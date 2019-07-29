Бокс на любителя

Чего ждать от чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге?
Авторы:Михаил Вербицкий

В сентябре Екатеринбург примет очередное международное мероприятие. На этот раз повезло любителям бокса: чемпионат мира по этому виду спорта пройдет с 7 по 21 сентября в «Екатеринбург-ЭКСПО».

Постепенно город становится «боевой» столицей России. Чуть раньше был чемпионат мира по дзюдо, четвертьфинал боксерской суперсерии и даже боксерский форум, славен Екатеринбург и смешанными единоборствами. Особняком стоит Академия РМК и регулярные турниры, которые проходят на ее базе.

Екатеринбург получил право проведения ЧМ по боксу внезапно: изначально городом-хозяином выбрали Сочи, который опередил Москву (за турнир также боролись Индия, Украина, Таиланд и Турция). Но, как гласит легенда, уральская столица так хорошо приняла четвертьфинал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии, что Федерация бокса России отказалась от черноморского побережья в пользу «города бесов». Возглавил оргкомитет по подготовке соревнований губернатор Евгений Куйвашев, присуствующий в первых рядах на всех крупных коммерческих турнирах, проходящих под эгидой RCC Boxing Promotions.

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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Чемпионат мира по боксу — звучит круто и масштабно! И позволяет властям города и области в превосходных степенях говорить о развитии спорта (в целом) и единоборств (в частности) в уральской столице. Но на деле все не так однозначно. Для начала в голове нужно провести четкую границу между профессиональным и любительским боксом. Екатеринбург ждет второй, хотя об этом публично особо не говорят, как бы набивая цену мероприятию. Главные отличия любительского бокса для простого зрителя — экипировка и количество раундов.

В любительском боксе перчатки значительно больше, а именно — десять, чаще даже 12 унций. Они также мягче профессиональных — все это сделано для защиты спортсменов по обеим сторонам ринга. Стандартный формат боя — три раунда по три минуты. А в профессиональном дело может доходить до 12 раундов. Есть и другие тонкости. Например, поединки боксеров-профессионалов проводятся в 17 весовых категориях, любителей — лишь в десяти; профи должны выступать без маек, а любители — в майках. И, наконец, в профессиональном боксе ринги больше, и бойцы могут пользоваться бОльшим пространством, уходя от ударов.

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Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ

На банальный вопрос «что интереснее?» однозначно ответить нельзя. «Зрелищность — это очень субъективный показатель. Некоторым нравится, что любительские бои могут быть более открытыми. Может начаться настоящая рубка, много сумбура в ринге. Другие же предпочитают профессиональный бокс из-за банального уровня бойцов. Нет вот этой всей откровенной эмоциональности, больше стратегического элемента», — рассказывает спортивный комментатор Александр Комельков, который специализируется на боксе.

Уровень бойцов в профессиональном и любительском боксе отличается, что очевидно. «Подготовка совершенно другая. На чемпионате мира, конечно, будут ребята очень высокого уровня, но они еще не профи. Для многих боксеров-любителей награды Олимпиад или чемпионатов мира являются звоночком, что пора подниматься“ в профессионалы», — говорит Александр Комельков.

За примером далеко ходить не надо. Евгений Тищенко, победитель Олимпиады, любительских чемпионатов мира и Европы, перешел в профессионалы в августе 2018 года. Сейчас он, выступая под эгидой РМК, выиграл пять боев из пяти и завоевал титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental в первом тяжелом весе. Успешный путь из любителей в профессионалы также проделал нынешний глава Федерации бокса Свердловской области Егор Мехонцев.

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Фото: ЕТВ

Чемпионат мира по боксу среди мужчин проходит с 1974 года. Первый турнир приняла Куба, второй, спустя четыре года, — Югославия. До Советского Союза событие доехало в 1989 году. И вот сейчас, спустя 30 лет, ЧМ по боксу впервые пройдет в России и не где-нибудь, а у нас, на Урале.

Главная мотивация боксеров, выступающих на чемпионате мира, — поездка на Олимпиаду. Это вершина любительской иерархии. ЧМ считался практически прямой путевкой на Игры, пока не случился конфликт Международного олимпийского комитета и Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Как писал «Спорт-Экспресс», МОК надоели бесконечные скандалы, сопровождавшие все крупнейшие турниры по любительскому боксу. Комитет также не устраивали руководители AIBA разных лет. В общем, кабинетные интриги и междусобойчики. Помимо этого, у организации накопился долг на крупную сумму.

