских муниципалитетах построят центры бокса, где смогут тренироваться все желающие. Сейчас боксом занимаются десять тысяч свердловчан, а будет, возможно, еще больше.
На чемпионат мира уже заявились 487 боксеров из 92 стран. Два года назад в Гамбурге в турнире участвовали всего 289 спортсменов. «Это будет лучшее шоу за всю историю бокса», — отметил технический делегат AIBA Энджел Виллариал. Такое же мнение у Умара Кремлева.
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
Фото: boxing2019.com