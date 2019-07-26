Город грехов

— Представьте, что поздно вечером вы возвращаетесь домой с работы. У вас есть два пути — пойти безлюдной улицей нового фешенебельного района или срезать через старые дворы, где тусуются гопники. Что вы выберете?

— Ну, наверное, фешенебельную улицу.

— И будете глубоко не правы — именно там у вас гораздо больше шансов стать жертвой преступления. Во-первых, там безлюдно. Во-вторых, есть большая вероятность встретить прохожего с деньгами. Это все, что надо грабителю.