Из недавней заметки «СЭ» следует, что AIBA все-таки лишили олимпийской лицензии: то есть попасть на Игры напрямую, как было раньше, теперь не получится. Это подтвердили тренер сборной России Виктор Фархутдинов и глава Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Фото: Дмитрий Шевалдин

«Что касается чемпионатов мира в России, то статус этих турниров не меняется, чемпионат мира есть чемпионат мира, это почти как Олимпиада», — отметил Кремлев. А Фархутдинов добавил, что по итогам ЧМ тренерский штаб сборной России все равно отберет лучших боксеров на квалификацию к Олимпиаде. «Процесс просто усложнился. Потому что теперь победители чемпионата попадут в квалификационный турнир Олимпиады, а не напрямую. Так что с точки зрения участия в Олимпиаде турнир все равно важный, он станет первой ступенькой», — уверен журналист Александр Комельков.

Что чемпионат мира по боксу даст Екатеринбургу? Простым людям — ничего. «Екатеринбург-ЭКСПО» и конгресс-центр строили не под бокс, а что-то специальное под турнир не задумывалось. Все инфраструктура уже есть, во многом поэтому городу и доверили соревнования. Турнир, возможно, встанет в один ряд с крупными международными мероприятиями, которые прошли в городе и которыми власти так гордятся. «Проведение такого крупного турнира придаст импульс развитию свердловского бокса, будут открываться новые школы бокса. Это также будет способствовать экономическому развитию региона», — цитирует Умара Кремлева департамент информполитики.

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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Спорить по поводу экономического развития можно, но то, что чемпионат мира сделает боксу в Екатеринбурге лучше, — это факт. «Наш город реально становится столицей боевых искусств — десятки турниров по профессиональному боксу, ММА, кикбоксингу и его вариациям, до этого чемпионат мира по дзюдо, теперь — по боксу. Проведение такого мероприятия — очередной показатель того, как круто в нашем городе развивается спорт», — говорит спортивный комментатор Александр Комельков.

И ведь расти есть куда, если брать профессиональный бокс. В Екатеринбурге не было поединков за полноценные титулы чемпиона мира. Кроме того, в ближайшие три года в пяти свердловских муниципалитетах построят центры бокса, где смогут тренироваться все желающие. Сейчас боксом занимаются десять тысяч свердловчан, а будет, возможно, еще больше.

На чемпионат мира уже заявились 487 боксеров из 92 стран. Два года назад в Гамбурге в турнире участвовали всего 289 спортсменов. «Это будет лучшее шоу за всю историю бокса», — отметил технический делегат AIBA Энджел Виллариал. Такое же мнение у Умара Кремлева.

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На предыдущем ЧМ в Гамбурге было значительно меньше участников

Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ

Самым титулованным спортсменом ЧМ станет представитель весовой категории до 81 килограмма, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро, четырехкратный чемпион мира кубинец Хулио Сесар ла Крус Пераса. В весовой категории до 52 килограммов выступит его соотечественник, действующий чемпион мира Йосвани Вейтия. Еще один кубинский здоровяк — Эрисланди Савон: два года назад на ЧМ в Германии он, к слову, победил Евгения Тищенко.
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Фото: boxing2019.com

Огромной спортивной значимости у чемпионата мира по боксу нет. Это не боксерский мундиаль, к нам не приедут по-хорошему бешеные перуанцы и мексиканцы. Но кто-то ведь приедет? И расскажет потом родным, друзьям, коллегам, что побывал в славном городе Екатеринбурге и увидел новый конгресс-центр… А что екатеринбуржцам? А екатеринбуржцам для счастья много не надо: чтобы улицы не перекрывали и пробок не было. А там, глядишь, кто-нибудь в Талице или Серове вдохновится любительским чемпионатом мира и пойдет в свежепостроенный боксерский центр имени Кости Цзю или Хабиба Нурмагомедова.

Коллаж на входе: Николай Пекарский, ЕТВ
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Городские истории, чемпионат мира , Екатеринбург, бокс
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